바이낸스 8조 털리자... 금융위 "오프라인 보관 늘려라"

큰사진보기 ▲블록체인은 해킹에 강한 기술로 알려져 있다. 그런데 왜 가상자산 거래소에서는 수조원대 코인이 털리는 사고가 벌어질까. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 8조4천억원 규모의 자산이 탈취된 것으로 추정되고 국내 가상자산 거래소에서도 침해 사고가 잇따르면서 이런 의문이 커지고 있다. 사진은 2일 서울 서초구 가상자산 거래소 빗썸 라운지 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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세계 최대 가상자산거래소 바이낸스의 8조 원 규모의 해킹 사고 관련해 금융위원회가 국내 가상자산사업자들에게 보안을 더 강화하라고 당부했다. 해킹 피해의 주요 원인으로 지목된 '핫 월렛(인터넷에 연결된 지갑)' 관리 체계를 손보고, 인터넷과 완전히 차단된 오프라인 지갑인 '콜드 월렛'의 보관 비중을 늘리는 등의 내용이다.금융위는 2일 유영준 디지털금융정책관 주재로 긴급 점검회의를 열고 바이낸스 사고가 국내 시장에 미칠 영향과 사업자들의 대응체계를 점검했다고 밝혔다. 이번 회의에는 금융감독원, 금융보안원, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA), 주요 가상자산사업자가 참석했다.금융위는 비슷한 사고가 나지 않도록 이날 국내 사업자의 업무용 단말기 보안, 내부전산 접근통제, 핫월렛 출고 승인·서명체계, 관리자 권한 관리 현황 등을 점검했다. 또 ▲ 콜드월렛 비중 상향 ▲ 입·출고 상시 모니터링과 추가 대응인력 확보 ▲ 비정상 접근 시도 보고·공유 ▲ 준비금 추가 적립 등 즉시 취할 수 있는 보안 강화 조치를 당부했다.현행 가상자산업감독규정에 따르면, 거래소는 이용자 가상자산의 80% 이상을 오프라인 콜드월렛에 보관하고 핫월렛 자산 가치의 5% 이상(원화마켓 거래소 최소 30억 원)을 보험·공제나 준비금으로 채워야 한다. 당국은 이번 사태를 계기로 이 기준 이상의 보안과 준비를 요구한 셈이다. 아울러 금융당국은 오는 5일 시중 은행장과 관계 부처 등이 참석하는 긴급 보안 점검 회의를 추가로 개최한다.한편 바이낸스는 지난 10월 30일(한국시간) 핫월렛에서 약 63억 달러(약 8조 원) 규모의 가상자산이 해킹으로 무단 출고됐다고 밝혔다. 사고 원인으로는 직원의 업무용 노트북을 통해 내부 시스템 보안이 뚫렸을 가능성이 제기된다. 해커가 거래소의 자금 출금 승인 시스템에 무단 접속해, 마치 정상적인 출금인 것처럼 속여 자산을 빼돌렸다는 분석이다.국내에서도 사고가 잇따르고 있다. 빗썸이 지난 10월 27일 사내 업무시스템 해킹으로 임직원 715명과 고객 844명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 코인마켓 거래소 프라뱅에서는 핫월렛에서 약 1억 원어치 가상자산이 빠져나가 서비스가 잠정 중단됐다.금융위는 "관계기관 및 업계와 긴밀히 협력하여 해킹 등 추가적인 침해사고를 예방하고 피해 확산을 방지하기 위한 대응체계를 지속 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.