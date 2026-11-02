▲박수현 지사 “글로벌 기업 투자로 충남 경제 영토 확장” 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲2일 기자회견을 개최한 박수현 지사가 해외 투자 유히 성과에 대해 설명하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충청남도가 미국 글로벌 반도체·디스플레이 소재 기업으로부터 3억 9630만 달러(한화 약 5380억 원) 규모의 대규모 투자를 유치하는 데 성공했다.박수현 충남지사는 2일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 미국 순방은 충남이 세계 시장에서 가장 매력적인 투자처임을 증명하고, 우리 기업이 세계로 나아가는 쌍방향 경제 외교의 장을 열었다"며 이 같은 투자 유치 소식을 발표했다.이번에 투자를 결정한 기업들은 천안과 아산 산업단지에 생산시설을 신설하거나 증설할 계획이다. 특히 충남이 반도체, 디스플레이, 배터리 등 첨단소재 분야의 중심지로 우뚝 서는 데 큰 원동력이 될 것으로 기대된다.실제로 이번 순방 과정에서 충남 중소기업 20개사가 바이어를 사로잡았으며, 이 중 7개 기업이 2071만 달러(약 281억 원) 규모의 수출 계약을 체결해 목표치를 수배 웃도는 성과를 거뒀다.박 지사는 "해외에서 주를 잇는 투자는 국비 확보의 강력한 도화선이며, 단순히 정부 재원을 나눠 받기 위한 수동적 활동이 아닌 당당한 국내 투자 유치 활동"이라며 "글로벌 기업들이 충남으로 줄을 잇고 있는 지금이 골든타임"이라고 강조했다.이어 내년도 정부 예산안에 반영된 충남 관련 현안 사업(우산 13조 2632억 원)과 관련해서는 "진짜 승부는 지금부터"라며 "여·야의 치열한 삭감 공세와 지방정부 간 불꽃 튀는 경쟁이 국회에서 벌어질 예정인 만큼, 미처 담지 못한 예산은 증액시켜 확정 짓겠다"고 밝혔다.마지막으로 박수현 지사는 "첨단 디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지, 충남 방산혁신클러스터 등 충남의 미래 경쟁력을 키울 사업들이 심의 과정에서 단 한 푼도 감액되거나 유실되지 않도록 철저한 방어막을 치겠다"며 "도민 여러분의 목소리를 대변하고 성과를 증명해 온 만큼, 외교로 문을 열고 정부 안을 지켜내는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.