한국은 재난 문자, 일본은 자율 대피... 무엇이 다른가

큰사진보기 ▲유엔환경계획(UNEP)은 지난 9월 ‘배출량 격차 보고서 2026’에서 기후대응의 마지노선인 산업화 이전 1.5℃ 목표를 초과하는 ‘오버슈트(overshoot)’가 불가피하다고 경고했다. ⓒ 김동언 관련사진보기

큰사진보기 ▲유엔환경계획(UNEP) 보고서가 내놓은 ‘오버슈트 곡선’은 돌파(15℃)-정점(1.7~1.8℃)-하강의 산 모양이다. 그러나 이산화탄소 배출을 넷제로(Net Zero)로 만든 뒤에도 자연적인 기온 하강은 100년에 고작 0.3℃ 수준에 그친다. ⓒ 김동언 관련사진보기

큰사진보기 ▲유엔환경계획(UNEP)이 9월 2일 발표한 ‘오버슈트’ 보고서는 기후충격을, 세계자연기금(WWF)이 런던동물학회(ZSL)와 함께 낸 ‘2026 지구생명보고서’는 생물다양성 붕괴를 나타내 이중 시스템의 붕괴를 경고하고 있다. ⓒ 김동언 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기록적 폭우가 쏟아진 2022년 8월 10일 양평군 옥천면 사탄천 인도가 무너져 내린 모습(왼쪽)과 이듬해 4월 제방이 무너지고 마을이 온통 물난리를 겪었음에도 복구가 안 되어 있는 모습. ⓒ 김동언 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 30일 오후 양평군 주민들이 비영리 공익단체 우리지역연구소가 마련한 ‘우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기’ 마지막 순서 ‘가뭄과 홍수 사이 기후위기 생존법’ 강연에 모였다. ⓒ 용은성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

