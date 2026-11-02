'의대 지역인재 지원 불가' 호남삼육중 졸업생 행정소송

큰사진보기 ▲전남대학교 전경. ⓒ 전남대 관련사진보기

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전남광주통합특별시의 호남삼육중학교 졸업생들이 일반 중학교와 같은 교육과정을 이수하고도 법령상 학교 분류 문제로 의과대학 지역인재 전형과 지역의사 선발 전형에 지원할 수 없게 된 데 반발, 행정소송을 제기했다.2일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 호남삼육중 출신 고등학교 2학년 학생 7명은 최근 전남대학교 총장을 상대로 대학 입학전형 시행계획 일부 취소 청구 소송을 냈다.이번 소송은 호남삼육중이 법정 중학교 교육과정을 운영하면서도 법률상 '중학교'가 아닌 '각종학교'로 분류되는 데서 비롯됐다.학생들의 법률대리인은 "지방대학 및 지역 균형 인재 육성에 관한 법률 등에 따라 의학 계열 지역인재 선발요건은 '수도권이 아닌 지역에 소재한 중학교 졸업'을 규정하고 있을 뿐 학교의 종류를 한정하지 않았다"며 "그러나 전남대는 2028학년도 대입 전형 계획에서 초중등교육법 2조에 규정된 중학교로 한정했다"고 지적했다.이 때문에 소송에 참여한 학생 7명은 2028학년도 전남대 의학과 모집인원 163명 중 138명을 선발하는 전형에 지원할 수 없게 됐다.이에 대해 법률대리인은 "지원 자격 제한이 상위법령과 학력 인정 각종학교 제도의 취지에 반하고, 평등원칙·신뢰 보호 원칙 등에 위반된다"며 호남삼육중 졸업생들을 배제한 입학전형 시행계획 일부 취소를 주장했다.이들 학생은 앞으로 조선대학교를 상대로도 소송을 추진할 방침이다.한편, 정부는 고등학교 3년을 지역 학교에서 다니면 가능했던 지역인재 전형 지원 기준을 2028학년도부터는 중학교까지 6년으로 강화했다. 신설된 지역의사 전형에도 같은 조건이 붙었다.이 때문에 학교 이름에 중학교가 들어가 있지만 법적으로 각종학교에 해당하는 호남삼육중 졸업생들은 두 전형에 지원할 수 없게 됐다.