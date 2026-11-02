조류 넘어 '포유류'까지... 서산 야생 삵서 고병원성 AI 확진

큰사진보기 ▲야생포유류 삵 고병원성 AI 검출지점 현황(2026년 10월). 장소는 충남 서산시 부석면 간월도리. 발생지점 주변 AI 발생사례는 반경 10km 내 해당 없음. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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국내 야생 포유류에서 또다시 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인됐다. 조류를 넘어 포유류까지 바이러스 감염 사례가 나오면서 방역 당국과 현장 가금 농가에 비상이 걸렸다.2일 기후에너지환경부와 농림축산식품부에 따르면 지난달 23일 충청남도 서산시 부석면 간월호 인근에서 발견된 야생포유류 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 폐사체를 국립야생동물질병관리원이 정밀 검사한 결과, 11월 2일 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자 바이러스가 검출됐다.삵은 설치류와 조류를 주로 잡아먹는 육식성 포유류로, 행동권이 약 10~20㎢에 달해 주변 야생동물로의 추가 감염 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.이번 검출은 지난해 3월 전남 화순의 야생포유류 삵에서 국내 최초로 바이러스가 확인된 이후 두 번째 사례다. 특히 이번 동절기 들어서는 처음이다. 이에 정부는 야생동물과 가금류, 사람 사이의 감염 및 전파 가능성을 차단하기 위해 예찰과 방역을 강화하고 있다.국립야생동물질병관리원은 그동안 야생동물구조센터와 주민 신고, 전국 주요 철새도래지 예찰 과정을 통해 너구리, 족제비, 오소리, 삵, 수달 등 육식성·잡식성 포유류를 대상으로 조류인플루엔자 감염 여부를 선제적으로 조사해 왔다. 올해 1월부터 10월까지 조사한 야생포유류 시료만 모두 245건에 달한다.정부는 지난해 화순군 삵 감염 사례 이후 마련한 '야생포유류 조류인플루엔자 표준행동지침(SOP)'에 따라 즉각적인 대응 조치에 나섰다. 바이러스가 확인된 즉시 농식품부와 질병관리청 등 관계기관에 상황을 공유하고, 검출지 반경 10km 이내 지역을 대상으로 폐사체 수색과 현장 정밀조사 등 특별예찰에 착수했다. 서산시 등 관할 지방정부에는 현장 소독과 출입 통제 등 긴급 방역 조치를 요청한 상태다.농식품부는 야생동물에서 가금농장으로 바이러스가 유입되는 것을 막기 위해 방역지역 내 가금농장을 대상으로 예찰과 검사를 실시하고 있다. 농장과 시설, 차량 등의 내·외부를 꼼꼼히 세척·소독하도록 하는 등 방역 조치도 강화했다.사람에 대한 감염 예방 조치도 진행 중이다. 질병청 충청권질병대응센터와 충남도 등은 삵 폐사체 발견자와 야생동물구조센터 종사자 등 현장 대응인력을 대상으로 바이러스 잠복기인 10일을 고려해 건강 상태를 모니터링하고 있다. 현재까지 의심 증상을 보인 사람은 없는 것으로 확인됐다.정부는 국민에게 야생동물 폐사체를 발견하더라도 직접 만지거나 옮기지 말고 즉시 신고해 달라고 당부했다. 야생조류나 야생포유류의 폐사체뿐 아니라 이상행동을 보이는 야생동물을 발견한 경우에도 관할 지방정부에 신고해야 한다. 정부민원안내콜센터(110)나 관할 지방정부(지역번호+120)를 통해 신고할 수 있다.철새도래지 등 야생동물 서식지 방문은 가급적 자제하고, 불가피하게 방문할 경우 야생동물과 접촉하거나 분변·체액을 밟지 않도록 주의해야 한다. 신발과 차량을 소독하고 귀가 후 손을 씻는 등 개인위생 수칙을 지키고, 축산농가 출입도 삼가야 한다.가금농장 관계자에게는 철새도래지 출입 금지와 외부인·차량 출입 통제, 농장 내·외부 매일 소독 등 기본 방역수칙 준수가 당부됐다. 가금 폐사 증가 등 AI 의심 증상이 나타나면 즉시 방역당국(1588-4060·9060)에 신고해야 한다.이채은 기후부 자연보전국장은 "작년에 이어 올해에도 야생포유류 삵에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인된 만큼 예찰·검사를 강화해 야생동물 추가 감염 여부를 면밀히 조사하고, 현장대응인력과 국민의 안전을 확보하는 데 최선을 다하겠다"며 "국민들께도 야생동물 폐사체를 발견하면 직접 접촉하지 말고 즉시 신고해 주시기 바란다"고 요청했다.이동식 농식품부 방역정책국장은 "야생조류에 이어 야생 포유류(삵)에서 고병원성 조류인플루엔자가 확인되면서 관련 바이러스가 가금 농가로 유입되어 발생 위험이 매우 커진 상황"이라며 "가금 농장 관계자들은 야생동물이 농장에 유입되지 않도록 구서제 살포, 폐사체 보관 안전관리와 외부 사람·차량의 출입을 통제하고 농장 내외부를 매일 소독하는 등 기본 방역 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.