80년 만에 서울과 수도권에 기록적 폭우가 쏟아진 2022년 8월 8일. 이날 오전 1시 3분께 경기도 양평군 강상면 교평리 방아다리 인근 세월천 둑길로 대피하던 60대 주민이 하천에 휩쓸려가 실종됐다. 이 주민은 하천 범람으로 주민 대피령이 내려지자 80대 노모와 함께 대피하던 중 변을 당했고, 안타깝게 실종 1시간여 만에 숨진 채 발견됐다.중부지방에 물 폭탄이 쏟아진 2022년 그해 남부지방에는 역대급 가뭄이 이어졌다. 봄부터 시작된 가뭄은 이듬해 봄까지 220일 넘게 계속돼 장마철에도 비가 내리지 않았다. '50년 만의 최악의 가뭄'에 직접적인 인명피해는 없었으나, 온열질환자가 늘고 제한 급수, 농가와 공업지역 피해액은 눈덩이처럼 불었다.지구가 더워지고 기후위기가 가속화되면서 폭염과 폭우, 가뭄과 산불이 일어나는 복합 재난이 일상으로 찾아온다. 마침내 유엔환경계획(UNEP)은 지난 9월 2일 낸 '배출량 격차 보고서 2026'에서 "파리협정의 1.5℃ 목표를 초과하는 '오버슈트(overshoot)'가 불가피하다"고 했다. 오버슈트는 지구 평균기온 상승이 산업화 이전 대비 1.5℃를 일단 넘어섰다가, 온실가스를 줄이고 이산화탄소를 제거해서 다시 그 아래로 돌아오는 경로를 뜻한다. UNEP는 "기후 대응의 마지노선인 1.5℃ 초과는 이제 피할 수 없는 일이지만, 그것은 포기의 이유가 아니라 더 서두를 이유"라고 강조했다.지난 10월 30일 저녁, 양평군 주민 15명가량이 양서면 국수역 인근 한 커피숍에 모였다. 양평군 비영리 공익단체인 우리지역연구소가 마련한 '가뭄과 홍수 사이 기후위기 생존법' 강연에 참석한 이들이다. 우리지역연구소 지난 6월 시작한 연중사업인 '우리 물길에서 찾는 생물다양성 이야기' 아홉 번째 순서로, 이날 강연을 끝으로 대단원의 막을 내렸다."어차피 나중에 기온을 다시 내리면 되지 않을까?"이 같은 반문이 나오는 까닭은 '오버슈트 곡선' 때문이다. 이를 그래프로 나타내면 기온이 점점 올라 15℃ 선을 넘고 정점(1.7~1.8℃)을 찍은 뒤 다시 선 아래로 내려오는 산 모양을 한다. 돌파-정점-하강 순서다.김동언 서울환경연합 정책국장은 강연에서 "오버슈트 곡선의 오른쪽 하강 구간만 보면 그렇게 읽힌다"면서 "그러나 보고서가 경고하는 것은 온도가 내려와도 세상은 돌아오지 않는다는 점, 곧 되돌릴 수 없는 비가역적 유산"이라고 강조했다.오버슈트 곡선이 암울한 시나리오인 이유를 보고서는 느린 하강 속도와 기술의 한계, 새로운 불확실성으로 정리한다. 배출을 넷제로로 만든다 해도 그 뒤 자연적인 기온 하강은 100년에 고작 0.3℃ 수준이고, 한번 올라간 기온이 1.5℃ 아래로 되돌아오려면 22세기 후반에나 가능하다는 계산이다. 공기 중 이산화탄소를 기계로 빨아들이는 방식은 연간 약 200만t 수준으로, 산림 같은 자연 기반 흡수(연간 약 20억t)의 1000분의 1에 불과하다.지난 8월 26일 아침, 네팔 히말라야 접경 협곡에서 대홍수가 일어난 이날 강우량은 0㎜였다. 비 한 방울 오지 않은 날 홍수로 인한 대참사도 폭염으로 녹아내린 빙하와 무관하지 않다는 게 현재 가설이다.김 국장은 재난에 대비하는 우리나라와 이웃 일본의 방식을 비교하기도 했다. 지난해 7월 가평군 조종면 일대에 시간당 100㎜ 안팎의 비가 쏟아져 조종천의 수위가 심각 단계를 넘어 9.2m까지 올라 주민 대피령이 내려지고 산사태로 주택 세 채가 무너졌다. 당시 언론보도에 따르면 주민들에게 재난 문자가 닿지 않은 게 피해를 키운 원인 중 하나로 지목된다. 산사태가 통신 기지국을 덮쳐 대피를 알리는 재난 문자가 발송되지 못했던 것.한국의 재난 시계는 행정안전부를 중심으로 한 하향식 재난 문자로 통일된 행동요령을 전파하는 데 비해서 일본의 시계는 시민이 '위험지도'를 보고 '마이타임라인'이라는 도구로 자신의 대피 계획을 스스로 세운다는 점이 다르다는 것이다.김 국장은 "한국의 시계는 통제로 돌아가고, 일본의 시계는 자율로 작동한다"면서 "통제의 강점과 자율의 책임을 함께 가져가는 '한국형 하이브리드 모델'을 제안한다"고 말했다.일본의 '마이타임라인'은 비가 어느 정도 오면, 누구에게 연락하고, 몇 시까지 어디로 움직일 것인가를 시간순으로 적어 두는 개인별 행동 계획표다. 즉, 우리나라도 정부가 통제권을 쥔 주체에서 조력자가 되어 초정밀 위험정보를 공개하고, 교육을 보급하고, 취약계층의 계획 수립을 돕자는 것이다. 이렇게 됨으로써 "시민은 보호받는 대상에서 대응의 주체로 바뀌어 마이타임라인을 작성하고 숙지하는 것에 첫걸음을 떼는 것"이라고 했다.그러면서 김 국장은 '생존을 위해 요구해야 할 7가지 데이터'를 국가와 지자체에 묻고 제안해야 한다고 강조했다.먼저, 무엇을 기준으로 지었는지 살펴보는 설계와 한계다. ▲하천 설계 기준은 마을 하천이 몇 년 빈도 기준으로 지어졌으며, 기후변화가 반영됐는지 따져보는 것이고, ▲오버슈트 시나리오는 최악의 폭우 시 침수 범위, 깊이, 도달 시간 지도가 어디 있는지 물어야 한다는 것이다.다음은 관리와 운영이다. ▲시설물 상태 이력은 제방, 수문, 소규모 저수지 점검·보수 현황이며, ▲수문 운영 매뉴얼로 누가 언제 어떤 수위에서 수문을 여닫는지 판단할 수 있어야 한다.끝으로 경보와 대피다. ▲실시간 경보 기준은 강우량뿐 아니라 수위 관측에 기반한 경보체계가 있는지, 경보에서 대피 완료까지 확보할 수 있는 시간이 얼마인지 알 수 있다. ▲대피소의 실효성은 홀몸 어르신이나 외국인 등 취약계층에게 정보가 닿고 이동할 수 있는 실질적 동선인지 묻는 것이며, ▲모의훈련의 원자료 공개는 단순히 훈련이 성공했다는 보고서가 아니라 훈련 중에 발생한 문제점과 과거 침수 흔적도 같은 원자료(raw data) 공개를 주민들이 요구해야 한다는 것이다.김 국장은 "UNEP가 발표한 오버슈트 보고서는 극단의 기후가 오가는 시대를 사는 우리가 온실가스 감축에 최대한 노력한다 해도 오늘과 같은 늦가을의 정취를 다시 느끼려면 앞으로 100년, 200년이 걸릴지도 모른다"며 "자연은 우리가 그어둔 설계도대로 움직이지 않지만, 그렇다고 손을 놓을 수 없기에 최악의 시나리오를 미리 알고, 그 정보를 이웃과 나누면서 함께 대피 계획을 세운 마을은 같은 물 앞에서도 다른 결과를 맞이할 수 있다"고 말했다.그러면서 "설계가 우리를 지켜주던 시대는 끝났지만, 서로의 손을 잡고 준비하는 우리의 시대는 이제 시작"이라고 강조했다.한수진 우리지역연구소 소장은 "가뭄과 홍수, 극단을 오가는 재난은 더는 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 우리 곁에 와있는 현실"이라며 "그동안 물에 관한 지식과 정보가 소수의 전문가와 관료의 영역 머물렀다면 이번 강연은 그 정보를 시민들과 나누고, 인류가 오랜 시간 쌓아온 물의 지혜를 함께 되짚어보는 시간이었다"고 말했다.