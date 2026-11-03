교토행 비행기를 예약할 때마다 생각나는 사람

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큰사진보기 ▲카모가와(鴨川)의 풍경 ⓒ 안혜진 관련사진보기

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"제가 첫 손님인가요?"

큰사진보기 ▲<아오오니기리> 가게 전경 ⓒ 안혜진 관련사진보기

"손끝으로 양 끝을 집어 드세요."

"한국어를 잘하시네요."

"아뇨. 그 말밖엔 몰라요. 한국 손님들이 워낙 많이 오시니까요."

"제가 첫 손님이라서 놀랐어요."

"생각한 것 이상으로 상황이 심각한가 봐요."

"전에는 많아도 너무 많았어."

"우리 아버지는 한국인이에요."

"나는 일본 사람이에요. 아버지 고향이 한국의 청송이에요."

"한국 청송? 사과로 유명한 그 청송이요?"

"네. 작년에 아버지랑 갔었는데 꽤나 시골이더군요."

"저 현판은 그곳 사찰 주지 스님이 새겨 주셨어요."

"그러게 말예요."

큰사진보기 ▲<교토국제교류센터>의 일본어 교실 ⓒ 안혜진 관련사진보기

"나는 그녀와 한시라도 빨리 같이 있고 싶어서 조금의 망설임도 없이 교토로 떠났어요."

"아이 이름은 사랑이라고 지었어요."

"혹시, 저를 기억하세요? 노노재팬 때 우리 많은 얘기를 했었어요."

"역사는 우리를 저버렸지만, 그래도 상관없다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토릴에도 실립니다.

