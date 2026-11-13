"없을 땐 어떻게 일했지?" AI에 쓴 정치자금 1년 만에 9배

"AI 없을 땐 어떻게 일했는지 기억도 안 난다."
취재 과정에서 만난 한 국회의원 보좌진의 이야기다. <오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회에 정보공개 청구를 통해 2025년 국회의원 정치자금 수입·지출 보고서를 확보·분석한 결과, 국회의 인공지능(AI) 활용은 빠르게 진화 중이었다. 예전엔 챗GPT를 활용한 질의 정도였다면 최근엔 AI를 이용한 반복 업무 자동화까지 사용했다. 일부 보좌진은 "잘만 교육시키면 웬만한 인턴 역할까진 하는 것 같다"고 말할 정도였다.
<오마이뉴스>가 2024년 정치자금 지출 내역을 분석했을 당시 챗GPT 구독에 정치자금을 쓴 의원은 16명, 지출액은 총 282만 8865원이었다. 당시 구글 제미나이나 클로드 등 다른 AI를 구독한 의원은 없었다. 사용도 번역과 자료 정리, 메시지·연설문 작성 등 '보조'에 집중돼 있었다(관련 기사: 이 대통령도 썼다, 의원들이 정치자금으로 구독한 단 하나의 AI https://omn.kr/2g4q4
).
하지만 2025년 정치자금 지출 내역을 분석한 결과, AI 관련 지출이 확연히 늘었다. 지출 의원 수는 35명으로 약 2.2배 늘었고 지출액도 총 2446만 8953원으로 2024년 대비 약 8.6배 늘었다(생성형 AI 및 플랫폼 구독료 포함). 활용도 구체화됐다. 사용 AI 또한 클로드와 퍼플렉시티, 제미나이 등 다양해졌다.
정당별로 보면 AI 관련 정치자금 지출 의원은 더불어민주당 21명(강훈식·권칠승·김기표·김병주·문대림·민병덕·박상혁·박지혜·복기왕·손명수·이기헌·이언주·이재강·이정문·임광현·임미애·전현희·정태호·조계원·조인철·차지호), 국민의힘 8명(강선영·권영세·김소희·김정재·김종양·윤영석·이달희·조은희), 조국혁신당 3명(박은정·이해민·차규근), 개혁신당 2명(이준석·천하람), 기본소득당 1명(용혜인)이다.
지출액수는 이준석 의원이 745만 9424원으로 가장 많았고, 차지호 의원(328만 219원), 박지혜 의원(158만 9552원)이 뒤를 이었다. 상위 3명의 지출액은 총 1232만 9195원으로, 전체 35명 지출액의 약 50.4%를 차지했다. 지출액은 최소 2만9000원(이정문실)에서 최대 745만 9424원(이준석실)까지였다.
비중으로는 챗GPT(OpenAI) 지출이 약 1724만 원으로 전체의 70.5%를 차지했다. 이어 클로드(Claude)가 339만 원(약 14%), AI 연동 가능한 개발 플랫폼인 버셀(Vercel)이 약 219만 원(약 9%)으로 뒤를 이었다. 지출이 확인된 의원 수에서도 챗GPT가 전체 35명 중 31명으로 가장 많았다.
'지출 1위' 이준석 의원실 "민원 분류 시스템 등 반복 업무 줄일 때 유용"
사용내역을 통해 본 국회의 AI 활용은 단순한 서비스 구독을 넘어 프로그램 개발 등으로 넓어지는 추세였지만 활용 수준에는 의원별 또는 의원실별로 차이가 있었다. 챗봇에 질문하거나 문서 초안을 작성하는 곳이 있는가 하면, 최근엔 따로 개발 인력을 두는 곳도 있었다.
지출액 1위(약 746만 원)인 이준석 의원실은 AI를 적극 활용 중이다. 이 의원은 지난 10월 29일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "저는 클로드와 오픈AI(챗GPT)를 둘 다 유료 구독 중"이라며 "전체의 한 90%를 프로그램 개발과 데이터 분석에 활용한다"고 말했다. 글쓰기보다는 반복 업무 자동화 등 필요한 프로그램을 만들고, 여러 AI를 함께 사용한다는 얘기다.
