민주당 "이장우 스카이박스 사유화 의혹, 성역 없이 밝혀야"

큰사진보기 ▲민주당대전광역시당 ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

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더불어민주당 대전시당이 '야구장 스카이박스 사유화 의혹'으로 공소청에 송치된 이장우 전 대전시장에 대해 신속한 기소와 관련 의혹 전반에 대한 수사를 촉구했다.민주당 대전시당은 2일 '특권의 실체 성역 없이 밝혀야'라는 제목의 논평을 내 이 전 시장의 송치를 "사필귀정"이라고 평가하면서, 스카이박스 제공의 대가성과 시장 비서실의 관여 여부 등을 철저히 규명해야 한다고 밝혔다.앞서 대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난달 30일 이 전 시장과 대전사랑시민협의회 전 사무처장을 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 송치했다. 경찰은 시민협의회를 통해 유권자들에게 야구장 관람권을 제공한 행위가 선거법상 기부행위 제한 규정에 위반된다고 판단한 것으로 전해졌다.이번 의혹은 지난 5월 <디트뉴스24>가 한화이글스 구단이 시민협의회에 제공한 대전한화생명볼파크 15인용 스카이박스의 이용 대상자를 시장 비서실이 사실상 정했다는 내용을 보도하면서 불거졌다. 이후 대전참여자치시민연대가 이 전 시장 등을 고발했고, 경찰은 6월 대전시청 시장 비서실과 시민협의회 사무실 등을 압수수색하며 수사를 진행했다.민주당 대전시당은 논평에서 이 전 시장이 연간 최대 1억 원에 이르는 스카이박스를 직접 제공받는 대신 시민협의회를 앞세웠다는 의혹을 지적했다. 그러면서 "겉으로는 '민간단체의 자율 운영'이라 포장했지만, 실상은 시장 비서실이 배후에서 이용자를 직접 낙점한 것으로 알려졌다"며 시민협의회가 관람권을 배부하는 창구 역할을 했다고 주장했다.반면 이 전 시장 측은 앞서 스카이박스를 개인 용도로 전용한 사실이 없으며, 구단과 시민협의회 간 계약에 따라 운영됐을 뿐 대전시와 직접적인 운영 관계는 없다는 입장을 밝혀왔다.민주당 대전시당은 이번 송치에 포함된 선거법 위반 혐의 외에도 추가 수사가 필요하다고 강조했다. 이들은 "공소청은 송치된 공직선거법 위반 혐의는 물론, 대가성 여부를 포함한 청탁금지법 위반과 직권남용 등 스카이박스를 둘러싼 모든 유착의 사슬을 성역 없이 도려내야 한다"며 "엄정하고 신속한 기소로 무너진 정의와 공정을 바로 세워야 한다"고 촉구했다.경찰은 공소시효를 고려해 공직선거법 위반 혐의를 우선 송치했으며, 청탁금지법 위반 혐의는 법리 검토를 거쳐 송치 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌다.한편, 같은 날 대전참여자치시민연대와 정의당 대전시당도 각각 성명과 논평을 내 신속한 기소를 촉구했다. 대전참여연대는 "관람권이 누구에게, 몇 차례, 어떤 기준으로 건너갔는지 이용 명단 전체를 확인해야 한다"고 요구했고, 정의당은 "공소청은 시효에 밀려 사건을 축소하지 말고 기소로 답하라"고 주장했다.