올해도 11월 중순에 출발하는 교토행 비행기를 예매했다. 이맘때면 숨이 멎을 듯 아름다운 교토의 단풍을 보기 위해 전 세계에서 사람들이 몰려든다. 숙박비가 평소의 4배로 뛰어오름에도, 거리에는 각국의 언어들로 넘쳐흐른다.11월 말경이면 교토의 유명한 사찰들은 한밤의 단풍에 조명을 밝히는 '라이트업' 준비로 분주할 것이다. 내게는 매해 교토행 비행기를 예약할 때마다 필연적으로 떠오르는 두 사람이 있다. 한 사람은 일본으로 귀화한 재일동포 4세 청년이고, 다른 한 사람은 우즈베키스탄에서 온 고려인 4세 청년이다.2019년 한일관계가 얼어붙어 있던 '노노재팬'의 때, 교원자율연수휴직중이던 나는 계획대로 10월, 11월 교토 여행을 떠났다. 현지인처럼 가을의 교토에 온전히 잠기고 싶었다. 흐르듯 마는 듯한 카모강, 탁 트인 시야와 옹골차게 자리를 지키던 나무와 돌. 그 무렵 교토의 모든 것은 정서적 사치로 느껴졌다.맛집 탐방에는 관심이 없었으나, 임경선 작가의 <교토에 다녀왔습니다>에 소개된 오니기리 가게만은 찾아가고 싶었다. 어느 날 교토국제교류센터의 일본어 수업을 마치고 철학의 길을 지나 은각사 근처의 '아오오니기리'를 찾아갔다.정오가 지났는데 가게 앞에는 아무도 없었다. 관광객들이 많이 찾는 곳이라던데. 조심스레 문을 열자 "이랏샤이마세"라는 중저음의 인사말이 들렸다. 주방장으로 보이는 청년과 마주 보는 카운터석 안쪽에 자리를 잡고 앉았다.그는 고개를 끄덕였다. 추천하는 오니기리 두 개를 부탁하고 가게 안을 둘러보았다. 카운터 중앙의 두툼한 현판에는 靑松(청송)이란 한자가 단아하게 쓰여 있었다. 그 아래 선반에는 한글판 교토 에세이집이 몇 권 꽂혀 있었다.갑작스러운 한국어에 고개를 돌렸다. 큼지막한 오니기리 두 개가 내 앞에 놓여 있었다.그는 무심히 창밖을 바라보며 말했다.내 시선이 현판에 머무는 걸 보자 그는 자신의 성이 靑松(아오마쯔)이라고 했다.나는 오니기리를 꿀꺽 삼키며 그를 쳐다보았다.靑松(청송)이라는 한자를 일본식으로 읽으면 '아오마쯔'가 된다. 그의 일본 성씨에는 아버지의 고향, 자신의 뿌리가 새겨져 있었다. 그는 자신의 가게 근처에 한국인이 많이 산다고 했다. 그가 재일교포나 조선인 대신 한국인이라고 자연스럽게 말하는 것이 내게는 다소 생소했다.우리는 일상 이야기도 나눴다. 그는 얼마 전 세상을 떠난 한국 아이돌들의 이름까지 알고 있었다. 한국에서 아이돌로 사는 것이 그렇게 힘드냐고 물었다. 나는 악성 댓글과 일부 언론의 선정적인 보도에 관해 간단히 설명해 주었다. 그는 한국 사람들은 왜 그러느냐고 물었다.그는 교토에 사는 일본인이지만, 그의 시선은 무의식적으로 45도쯤 한국을 향해 있는 듯 느껴졌다. 한 시간이 넘도록 다른 손님은 오지 않았다. 그의 아버지가 가게에 들어왔고, 두 사람은 빠른 일본어로 대화했다.나는 계산을 하고 인사를 건넸다. 문을 닫고 돌아선 순간부터 정리되지 않는 감정에 휩싸였다. 아름다운 은신처로만 생각했던 교토에서 뜻밖에 역사적 실존을 마주한 것 같았다. 은각사를 지나 철학의 길을 걸어오는 동안의 그 풍경이 기억나지 않았다.교토국제교류센터의 일본어 교실에는 세계 각국에서 온 사람들이 모였다. 자원봉사자에 의해 운영되는 일본어 수업은 90분에 100엔이었다. 신나게 출근하듯 그곳에 빠지지 않고 다녔다. 거기서 나는 우즈베키스탄 출신의 브랜든(가명)을 만났다. 하얀 얼굴에 장난스런 웃음기가 배인 그는 고려인 4세 청년이었다. 러시아식 긴 이름 뒤에 김(金)이라는 성을 또렷이 발음했다.우즈베키스탄의 고려인 3세인 그의 부모는 모두 고등학교 교사라고 했다. 부모님은 아들이 한국어를 배우기를 바라며 서울의 서강대학교 한국어교육원으로 보냈다. 그러나 그는 그 곳에서 만난 교토 아가씨와 사랑에 빠져버렸다.두 사람은 결혼을 했고, 그는 교토의 펍(pub)에서 일하며 곧 태어날 아이를 기다리고 있었다.사랑이가 태어나면 캐나다에 사는 형이 있는 곳으로 떠날 계획이라고 했다. 브랜든은 내게 한 번도 한국어로 말하지 않았다. 나 또한 이유를 묻지 않았다. 그가 지도를 그려 알려준 우즈베키스탄은 내게 너무나 먼 나라였다. 브랜든은 앞으로도 국경을 넘나들며 살아가리라 예감했다.가을의 교토에 온전히 잠기고 싶어 떠난 여행이었다. 그러나 두 청년은 내가 바라보던 교토의 풍경을 바꾸었고, 역사의 한자락을 마주하게 했다.지난해 가을, 교토에 다시 갔다. '아오오니기리'의 영업 방식은 달라져 있었다. 손님들은 가게 앞에 진열된 오니기리를 골라 포장해 갔다. 안쪽에서는 아오마쯔상이 바삐 손님을 맞고 있었다. 살이 올라 앳된 모습은 사라져 있었다. 가게 안쪽에 유치원 가방 하나가 얼핏 보였다.그는 나를 기억하지 못했다. 돌아보니 손님들이 길게 줄을 서 있었다. 바쁜 사람을 붙잡았다는 생각이 들었지만 조금은 섭섭했다. 오니기리 두 개를 가방에 담고 철학의 길을 걸어 교토국제교류센터로 향했다.센터에는 여전히 세계 각국에서 온 사람들로 북적였다. 일본어 교실 수업료는 어느새 200엔으로 올라 있었다. 브라질, 영국, 싱가포르 출신 사람들과 같은 조에 앉았다. 다른 조를 두리번거리며 혹시나 브랜든을 찾고 있던 나 자신에게 멋쩍은 웃음이 나왔다.아버지의 고향을 성씨에 새긴 아오마쯔상과 딸에게 한국어 이름 '사랑'이라 지어준 브랜든. 두 사람에게 한국은 고향일까, 뿌리일까. 아니면 살아가는 동안 간직하게 된 여러 이름 중 하나일까.올해도 나는 교토로 떠날 것이다. 아오마쯔상은 여전히 그곳에서 오니기리를 만들고 있을 것이다.브랜든은 지금쯤 아내와 딸 사랑이와 함께 캐나다에서 살고 있을까.시간은 흐르고 사람들은 또 살아간다. 두 청년의 얼굴을 떠올리다 문득 이민진 작가의 <파친코>의 첫 문장이 생각났다.