그는 "(질의응답용) 챗봇으로만 AI를 쓰면 한계가 있다"며 업무 자동화·체계화를 뜻하는 '온톨로지 구축'을 언급했다. 이 의원은 "반복 업무를 자동화하는 과정에 AI를 쓰는 게 중요한 것 같다"며 "의원실에서 그런 도구까지 만들게 되면 업무 효율이 몇 배, 몇십 배가 되는 것"이라고 말했다.
실제 이 의원실은 수행 인력 대신 개발 업무 전담 인력을 채용, AI를 활용한 코딩으로 의정활동 지원 도구를 만들고 있다. 신준재 비서관은 "챗GPT나 제미나이 등 성능이 빠르게 바뀌어서, 계속 업데이트 되는 서비스를 많이 사용한다"며 "요즘엔 클로드를 자주 쓰고 있다. 업무 효율이 2~3배는 늘어난 것 같다"고 말했다.
이 의원실에서 만든 '민원 분류 자동화 시스템'은 문자와 이메일, 카카오톡 등으로 분산돼 들어오는 민원들을 누락이 없도록 AI가 정리하는 방식이다. 최근 <내돈내찾(내 세금 내가 직접 찾는다)> 등 국민 참여형 예산 감시 사이트도 이렇게 만들었다고 의원실 측은 밝혔다. 다만 결과물 검증과 민원 최종 답변 등은 반드시 사람이 담당한다고 덧붙였다.
지출액 15위 차규근 의원실에서도 보좌진이 직접 AI 프로그램을 개발해 홍보 업무를 자동화하고 있었다. 유현민 비서관은 "아예 프로그램을 만들어서 쓰고 있다. 영상 파일을 넣으면 속기록과 요약본이 나오고, 간단한 컷 편집과 썸네일도 뽑아주는 프로그램을 제작했다"고 설명했다.
그는 "원래 국문과 출신인데 하다보니 재미있어서 개발도 해보게 됐다"며 "전보다 업무면에서 압도적으로 도움이 된다"고 말했다. AI가 전문 인력만의 도구가 아니라 보좌진 업무 자동화로까지 활용되는 셈이다.
"아직은 사람이 더 믿을 만하다" 의견도
AI 활용을 의원실 전체로 확장하는 움직임도 있다. 지출액 2위(약 328만 원)인 차지호 의원실은 챗GPT와 클로드 등 여러 AI 서비스를 의원실 업무 전반에 쓰고 있었다.
최병민 보좌관은 "의원님도 자주 쓰시지만, 구독 서비스를 의원실 전체 공용으로도 같이 활용하고 (해외와) 협업할 때도 자주 쓴다"고 말했다. 페이스북 글과 보고서 정리 등 문서 작업에 AI를 이용하는 한편, 해외 인사들과 화상회의를 할 때는 AI를 통해 한국어-영어를 자동 번역하는 기능도 사용한다고 그는 설명했다.
최 보좌관은 관련해 "전반적으로 AI와 협업하는 걸 의원실에서 권장하는 편"이라며 "때로는 사람이 놓친 부분도 잡아주지만, AI가 정치 분야를 잘 모르는 경우도 있어서 적절히 활용한다"고 말했다. AI 결과물을 무조건 신뢰하기보다 보좌진들 경험을 통해 검증한다는 얘기다.
다만 없는 사실을 있는 것처럼 만들어내는 '할루시네이션(환각)' 등 오류 등 탓에 사용을 지양한다는 의원도 있었다. 한 수도권 민주당 의원은 "질의 때 가급적 AI는 사용하지 않으려고 한다. 시스템상 오류가 잦고 검증이 어렵기 때문"이라며 "아직은 사람이 더 믿을 만하다"고 말했다.
국회의 AI 활용이 잦아지면서 검증 책임도 중요해지고 있다. 민주당은 지난 10월 1일 AI가 만든 국군의날 배너를 홈페이지에 게시했으나, 태극기 괘 위치가 잘못되는 등 오류가 발견돼 결국 삭제했다. AI 생성물에 대한 사실관계와 정확성은 인간이 먼저 확인해야 한다는 걸 알려주는 사례다.