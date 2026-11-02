오세훈 향한 엇갈린 러브콜... 장동혁-한동훈 중 누구 손 잡나?

큰사진보기 ▲인사하는 오세훈 서울시장·장동혁 대표오세훈 서울시장과 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 47주기 추모식에 참석해 인사를 나누고 있다. 2026.10.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"공통의 가치 개념과 목표가 서로 일치된다면 전략적 제휴는 충분히 가능하다." - 조광한 국민의힘 최고위원, 2일 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>

"'윤어게인' 또는 부정선거와 절연하고 앞으로 나아가는 노선 천명이 중요하다." - 윤희석 전 국민의힘 대변인, 2일 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>

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연일 '보수 통합'을 강조하는 오세훈 서울특별시장을 향해 국민의힘 내부에서 엇갈린 주문이 쏟아지고 있다. 장동혁 국민의힘 당 대표의 최측근 중 하나인 조광한 최고위원은 오 시장과 장 대표의 '전략적 제휴'를 기대한 반면, '친한동훈계'로 꼽히는 윤희석 전 대변인은 오 시장에게 장 대표의 핵심 정치적 노선과 거리를 둘 것을 요구했다.오 시장이 여론조사비 대납 의혹 사건 항소심에서 무죄 판결을 받은 후, 당의 무게 중심이 오 시장 쪽으로 확 쏠리는 모양새다. 이런 가운데 정치적으로 정반대의 계파색을 띠는 인물들이 오 시장을 향해 '러브 콜'을 보내는 형국이다. 각자의 정치적 이해관계에 따른 국민의힘 내 '동상이몽'이 계속되는 가운데, 그만큼 앞으로 오 시장이 누구 혹은 어떤 세력과 연대하느냐에 따라 당의 진로와 운명도 엇갈릴 전망이다. 특히, 장동혁 대표의 연임 여부도 새로운 쟁점으로 떠오르고 있다.장 대표는 연임 가능성을 직접 열어뒀다. 그는 1일 MBN <정운갑의 집중분석>에서 내년 8월 임기 종료 후 다시 당 대표에 도전할 것인지 묻자 "총선과 대선에 승리하려면 어떤 리더십이 필요할지는 그때 가서 당원들이 결정할 것"이라며 "필요하다면 책임을 피할 생각도 없다"라고 답했다.오 시장에게는 손을 내밀었다. 장 대표는 오 시장의 항소심 무죄를 평가하며 "국민의힘과 계속 소통하면서 정책적 연대를 통해 서울 시민의 삶, 더 나아가 국민의 삶을 잘 살피는 데 힘을 모았으면 좋겠다"라고 말했다. 향후 통합·연대 역시 "필요한 시점에 필요한 범위 내에서 필요한 방법으로" 추진하겠다고 했다.반면, 한동훈 의원을 향한 문은 닫아뒀다. 장 대표는 "제가 지도부에 있는 한 복당 문제는 아직 거론할 시점도 되지 않았고 거론할 조건도 마련되지 않았다"라고 못 박았다.조 최고위원의 입장은 더욱 선명했다. 그는 2일 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 장 대표 연임에 대해 질문을 받자 "장동혁 대표를 다시 당의 중심으로 세워야 한다는 신념을 가지고 있다"라고 단언했다. 오 시장의 무죄로 서울시장 재선거라는 불확실성이 사라지면서 장 대표가 당을 안정시킬 여건도 오히려 좋아졌다는 취지였다.오 시장과 장 대표의 갈등 요소도 제휴의 걸림돌로 보지 않았다. 장 대표가 '부정선거'를 주장하며 서울시장 선거까지 재선거 가능성을 거론한 데 대해서도 조 최고위원은 "오세훈 시장과 장동혁 대표 사이에서의 정치적 호흡과는 별개의 문제"라고 선을 그었다.