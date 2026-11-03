위기에 빠진 이웃을 구하는 '생명지킴이'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

알아차리기-평소와 다른 말, 행동, 상황 속에 숨어있는 자살위험 신호는?

묻고 듣기- 위기에 빠진 이웃에게 어떻게 말을 건네고, 이야기를 들어야 하나?

연결하기- 혼자 해결하지 않고 보건소 정신건강센터 등 전문기관으로 이어주기

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"현실을 살아가는데 무엇보다 필요한 것은 희망이다."

-고 임세원 교수(보고 듣고 말하기 자살예방교육 연구개발자)

딩동! 11월 첫 근무일인 2일, 서울시 중구 알림톡이 도착했다. 생명지킴이 활동 독려문자다. 일을 하다가, 어르신들을 만나러 다니는 길에, 주변에 이런저런 이유로 자신의 귀중한 목숨을 버리려고 생각하고 있는 사람이 없는지 잘 살펴보라는 메시지다.한국생명존중희망재단의 정의에 따르면 생명지킴이는 "자살 위험에 처한 주변인의 '신호'를 인식하여 지속적 관심을 가지고, 그들이 적절한 도움을 받을 수 있는 자원(기관, 전문가)에 연계하는 사람"이다.자살의 사전적 뜻은 '스스로 자기의 목숨을 끊음'이다. 자신의 목숨조차 버릴 정도로 힘든 이웃이 있다면 어떻게 알아차릴까. 평소와는 다른 미세한 마음의 변화를 알아차릴 수나 있을까.독거 어르신들의 생사확인과 고독사 예방에 나서고 있는 노인맞춤돌봄서비스 종사자들이 생명지킴이 활동을 겸하는 경우가 많은 것도 이 때문일 것이다. 평소 취약계층 어르신들을 찾아뵈면서 주위의 열악한 환경에서 살아가는 분들을 만날 가능성이 높고, 그 과정에서 한계에 내몰린 사정을 알 수도 있겠기 때문이다.우리나라 자살 사망자수는 2024년 기준 1만4872명에 달한다. 2020년 이후로만 보더라도 2020년1만3195명에서 2022년을 제외하고 매년 꾸준히 늘어나고 있다. 연령별로는 약간의 편차가 있지만 전 연령대에 고르게 나타난다. 2018년 기준 오이시디(OECD) 국가 중 자살률이 제일 높다.자살을 하려고 하거나 자살시도의 가능성이 높은 사람을 어떻게 찾아낼까. 더욱이 자살 생각이 있는 사람은 자신의 생각을 먼저 말하지 않는 경우가 많다고 한다. 그래서 그들이 보내는 언어적 행동적 상황적 신호에 대해 파악하는 것이 더욱 중요하다.자살은 직업, 건강, 경제적 상황, 가족 문제 등 누구나 겪는 일들로 발생한다. 우리 모두 살면서 경험하는 일들로 인해 지금도 누군가 스스로 삶을 포기한다. 생명지킴이는 이런 자살의 위험징후를 알아차리고 위기발생시 행동지침과 상담전화 연결, 그리고 긴급신고 요령 등을 배우고 익힌다.돌아보니 매달 첫날 생명지킴이 활동 독려문자를 받았다. 그러면서도 별 느낌없이 흘려보냈다. 내가 느끼기에는 담당 어르신들에게서 자살과 관련한 어떤 징후도 없었으니 다른 이야기로 시간을 보내왔다. 그리고 지금껏 아무 일도 일어나지 않았다.그런데 만약. 만에 하나 그 평범한 일상 속에서 어르신들의 어떤 신호를 내가 눈치채지 못한 적이 있지 않을까 하는 물음이 일어났다. '이제까지 별일이 없었으니 앞으로도 별일이 없겠지' 하는 안일한 생각을 품어온 것은 아닐까. 혹시 오늘 만난 어르신 중에도 힘든 시간을 보내고 계신 분이 계시지 않을까 싶었다. 생각이 여기까지 미치니 매일 방문해서 "별 일 없으시죠?" 묻는 말 한마디의 무게가 새삼 무겁게 다가왔다.몇 해째, 노인맞춤돌봄서비스 종사자로 일하면서 여러 가지 부수적인 역할을 맡고 있다. 서울시 중구 명예사회복지사, 생명지킴이 등.그러나 생명지킴이는 특별한 사람이 아니다. 누구나 될 수 있다고 생각한다. 전문적인 교육을 받지 않아도 어려운 이웃에 대한 관심만 있으면 가능한 일이다. 힘든 시간을 겪고 있는 이웃에게 따뜻한 눈길 한 번은 큰 힘이 될 것이다. 다정한 인사와 함께 내미는 손은 눈물겨운 생명의 동아줄이 될 수도 있을 것이다.생명지킴이 교육 가운데 "자살은 예방할 수 있고, 예방해야 한다. 우리는 지켜줄 수 있다"는 구호가 머릿 속을 내내 맴돌고 있다. 생명지킴이 활동 독려 메시지를 받은 날, 내일부터라도 눈을 더 크게 뜨고, 더 세심하게 이웃과 주변을 살피며, 더 부지런히 다녀야겠다는 다짐을 해본다.