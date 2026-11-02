정의당대전시당 "이장우 스카이박스 의혹, 공소시효 전 기소하라"

큰사진보기 ▲<디트뉴스24>가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다. ⓒ 디트뉴스24 관련사진보기

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정의당 대전시당이 '야구장 스카이박스 사유화 의혹'으로 공소청에 송치된 이장우 전 대전시장에 대한 신속한 기소를 촉구했다. 관람권 이용 내역과 배분 경위를 밝히고, 기업이 제공하는 관람권을 공공기관이 받거나 배분할 때 적용할 기준도 마련해야 한다는 주장이다.정의당 대전시당은 2일 '시민의 야구장에 시장의 자리는 없다'는 제목의 논평을 내고 "공소청은 좌고우면하지 말고 즉각 기소하라"며 "시민의 자리를 시장의 선물로 바꾼 권력에는 엄정한 책임이 따라야 한다"고 밝혔다.앞서 대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난달 30일 이 전 시장과 대전사랑시민협의회 전 사무처장을 공직선거법 위반 혐의로 송치했다. 시민협의회를 통해 유권자에게 야구장 관람권을 제공한 행위가 기부행위 제한 규정에 위반된다고 판단한 것으로 전해졌다.이번 사건은 지난 5월 <디트뉴스24>가 한화이글스 구단이 시민협의회에 제공한 15인용 스카이박스의 이용 대상자를 시장 비서실이 사실상 정했다는 의혹을 보도하면서 불거졌다. 이후 대전참여자치시민연대의 고발과 경찰의 대전시청 압수수색 등으로 수사가 이어졌다. 이 전 시장 측은 대전시가 직접 운영한 것이 아니며 개인 용도로 전용한 사실도 없다며 혐의를 부인해왔다.정의당은 당시 이 전 시장 선거대책위원회와 시민협의회가 보도한 기자 등을 고소·고발한 데 대해 "공직자에게 제기된 의혹에 소송으로 답하는 것은 해명이 아니라 압박"이라며 "이 전 시장은 언론 탓을 멈추고 시민 앞에 경위를 밝혀라"고 요구했다.또 공직선거법 공소시효가 오는 12월 3일이라는 점을 들며 "공소청은 시효에 밀려 사건을 축소하지 말고 기소로 답하라"고 촉구했다. 관람권이 어떤 단체와 인사에게 몇 차례 제공됐는지, 시장 비서실이 이용자 선정에 관여했는지도 규명해야 한다고 강조했다.아울러 이번 송치에 선거법 위반 혐의만 포함된 점을 지적하며 청탁금지법 위반과 시민사회가 제기한 뇌물 의혹에 대한 수사도 요구했다. 야구장 운영을 놓고 대전시와 이해관계가 있는 구단의 무상 제공에 대가성이 있었는지 확인해야 한다는 것이다.정의당 대전시당은 "시 보조금을 받는 단체를 시장의 대리 창구로 쓰는 일을 제도로 막아야 한다"며 대전시에 시민협의회 보조금 집행 내역과 스카이박스 이용 대장을 공개하고, 기업이 제공하는 관람권과 좌석의 접수·배분 기준을 마련하라고 촉구했다.