한 의원 복당에는 장 대표와 마찬가지로 부정적이었다. 조 최고위원은 "고장 난 레코드처럼 시도 때도 없이 반복되는 레퍼토리"라며 "더 이상 그 문제를 얘기하는 것 자체가 입 아프고 가치조차 없다"라고 잘라 말했다.그러나 같은 당 지도부 안에서도 장 대표 연임을 바라보는 시선에는 차이가 있다. '서울 서초구 을'이 지역구인 신동욱 수석최고위원은 같은 날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "임기를 채운 당 대표가 연임에 도전한다면 그것도 사상 초유의 일"이라며 신중한 태도를 보였다. 그는 장 대표가 연임에 나설 경우 언제 대표직을 내려놔야 하는지 등을 두고 "당헌·당규상의 철저한 해석이 필요하다"라며 "아직 결정된 게 없다"라고 강조했다.장 대표의 부정선거 주장과도 거리를 뒀다. 송파구 투표용지 약 247만 장 전체를 다시 검증해야 한다는 주장에는 "동의하지 않는다"라고 했고, 국정조사와 특검 과정에서 의도적인 부정선거 정황을 발견했느냐는 질문에도 "없다"라고 즉답했다.윤희석 전 대변인은 아예 오 시장에게 노선 선택을 요구했다. 그는 오 시장이 장 대표까지 통합 대상으로 언급한 데 대해 "그전에 정리해야 될 일들이 있다"라며 "계엄이라든지 부정선거라든지 이런 부분에 있어서 완전히 다른 입장을 보이고 있다"라고 지적했다.특히 장 대표가 서울시장 선거의 재선거 가능성까지 언급한 점을 거론하며 "그렇게 따지면 본인의 서울시장 당선을 부정하는 분 아니겠느냐"라고 꼬집었다.이어 "오세훈 시장이 더 이상 보수의 유망주는 아니지 않느냐"라며 "진영의 리더다운 모습을 보여줄 수 있는 가장 좋은 타이밍"이라고 주문했다. 오 시장이 향후 대권을 염두에 둔다면 "본인 노선, 개혁 노선, 윤어게인 또는 부정선거와 절연하고 앞으로 나아가는 노선 천명이 중요하다"라는 것이다.오 시장 본인은 어느 한쪽도 배제하지 않겠다는 원칙을 내세우고 있다. 오 시장은 지난달 31일 TV조선 <강적들>에서 "한동훈 의원뿐 아니라 장동혁 대표까지도 다 아울러서 못 만날 사람 없고 힘 합치지 못할 사람 없다"라고 밝혔다. "절대 군주를 상대로 싸워야 되는데 누군 만나고 누군 친하고 그런 게 어디 있느냐"라며 "전부 다 힘을 모아야 한다"라고도 강조했다.지난 지방선거 때 장 대표와 거리를 뒀던 것과도 구분했다. 오 시장은 "그때는 지방선거 국면에서 선거를 이기기 위해 선을 그을 필요가 있었던 것"이라며 "총선 국면에서는 또 다른 당의 분위기가 필요하다"라고 말했다. 장 대표의 부정선거 주장에도 "총선이나 대선과 같은 전장터에 서게 되면 티끌이라도 모아야 한다"라며 연대 가능성을 열어뒀다.다만, 한 의원에 대해서 통합 대상임을 분명히 하면서도 복당 문제에는 속도 조절을 주문했다. 오 시장은 한 의원 복당을 선제적으로 요구할 의향이 있느냐는 질문에 "살얼음판 건너가듯이, 유리그릇 다루듯이 해야지 말로 앞세워서 되는 일이 있느냐"라고 답했다. 동시에 최근 자신과 가까운 이준석 개혁신당 의원이 한 의원을 연이어 공격하는 데 대해서 "오해 없었으면 좋겠다"라며 자신의 뜻과 무관하다고 선을 그었다.윤상현 국민의힘 의원은 2일 KBS 1라디오 <전격시사>에서 오 시장·한 의원·이준석 개혁신당 의원에 장 대표까지 더한 이른바 '오동석장' 연대를 거론했다. 그는 이를 "BTS, 밴드 투게더 스트롱거(Band Together Stronger)"라고 표현하면서도 "인물 연대보다는 가치 연대, 비전 연대로 가야 한다"라고 강조했다.장 대표에게는 이들을 한데 묶을 수 있는 "플랫폼 리더십"을 주문했다. 동시에 차기 전당대회가 "대권 주자들의 각축장이 돼서는 안 된다"라며 "대권 주자들은 서로 이번 전대에 안 하겠다는 신사협정"을 맺고 총선 승리를 관리할 지도부를 구성하는 방안도 제안했다.