김종훈 "불평등 해소 정책을", 김민석 "잘 검토하겠다"

큰사진보기 ▲김종훈 진보당 대표가 2일 국회에서 김민석 더불어민주당 대표를 만나 미래대응기금 6대 요구안을 전달하고 초광역특구법 우려를 표명하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 2일 국회에서 김민석 더불어민주당 대표를 만나 "미래대응기금을 한국 사회 불평등해소에 써야 한다"며 진보당의 6대 요구안을 전달했다.앞서 정부는 최근 10년 내국세 증가 추세를 웃도는 '추가세수' 162조3천억 원을 기금에 적립하고, 올해 초과세수 일부도 넣을 수 있게 하는 법안을 추진 중으로 기금 규모는 200조 원을 넘을 전망이다.이에 진보당은 그동안 "초과세수는 몇몇 기업이 홀로 만든 돈이 아니며 반도체 산업은 수십 년간의 국가 지원, 국민의 세금, 노동자의 땀으로 컸다. 그 성과로 거둔 세금이라면 사회 전체로 고르게 돌려야 한다"라며 "초과세수를 불평등 해소와 민생 회복에 우선 투입하라"고 요구해 왔다.이날 김종훈 대표는 "불평등 문제에 대한 국민적 관심과 요구가 매우 높다"라며 "일자리 양극화가 심각하고, 특히 청년 일자리 문제는 절박하다. 공공임대주택 확대, 농어촌기본소득 문제 등에 국가의 적극적 정책이 필요하다"라고 말했다.이에 김민석 대표는 "국가 경제는 성장하고 수출은 늘고 있다고 하지만, 국민이 체감하는 삶은 여전히 어렵다는 것을 잘 알고 있다"라며 "미래대응기금에 대한 의견 및 요구안을 잘 검토하겠다"라고 답했다.한편 김종훈 대표는 김민석 대표에게 초광역특구법에 대한 우려도 전달했다. 김종훈 대표는 "이번 법안이 대기업을 위한 종합선물세트라는 비판이 많다"라며 "재계의 요구사항만 대폭 반영했다는 지적이며 특히 노동특례는 이대로 통과되어서는 안 된다"라고 말했다.이에 김민석 대표는 "우려하는 바를 이해한다"라며 "사회적 대화를 추진하려는 분위기가 수포로 돌아가지 않도록 잘 논의하겠다. (법안 통과를) 일방적으로 진행하지 않겠다"라고 답했다.