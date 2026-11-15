멤버 과거 언급은 금기, 버추얼아이돌 팬의 특이점

큰사진보기 ▲플레이브와 이세계아이돌 ⓒ 블래스트·왁타버스 유튜브 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲엉겨 붙은 플레이브 멤버들 ⓒ PLAVE 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲사이버 가수 아담(1998) ⓒ 아담소프트 뮤직비디오 갈무리 관련사진보기

어릴 적 영화를 보다 보면 종종 '가면'이 종종 나오곤 했다. 로미오와 줄리엣의 첫 만남이 그랬고 '오페라의 유령'의 가면 무도회 장면이 그랬다. 베일에 싸인 멋쟁이 신사, 그의 가면 너머 얼굴을 궁금해하는 여주인공. 한순간에 눈이 맞은 그들이 가면을 벗는 순간은 그 작품의 가장 중요한 클라이맥스였다. 이처럼 사람에게는 감춰진 가면 속 진짜 얼굴을 확인하고 싶어 하는 본능이 있는 듯하다.그래서일까. 버추얼(Virtual) 아이돌을 둘러싼 진위 논쟁은 늘 뜨겁다. 2026년 10월 플레이브(PLAVE)는 미니 5집 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 31위에 올랐다. 요즘은 인스타그램에서도 그들의 소식이 꽤나 들려온다. 이들의 팬인 친구들이 스토리에 축하 사진을 올리기 때문이다. 2D 애니메이션 같은 질감에 처음에는 "뭐지?" 고개를 갸우뚱했지만 이제는 꽤 눈에 익는다.그래도 주변에는 아직 버추얼 아이돌과 AI를 헷갈리는 이들이 많다. 아예 관심 없는 사람부터, 이상한 애니메이션을 좋아한다며 비난하는 사람도 있다. 확실한 것은 그들이 이미 대중문화의 뜨거운 감자라는 점이다. 사람들은 왜 버추얼 아이돌에 푹 빠졌을까.버추얼 아이돌은 말 그대로 가상의(Virtual) 아이돌이다. 안에는 사람이 있고, 그의 움직임을 모션 캡처 기술로 아바타에 입히는 방식이다. 이 점에서 AI와는 분명히 다르다. AI 안에는 사람이 없다. 버추얼 아이돌은 기본적으로 실존 인물이 움직이고 노래하는 기술을 바탕으로 한다. 그래서 버추얼 아이돌에게는 실존 인물의 서사가 있다.실제로 플레이브 멤버들은 아이돌 연습생 경력이 있다. 물론 플레이브 세계관 안에서는 멤버의 과거를 언급하지 않는 것이 매너다. 버추얼 아이돌이기에 겪은 역경도 있다. 한시적인 캐릭터 그룹 아니냐, 좋은 노래는 못 받을 거라는 빈정거림을 들었고 기술적 한계 때문에 율동 수준의 안무를 받기도 했다. 그래서 그들은 직접 작곡하고 안무를 짜야 했다. 그렇게 길러진 실력과 자부심은 팬들을 결집시키는 데 탁월한 역할을 했다.버추얼 아이돌이라서 생기는 오류도 아이러니하게 '인간미'를 느끼게 했다. 플레이브는 초창기 장비 오류로 머리가 180도 꺾인 채 방송을 하거나 캐릭터끼리 서로 엉겨 붙는 재미난 옥에 티를 보여 줬다. 완벽해야 좋아할 줄 알았던 사람들은 오히려 이런 인간적인 오류에 호응했다. 요즘은 기술이 좋아져서 이런 재미가 없다며 아쉬워하는 팬들도 있다.여성 그룹으로는 '이세계아이돌'이 유명하다. 나는 '키딩(Kidding)'이라는 노래가 너무 좋아서 즐겨 듣다가, 그게 버추얼 아이돌의 노래라는 걸 알고 깜짝 놀란 적이 있다. 뮤직비디오를 틀자 웬 캐릭터들이 나왔다.버추얼 아이돌이 사람을 닮은 아바타 대신 캐릭터를 디자인하는 데에도 이유가 있다.플레이브를 만든 블래스트 이현우 CTO는 언리얼 페스티벌 2023 서울에서 다음과 같은 말을 했다. 얼마나 사람을 똑같이 따라하냐는 결국 '사람'이라는 기준을 따라잡을 때까지는 역체감이 있을 수밖에 없다. 게다가 사람을 따라한다고 해도 그것이 실제 사람보다 더 좋은 느낌을 줄 수 있는지도 의문이다.허나 2D 캐릭터는 아예 사람과 닮을 것을 바라지 않고 보기 때문에 자사만의 독특한 세계관과 캐릭터, 비주얼 등을 마음껏 처음부터 시작할 수 있다. 리얼스럽게 구현해서 사람을 감쪽같이 속이는 데 목표를 두지 않고, 우리만의 길을 가는 것. 묘하게 사람과 같은 것 같기도 하고 다른 것 같기도 한 불쾌한 골짜기에 걸쳐있는 AI 슬롭에 피곤함을 느끼는 요즘, 이것은 더욱 노련하고 똑똑한 전략이다.특이한 건 팬들이 그들의 가면을 벗기고 싶어 하지 않는다는 점이다. 