"20포기를 누구 코에다 붙여"... 탈북작가가 전한 북한의 김장

"북한에서는 겨울철 식량으로 가정마다 적어도 5백 포기, 보통 1천 포기를 담급니다. "

큰사진보기 ▲10월 31알 남북통합문화센터에서 열린 <기억의 강> 북토크 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"1995년 무렵 소아과에 근무하는데 뼈에 가죽만 남아 가죽을 잡아당겨 엉덩이에다 주사를 놓아야 할 정도로 영양실조에 걸린 아기들이 많았다. 태어난 아기들이 그렇게 건강하고 예쁘게 생긴 것은 한국에 와서 처음 알았습니다."

큰사진보기 ▲<기억의 강> 북토크에서 이세희 작가가 낭송하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"그런데 어느 날 나는 내 인생에서 가장 끔찍한 진실 하나를 마주하게 되었다. 내가 그 집에 팔려 왔다는 사실. 한국에 가서 돈을 벌게 해 준다는 달콤한 말 뒤에 숨어 있던 거래의 실체. 나의 몸과 시간이, 누군가의 손에서 흥정되었다는 잔혹한 현실. 그 순간, 내 안의 세계가 산산이 부서졌다. (중략) 남자는 점점 더 많은 것을 요구했고, 나의 하루는 촘촘하게 감시망에 걸려들었다. 단 한 발자국도 내 마음대로 움직일 수 없는 날들이 이어졌다. 그러던 어느 날, 결심했다. 여기서 벗어나겠다. 아닌 길이면 돌아나갈 줄도 알아야 한다." (166-167쪽)

큰사진보기 ▲<기억의 강> 북토크에서 김종회 한국디카시인협회 회장이 작품의 의미를 설명했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

10월 31일 서울 강서구 남북통합문화센터에서 통일부 남북통합문화센터가 주최하고 한양대학교 갈등문제연구소가 주최한 이세희 탈북작가 <기억의 강> 북토크에서 작가가 겨울 대비 김장에 대해 말했다. "김장은 겨울을 포함해 반년 이상 먹는 양식으로 북한은 10월 10일이면 '김장 전투'가 끝나는데 이때 나는 배추 냄새는 고향의 향수로 느껴진다"고 덧붙였다.이어 작가는 남쪽에 와서 사시사철 채소를 먹을 수 있는 것이 신기하고 김장 담그는 양을 보고 놀랐다고 한다. "김장을 담그는 집이 보통 10포기, 많으면 20포기를 담근다고 해 그것으로 누구 코에 바를 것이냐며 반문한 적이 있다"며 웃으며 말했다. 김장 하나만으로도 남북한 문화가 새삼 다른 것을 보면서 작가는 하나부터 열까지 배우고 익히면서 한국에 적응했다.기억의 강은 2014년 탈북한 이세희 작가의 첫 에세이 작품으로 자신의 성장과 탈북, 그리고 대한민국의 정착과정을 담담하게 그린 수기다. 그는 처음에 자신의 이야기를 남들에게 드러내는 책을 낸다는 것은 꿈도 꾸지 못했다. 하지만 글을 습작하며 눈물을 흘리고 정화되는 자신을 발견하면서 부끄러움과 두려움이 자연 사라지는 신기한 경험을 했다. 이어 글쓰기를 배우고 싶은 욕심도 생겼다.탈북작가들의 직업이 다양하지만 이 작가는 청진의학대학 간호학과를 졸업한 소아과 간호사 출신이다. 이날 작가가 전하는 간호사 시절의 이야기 한토막에 눈물 흘리는 청중이 많았다.북에서 비교적 대우와 존경받는 간호사로 활동한 그가 탈북을 결심하게 된 것도 역시 굶주림 때문이다. 고난의 행군 시절 간호사도 '약초 캐기' 등으로 동원되고 배고픔과 싸워야 했으며 기아로 죽어가는 사람들을 보면서 중국으로 갔다가 대한민국으로 왔다. 잠시 굶주림을 면하려고 간 중국에서 머무는 시간은 10년이나 길었다.다음은 작가가 중국에서의 인신매매 시절을 낭독하는 내용이다.강원도 통천이 고향인 이세희 작가는 대한민국에 와 배고픔은 면했지만 가끔 고향에서의 추억과 그리움은 잊을 수 없는 기억으로 남아 이를 책으로 펴내게 됐다. 책 전반에 흐르는 주제 중 하나가 외할머니와 어머니에 대한 기억이다. 자신을 키워 준 두 사람의 강인한 모성과 책임감은 작가에게 영감을 주고 삶의 버팀목이었다는 것이다.한편 이날 작가만큼 돋보인 사람은 그에게 글쓰기를 통해 삶의 의미를 찾고 문학활동을 격려한 한국디카시인협회 김종회 회장(전 경희대학교 국어국문학과 교수)이다. '디카시인협회'는 디지털카메라로 찍은 사진에 다섯 줄 시를 쓰는 시인들의 모임으로 해외에도 지부가 있을 정도로 활동이 활발하다. 책을 발간하는데도 조언을 아끼지 않은 김 회장은 "이 작가의 작품에 정신과 영혼을 담은 작가만의 정체성과 서사가 있는 글로 통일 씨앗의 의미를 지니고 있다"고 평가했다.이어 김 회장은 탈북 작가의 작품에 대해 "독자들은 책을 통해 간접 경험을 하고 작가 자신에게도 카타르시스를 주며 발간되는 탈북민 이야기는 우리 사회의 문학적 자산이 된다"라고 의미를 부여했다. 그점에서 탈북민의 정체성과 역사를 그들의 증언으로 접하는 북토크 기회는 매우 소중하다.이 작가의 한국에서의 적응은 변신의 연속이다. 대한민국에서 결혼하고 북한 간호대학 학력을 인정받아 평택대학교 사회복지대학원을 졸업한 후 사회복지사로, 장애인 재활상담사로 10년을 근무했다. 현재는 모든 차별과 편견을 이겨내고 유명 보험회사의 RC(위험 자문가)로 활동하고 있다.<기억의 강>은 2025년 통일부 남북통합문화 콘텐츠 창작지원 사업 선정작이다. 해마다 탈북작가를 발굴해 발간에 이어 북토크를 개최해 독자들과의 만남을 주선하고 있다. 남북통합문화센터가 탈북작가들의 '북토크 성지'라고 불리는 이유이다.다른 북토크와 달리 남북통합문화센터의 북토크가 주목받는 것은 탈북작가들의 험난한 서사를 공유하면서 남북간 인식과 문화 차이를 좁혀줄 수 있는 기대 때문이다. 탈북 작가의 이야기가 모두에게 감동을 줄 수 없을지라도 같은 민족으로서 연민의 손길을 내밀며 공감하는 독자가 많기를 기대한다.