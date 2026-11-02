추미애, 여야정협치위 출범… 민생예산·지방세제 개편 공동 대응

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사, 남종섭 경기도의회 의장, 안광률 더불어민주당 대표의원, 방성환 국민의힘 대표의원이 2일 오후 경기도의회 예담채에서 열린 여·야·정 협치위원회 출범식에서 협약서 서명 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 2일 오후 경기도의회 예담채에서 열린 여·야·정 협치위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 2일 오전 남종섭 경기도의회 의장 및 의장단과 간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 2일 오전 경기도의회에서 안광률 더불어민주당 대표의원 및 대표단과 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 2일 오후 경기도의회에서 방성환 국민의힘 대표의원 및 대표단과 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도와 경기도의회가 재정위기 극복과 민생현안 해결을 위해 여야를 아우르는 공식 협의체를 출범시켰다. 추미애 경기도지사는 필수 민생사업 예산 확보부터 지방세제 개편과 국비 확보까지 도의회와 공동 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 2027년도 본예산 편성을 앞두고 여야와 집행부가 정책과 예산을 사전에 조율하는 체계를 마련해 재정위기 속에서도 민생사업을 지키고 도정의 실행력을 높이겠다는 구상이다.경기도와 경기도의회는 2일 경기도의회 예담채에서 '여·야·정협치위원회' 출범식을 열고 협약문에 서명했다. 추미애 지사와 남종섭 경기도의회 의장, 안광률 더불어민주당 대표의원, 방성환 국민의힘 대표의원 등이 참석했다.이번 위원회는 주요 도정 현안과 예산 편성, 민생사업 추진 과정에서 집행부와 의회 간 사전 소통을 강화하기 위해 마련됐다. 분기별 한 차례씩 연간 네 차례 정례회의를 열고, 주요 현안이 발생하면 임시회의도 개최한다. 도지사와 도의회 의장, 여야 교섭단체 대표의원이 공동 의장을 맡아 도정의 주요 의사결정 과정에서 여야가 함께 논의할 수 있는 통로를 마련했다.추미애 지사는 협치의 출발점으로 상대방의 입장을 듣고 도정의 어려움을 공유하는 자세를 강조했다. 그는 "소통은 서로의 생각과 어려움을 듣는 데에서 시작하고, 협치는 그 이해를 바탕으로 함께 해법을 만드는 일"이라며 "저부터 의원님들의 말씀을 더 잘 듣고 도정의 어려움도 솔직하게 나누며 지혜를 구하도록 하겠다"고 말했다.추미애 지사는 협치의 목표를 민생예산 확보와 지방재정 확충에 구체적으로 연결했다. 그는 "경기도의 재정 여건이 매우 어려운데 이렇게 어려운 때일수록 여야와 경기도가 손잡고 함께 민생을 지켜야 한다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 시급한 것은 필수민생사업 예산을 마련하는 일"이라며 "예산 마련부터 지방세제 개편과 국비 확보까지 함께 힘을 모아야 한다"고 강조했다.지방재정 문제는 경기도만의 노력으로 해결하기 어려운 구조적 과제다. 세입 여건이 악화한 상황에서 민생사업을 유지하려면 지출 우선순위를 조정하는 동시에 지방세제 개편과 국비 확보를 통해 재정 기반을 확충해야 한다. 추미애 지사가 도의회와의 협치를 강조한 것도 이런 과제를 해결하는 과정에서 여야의 공동 대응이 필요하다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 그는 각 당과 도의회, 경기도가 정부와 국회에 한목소리로 건의해야 실질적인 변화를 끌어낼 수 있다고 밝혔다.출범식에 앞서 진행된 추미애 지사와 도의회 의장단의 오찬, 여야 대표단 면담에서도 재정위기 극복 방안이 주요 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 경기도 재정 상황에 대한 인식을 공유하고 지방세제 개편에 힘을 모으기로 했다. 2027년도 본예산 편성 과정에서 사전 협의를 강화하고 지방의회법 개정과 지방자치 강화에도 뜻을 같이했다.홍은광 경기도 대변인은 이날 브리핑에서 협치위원회를 통해 도정 주요 현안과 조례안, 예산안을 상시 협의하고 합의 사항의 이행 상황도 면밀히 점검하겠다고 밝혔다. 협의 결과를 실제 정책과 예산에 반영하고 이행 여부까지 살피겠다는 것이다.남종섭 의장은 "경기도는 항상 도와 의회 간 협치소통기구를 운영하며 함께 도정을 책임져 왔다. 오늘 출범하는 여·야·정협치위원회도 그 경험을 이어받아 경기도가 마주한 어려움을 함께 극복하는 협력의 힘을 발휘했으면 한다"고 화답했다.안광률 대표의원은 "여·야·정협치위원회는 그간 어려움을 넘어서 여야정이 함께 머리를 맞대고 오직 도민만을 바라보는, 도정의 새로운 활력을 불어넣는 출발점이라고 생각한다. 경기도의회 더불어민주당은 책임 있는 여당으로서의 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.방성환 대표의원은 "국민의힘은 야당으로서 문제점 파악뿐만 아니라 대안까지 제시해서 서로 협치해나가고 도민의 행복을 위해 애쓰겠다. 오늘 지사님이 국민의힘 대표실도 방문해주셨는데, 그런 마음으로 경기도의 재정위기도 극복했으면 좋겠다"고 밝혔다.