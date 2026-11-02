'대통령 SNS 논란' 계속... 청와대, 이주민단체 만난다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 하던 중 물을 마시고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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이재명 대통령의 이주민 발언 논란과 관련해 청와대가 시민단체들과 간담회를 열고 의견을 청취한다. 시민사회계는 이 자리에서 연일 이주노동자와 다문화가정의 '특혜'를 얘기하는 대통령의 메시지가 차별과 혐오를 조장하고 있다는 내용으로 항의할 계획이다.전성환 청와대 경청통합수석은 3일 오후 청와대에서 이주민 인권단체들을 만날 예정이다. <오마이뉴스> 취재에 따르면, 이번 간담회는 해당 단체들이 같은 날 오전 11시에 청와대 분수대 앞에서 최근 이 대통령의 '외국인들이 국내 경제에 크게 도움 안된다', '공공산후조리원의 다문화산모 우선지원은 역차별이 될 수 있다'는 발언을 비판하는 기자회견을 개최한다는 소식이 알려지자 경청통합수석실에서 제안한 것으로 알려졌다.정영섭 이주노동자평등연대 집행위원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(청와대에서) 이주민 이슈에 대해서 시민단체 의견도 듣고 싶다는 취지로 먼저 연락이 왔다"며 "마침 기자회견이 있다고 하니 기자회견 끝나고 보는 것으로 조정했고, 저희는 따로 자료 준비는 안 하고 기자회견 발언들을 정리해서 갈 예정"이라고 말했다. 청와대 관계자도 "일단 (상황을) 파악해서 (의견을) 들으려는 것"이라고 설명했다.청와대가 직접 이주민 인권단체들과 소통하려는 모습은 좀처럼 이번 논란이 잦아들지 않기 때문이다. 이재명 대통령은 지난달 27일 국무회의 발언이 문제된 이후 연일 본인 X(엑스·옛 트위터) 계정에 글을 올리며 이주노동자나 다문화가정에 과도한 혜택이 돌아간다면 역차별이 될 수 있다며 자신의 주장을 '외국인 혐오'가 아니라고 반박했다. 2일에는 비판론을 '정치적 올바름'주의로 규정하며 위선과 이중 잣대라고도 했다.이주민 인권단체들은 이 대통령의 메시지들은 매우 위험한 신호가 되어버렸다고 지적했다. 정영섭 집행위원은 "대통령은 아무리 선의니, 정책 개선이니 하지만 '이주노동자가 국가 경제에 크게 도움 안 된다'고 하고, (보수성향 커뮤니키) 에펨코리아를 인용하면 다문화 가족 특혜를 얘기하고 나서 온라인 중심으로 혐오세력들에게 날개가 달린 듯하다"며 "(대통령이 이들에게) 판을 깔아준 느낌"이라고 말했다.정 집행위원은 법무부가 지난달 30일 전국 지방자치단체에 다문화 가족 지원 관련 조례 현황을 제출하라는 공문을 보낸 것을 두고도 "왜 법무부가 하는지도 잘 이해 안 된다. 다문화가족 지원법에 따르면 주무부처는 성평등가족부이고, 복지 쪽은 보건복지부"라고 꼬집었다. 그는 "파악한다는 것 자체가 지방정부에는 또 다른 신호가 될 수 있다"며 "저희끼리는 '콩알만 한 지원마저 없애버리려는 것 같다'고 했다"고 걱정했다.