서산 도심 침수 예방사업 '탄력'…국비 572억원 확보

큰사진보기 ▲서산시 하수도정비 중점관리지역 지정 위치도 ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 도심 침수 예방을 위한 하수도 정비 구역을 세분화하고 단계별 사업 추진을 준비하고 있다. 여기에 국비 572억 원을 확보하면서 총 954억 원 규모의 정비사업에 탄력이 붙게 됐다.서산시는 기후에너지환경부가 주관한 '2026년 하수도정비 중점관리지역 지정 공모'에 선정됐다고 2일 밝혔다. 이번에 지정된 지역은 부춘동·동문동·예천동 등 시내 3.92㎢다. 국비 572억 원에 지방비 382억 원을 더해 하수관로와 빗물받이 등 배수시설을 정비할 계획이다.시가 공개한 사업 위치도에는 대상 지역이 6개 구역으로 나뉘어 있다. 2단계에는 예천2지구 0.77㎢, 석남사거리 0.35㎢, 서산초교 0.42㎢, 석림남부사거리 0.21㎢ 등 모두 1.75㎢가 포함됐다. 3단계는 동문동터미널 1.31㎢와 읍내동 0.86㎢ 등 2.17㎢다.시는 이 같은 구역별 정비 구상을 바탕으로 사업을 2·3단계로 나눠 추진하는 방안을 검토하고 있다. 대규모 공사가 필요한 만큼 실시설계 용역 등 행정절차를 거쳐 세부 계획을 다듬고, 2028년 착공을 목표로 준비할 방침이다.주요 사업은 하수관로 23.57㎞ 정비와 빗물받이 1005곳 개선이다. 기존 하수도시설의 배수 능력을 높이는 동시에 도로 등에 모인 빗물이 관로로 원활하게 빠져나가도록 유입 시설도 함께 손본다. 관로와 빗물받이를 연계해 집중호우 때 도심의 빗물 처리 능력을 높이겠다는 구상이다.기존 도시침수 대응사업과의 연계도 추진한다. 시는 2022년 하수도정비 중점관리지역으로 지정된 동문동·읍내동·석림동 일원 1.86㎢에서 진행 중인 사업을 2028년까지 마무리할 계획이다. 기존 사업의 준공과 추가 사업의 착공을 연결해 도심 배수시설의 정비 범위를 넓혀 나갈 방침이다.이번 공모 선정으로 단계별 정비 구상에 국비 지원이 더해지면서 사업 추진을 뒷받침할 재정적 기반도 마련됐다. 시는 설계와 후속 행정절차를 진행하며 도시침수 예방사업을 구체화할 계획이다.이완섭 서산시장은 "하수도정비 중점관리지역을 대상으로 한 정비사업을 통해 집중호우에도 안전한 도시환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.