안민석 교육감, 31개 시군 돌며 찾은 10대 해법… "내년부터 교사 행정업무 제로"

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 기자간담회에서 '찾아가는 교육감실' 31개 시군 타운홀미팅 대장정 현장에서 찾은 '10대 교육 해법'을 발표하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 30일 오후 의정부 도시교육재단 시민홀에서 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 기자간담회에서 '찾아가는 교육감실' 31개 시군 타운홀미팅 대장정 현장에서 찾은 '10대 교육 해법'을 발표하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 도내 31개 시군을 돌며 학부모 6천여 명에게 들은 교육 현장의 목소리를 10대 정책 과제로 구체화했다. 교사 행정업무를 없애고 체험학습을 재개하는 한편, 교육격차가 큰 학교에는 교장 임기 4년을 보장하는 인사 혁신을 추진한다. 중학교까지 생성형 인공지능(AI) 사용을 금지하는 방안도 검토하기로 했다.안민석 교육감은 2일 기자간담회에서 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅의 성과와 향후 정책 방향을 발표했다. 지난 9월 17일 화성·오산을 시작으로 10월 30일 의정부까지 44일간 진행한 타운홀미팅에는 학부모와 교육관계자 등 6,116명이 참여했다.안 교육감은 "학부모들과 만나고 싶어서 시작한 일인데, 이런 일이 해방 이후 처음이었다고 하더라"며 "도지사도 못한 일이고, 이전 교육감들도 하지 못했고, 전국적으로 유례가 없는 일"이라고 말했다.이어 "전체적으로는 경기교육 대전환의 중요한 꼭지인 것 같다"며 "타운홀미팅을 통해 들은 의미 있는 이야기 10가지 정도를 정리해 공유하고 싶다"고 밝혔다. 현장에서 의견을 듣는 데 그치지 않고 정책으로 연결하겠다는 취지다.안민석 교육감이 첫 번째 과제로 꼽은 것은 교육격차 해소다. 경기 북부와 남부 사이뿐 아니라 원도심과 신도시 사이에도 교육격차가 존재하며, 교육 여건이 열악한 학교일수록 교장이 임기를 채우지 못하고 떠나는 악순환이 있다는 게 현장에서 확인한 문제다.안 교육감은 "좋은 교장이 좋은 학교를 만든다는 것은 만고의 진리"라며 "교육격차가 심할수록 반드시 좋은 교장을 4년 동안 한 학교에 머물도록 하는 인사 혁신이 필요하다"고 말했다. 경기도형 교장 가이드북인 '교장의 길'도 교육장들이 집필하고 있으며, 크리스마스 전 출판을 목표로 하고 있다고 설명했다.교사 행정업무 경감은 시범사업을 전면 확대하는 방식으로 추진한다. 안산·포천·양평·평택에서 시행 중인 '교사 행정업무 제로' 사업을 보완해 내년에는 25개 교육지원청으로 확대할 계획이다.안민석 교육감은 "할 수 있고 하면 되는 거였는데, 이걸 안 한 것"이라며 "교사들은 (행정업무가 아니라) 수업만 할 수 있는 체제를 만들겠다. 그게 상식이지 않느냐"라고 강조했다. 교사 개인의 업무 부담을 줄이는 데 그치지 않고 교육과 행정을 분리하는 구조적 변화까지 추진하겠다는 것이다.학생들의 체험학습 재개도 주요 과제다. 안 교육감은 학부모들이 체험활동 재개를 압도적으로 요구했다며 "아이들을 교실에서만 가두어서 교육하는 것만으로는 부족하다는 것을 엄마들은 잘 아는 것"이라고 말했다.안민석 교육감은 체험학습 중 안전사고에 대한 교사 면책 등을 담은 법 개정을 위해 국회를 설득하되, 법안이 통과되지 않더라도 경기도 차원에서 재개하겠다는 의지를 피력했다. 양평교육지원청처럼 교육청이 장소 섭외와 계약, 안전지도사 동행 등을 맡는 방식으로 교사의 부담을 줄이겠다는 구상이다.디지털 교육에서는 스마트폰 사용을 줄이고 독서·예술·스포츠 활동을 늘리는 '폰 OFF, RAS ON'을 경기교육의 대표 정책으로 강화한다. 생성형 AI에 의존하는 학생들이 사고력을 잃을 수 있다는 학부모들의 우려를 반영해 중학교까지 생성형 AI 사용을 금지하는 방안도 전문가들과 논의하기로 했다. 구체적인 방향은 내년 1월 5일 예정된 'AX 경기도교육 대전환 선포식'에서 발표할 계획이다.과밀학급에는 보조교사를 적극적으로 도입하고, 지역사회 시설을 활용해 부족한 특별활동 공간을 보완한다. 학교가 필요한 지역에는 통합 캠퍼스나 분교 설치를 검토한다. 소규모 학교는 자율성을 유지하면서 여러 학교를 권역으로 묶어 체육·체험활동 등을 공동 운영하는 방안을 제시했다.특수교육과 느린학습자 지원도 강화한다. 안민석 교육감은 "특별한 관심과 지원이 필요한데 이게 제대로 안 되고 있는 것"이라며 학교 안에 대안 교실과 별도 프로그램을 마련하고, 지방자치단체와 협력해 특수교육의 사각지대를 해소하겠다고 밝혔다.학생 통학 문제는 학군을 학생 중심으로 재조정하고, 지자체가 비용을 분담하는 지역부터 '안심에듀버스'를 확대할 계획이다. 교복 담합에는 강경 대응을 예고했다. 안 교육감은 "이번에 발본색원하겠다"라며 "경기교육청에서 교복 담합 비리는 뿌리를 뽑을 것이다. 감옥 보낼 업자들은 감옥 보낼 겁니다"라고 경고했다. 현재 도내 25개 교육지원청에서 실태조사가 진행 중이다.학부모 지원도 10대 과제에 포함됐다. 학부모 단체와 네트워크, 연수 등을 지원하되 교육청이 활동에 간섭하지 않겠다는 원칙을 제시했다.특히 안민석 교육감은 교권 회복과 학생 인권이 대립한다는 시각에도 선을 그었다. 그는 기자들과의 일문일답에서 "교사를 지켜야지 우리 아이들이 지켜진다는 걸 학부모들은 아는 것"이라며 "교사의 교권을 지키는 것은 아이들의 학습권과 인권을 지키는 것과 동전의 양면이라는 관계를 학부모들은 다 알고 있다"고 말했다.안 교육감은 "학부모들은 단순히 어려움을 이야기한 것이 아니라 해결책도 함께 제안해 주셨다"며 "이제는 교육청이 답할 차례"라고 밝혔다. 경기도교육청은 관련 부서와 교육지원청을 통해 10대 과제를 구체화하고 지역별 여건에 맞춰 정책에 반영할 계획이다. 11월에는 학교장 타운홀미팅을 열어 학교 현장과의 소통도 이어간다.