팬들은 가면을 쓴 모습 그대로 그들이 존중받기를 바란다. 그렇지 않았다면 그 안의 사람을 꺼내 자랑하고 설득했을 것이다. 그런 의미에서 가면을 벗기지 않으려는 성숙한 팬 문화가 버추얼 아이돌을 이끌어 가는 생명력이 아닐까 생각한다.팬 입장에서는 불편한 점도 많다. 다른 연예인들처럼 개인 인스타그램에 먹은 음식이나 입은 옷, 여행 사진을 올릴 수 없다. 셀카도 없다. 캐릭터 사진은 회사가 따로 렌더링해야 나오기 때문이다. 모션 캡처 장비가 있어야 방송을 할 수 있으니 생각날 때 즉석으로 라이브를 켤 수도 없다. 5명 전 멤버가 다 같이 모이려면 장비와 기술력도 그만큼 많이 동원된다. 그럼에도 팬들은 버추얼 아이돌을 좋아한다. 역설적으로 가면이 있기에 그들은 오래 갈 수 있다.돌이켜보면 가상 아이돌이 뜨는 이유는 단순하다. 그들의 노래와 서사가 마음에 들기 때문이다. 싱거운 얘기지만 이 원칙은 수십 년 동안 그대로였다. 최초의 사이버 가수 아담(ADAM)이 그렇다. 사람들은 아담이 한때의 해프닝으로 끝났다고 기억하지만, 당시 아담은 앨범을 무려 20만 장이나 팔았다. 지금 같은 SNS 소통도 팬미팅도 없던 시절에 사람들이 호응한 건 타이틀곡 '세상엔 없는 사랑'이 좋았기 때문이다. 아담의 목소리를 맡았던 가수 박성철은 훗날 TV프로그램 '슈가맨'에 직접 나와 그 노래를 불렀을 정도다.가면 뒤에 사람이 아예 없는 AI도 마찬가지다. 올여름 숏폼을 휩쓴 'GG EZ' 챌린지에는 BTS 정국을 비롯한 아이돌들이 줄줄이 참여했는데, 사람들은 나중에야 그 노래가 AI를 활용해 만든 곡이라는 걸 알았다. 래퍼 pH-1과 빅나티는 유튜브 '하이어튼간'에서 AI로 만든 무소치의 '늘 사랑을 못 봐 그냥 느끼는 거야'와 머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'를 언급했다. 빅나티는 AI 음악에 "벽을 느꼈다"고까지 말했다. 이 노래들은 그저 노래로 인정받았다. 머무르의 곡은 멜론 톱100 3위까지 올랐다. AI라서, 버추얼 아이돌이라서 뜨지 못한다는 생각은 그 자체로 오류인지도 모른다.플레이브 뒤에도 IT 회사였던 블래스트(VLAST)의 노력이 있었다. 블래스트는 자신들이 가진 모션 캡처 영상 기술로 시험 삼아 아이돌을 만들어 K팝 시장에 뛰어들었고, 그 과정은 눈물겨웠다. 기존 버추얼 아이돌보다 뛰어난 기술력, 실제 사람과 견주기에는 평범한 디자인. 블래스트는 그 중간의 틈새를 찾았다. 그래서 겉으로는 진입이 쉬워 보여도 아직 내로라하는 후발 주자가 없다. 지난 3년 동안 버추얼 아이돌이 진화해 온 과정을 보면 그들은 조용히 끊임없이 시행착오를 겪어 왔다. 장비 세팅, 머릿결 퀄리티, 라인 동선 연습까지. 누군가는 가상이라 날로 먹는다고 생각할지 모르지만, 어떤 장비도 날로 먹어서 성공하지는 않는다. AI 시대인 지금도 변하지 않는 법칙이다.누구에게나 자기가 좋아하는 것을 이해받지 못할 때가 있다. 나는 한때 '아라시(ARASHI)'라는 아이돌 그룹을 좋아했다. 일본 연예인의 콘서트를 보러 비행기까지 타는 사람이 주변에 드물어서 늘 말을 조심했다.다른 친구도 그랬다. 그 친구는 <더 퍼스트 슬램덩크>가 개봉했을 때 송태섭을 무척 좋아했다. 송태섭 생일을 기념해 동네 카페를 대관해 이벤트를 열고 싶은데, 그를 닮은 우리 집 푸들 초코 사진을 컵에 넣어도 되냐고 내게 물었다. 그제야 나는 그 친구가 그 캐릭터를 그렇게나 좋아한다는 걸 알았다. 과거 인기 애니매이션 <달빛천사>도 그렇다. 어릴 때 즐겨 듣던 노래를 마음속에만 품고 있던 사람들이 모이자 펀딩 금액이 무려 26억 원을 넘었다.이처럼 우리는 저마다 품고 있는 동경의 대상이 있다. 그것이 꼭 사람이란 법은 없다. 침대 머리맡에 놓여있던 인형, 때로는 TV 속 만화 캐릭터, 혹은 상상만 해도 가슴이 뛰는 여행지. 플레이브도, 이세계 아이돌도, AI 노래도 그런 의미에서 모두 사랑 받기에 마땅하다. 이해 못하는 타인을 설득하고 싶지 않아 꽁꽁 감춰 둔 안에 들은 것은 사실 순수하고 솔직한 애정 그 자체인지도 모른다. 가상의 디지털 세계 속에 피어나는 사랑은 분명 실체가 있다플레이브도, 이세계아이돌도, AI 노래도 그런 의미에서는 모두 일맥상통한다. 다투고 싶지 않아 꽁꽁 감춰 둔 안에 들어있는 것은 사실 단순하고 솔직한 애정인지도 모른다. 가상의 디지털 세계 속에서 피어나는 사랑은 분명 실체가 있다.