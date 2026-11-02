법원, 여순사건 희생 박찬길 검사 부자 '국가배상 책임' 인정

큰사진보기 ▲광주지법 순천지원, 광주지방법원 순천지원, 광주가정법원 순천지원 ⓒ 안현주 관련사진보기

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여순사건 당시 경찰에 의해 희생된 박찬길 검사와 아버지 박인서씨에 대해 법원이 국가의 손해배상책임을 인정했다.소송을 대리한 서동용 변호사는 2일 광주지방법원 순천지원이 지난달 29일 이 같은 판결을 선고했다고 밝혔다. 박 검사의 아들 박경진 목사가 지난 7월 6일 소송을 제기한 지 약 4개월 만이다.재판부는 경찰이 직무집행의 외형을 갖췄지만, 실제로는 평소의 악감정과 보복 의사에 따라 박 검사를 살해했다고 판단했다. 또 정부 합동조사단 등을 통해 희생 경위가 밝혀졌는데도 국가가 유족에게 사과하거나 배상하지 않았다고 지적했다.특히 박 검사에 대해서는 가해 동기와 불법성, 피해자의 지위, 사건 이후 국가의 태도 등을 고려해 일반적인 집단 희생 사건과 다르게 위자료를 산정할 필요가 있다고 봤다.당시 광주지검 순천지청 차석 검사였던 박 검사는 경찰의 조사 결과를 그대로 수용하지 않고 직접 사실관계를 확인하며 좌익 사건을 처리했다. 특히 무고한 나무꾼을 사살한 경찰관에게 징역 10년을 구형하면서 경찰과 갈등을 빚었다. 이에 앙심을 품은 경찰은 그를 '붉은 개'라는 뜻의 '적구 검사'로 지칭하는 정보 보고를 올렸다.박 검사 부자는 여순사건 발생 후 반군을 피해 숨었다가 1948년 10월 23일 순천이 진압군에 탈환됐다는 소식을 듣고 나왔다. 그러나 곧바로 경찰에 체포돼 인민재판소 재판장을 맡았다는 혐의로 재판 없이 순천북초등학교 교정에서 총살됐다. 아버지도 순천경찰서에서 심한 구타를 당한 끝에 숨졌다.서동용 변호사는 "현직 검사가 경찰의 '빨갱이 사냥'에 몰려 억울하게 총살당하고 아버지마저 경찰서에서 구타로 숨진 사건에 대해 국가배상책임을 인정한 것은 뜻깊다"고 평가했다.또한 "작년부터 여순사건 국가배상 소송에 대해 국가가 항소를 하지 않았던 점을 감안해, 조만간 판결이 확정되면 국가배상금 지급신청 절차에 들어갈 예정"이라고 덧붙였다.