대전시, 민생·노동 등 4개 분야 비상임특보 위촉

큰사진보기 ▲대전시가 2일 비상임특보 4명을 위촉했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 민생경제 회복과 소상공인 지원, 노동 현장 의견 수렴, 지역 기업 지원을 맡을 비상임특별보좌관 4명을 위촉했다.허태정 대전시장은 2일 오전 시청 응접실에서 조병제 민생특별보좌관, 김영구 소상공인특별보좌관, 전근배 노동특별보좌관, 송형태 기업지원특별보좌관에게 위촉장을 수여했다.조병제 민생특보는 ㈜다윈 대표이사를 지냈으며, 김영구 소상공인특보는 현재 대전상인연합회 사무처장을 맡고 있다. 전근배 노동특보는 전국운수서비스산업노조 대전지역본부 의장으로 활동하고 있으며, 송형태 기업지원특보는 세종벤처기업협회 회장을 역임했다.비상임특보는 조례에 따라 2년 임기로 무보수로 활동하며, 각 분야의 경험을 바탕으로 민선 9기 주요 현안에 대한 정책 자문을 맡는다.민생·소상공인특보는 골목상권과 민생경제 회복을 위한 정책을 자문하고, 노동특보는 노동 현장의 의견을 수렴해 노사상생 방안을 제안하는 역할을 한다. 기업지원특보는 지역 기업 지원과 투자 활성화를 위한 정책 자문을 수행한다.허 시장은 이날 위촉식에서 "민생과 경제 현장의 목소리를 시정에 담아내는 것이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 위촉장을 받으신 네 분의 특보가 각 분야에서 시민과 시정을 잇는 가교 역할을 해주시길 바란다"고 당부했다.