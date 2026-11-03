연필 한 자루가 일상이 될 때... 11년간 쌓아온 '예술의 온기'

큰사진보기 ▲일상에 스며드는 예술 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보태니컬아트 강의하는 신소영 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲보태니컬아트 수업 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲캘리그라피 강의하는 문예진 작가 ⓒ 송주현 관련사진보기

큰사진보기 ▲캘리그라피 수업 모습 ⓒ 송주현 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행드로잉 강의하는 정승빈 작가 ⓒ 송주현 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행드로잉 수업 ⓒ 송주현 관련사진보기

화려한 미술관의 조명 아래 갇혀 있는 예술이 아닌, 매일 지나치는 동네 어귀의 모습과 한옥 마루에 내리쬐는 햇살을 스케치북 위에 그려 넣는 이들이 있다.성북강북교육지원청이 주관하고 (주)스테들러코리아가 후원하는 지역 주민 대상 평생교육 프로그램 '일상에 스며드는 예술'이 올해로 뜻깊은 11주년을 맞았다. 지자체나 기업의 사회공헌 활동이 일회성 이벤트나 수치 위주의 실적 내기로 흐르기 쉬운 현실 속에서, 공공 교육기관과 민간기업, 그리고 예술가가 11년이라는 세월 동안 흔들림 없이 하나의 프로젝트를 이어온 것은 매우 이례적이고 독보적인 사례다.올해 프로그램은 고즈넉한 한옥 공간인 성북예향재와 지역의 골목길을 무대로 펼쳐졌다. 식물을 세심하게 관찰해 세밀하게 그리는 '보태니컬아트'(신소영 작가), 마음과 개성을 문장에 담아내는 '캘리그라피'(문예진 작가), 그리고 익숙한 마을 풍경을 새로운 시선으로 기록하는 '여행드로잉'(정승빈 작가)까지 3가지 장르로 다채롭게 구성되어 주민들과 깊이 있게 만났다.11년이라는 긴 시간 동안 작지만 묵직한 울림을 만드는 동력은 어디서 나오는 것일까. 11년 동안 현장을 지켜온 (주)스테들러코리아 김형남 마케팅 팀장, 성북강북교육지원청 윤수경 주무관, 그리고 오랜시간 현장에서 주민들과 직접 숨 쉬어온 작가 3인의 목소리를 통해 이들이 일궈낸 11년의 결실과 민-관-예술가 협력의 참된 의미를 짚어보았다."기업의 역할은 얼마나 큰 규모로 지원하느냐보다, 얼마나 오랫동안 진정성을 가지고 함께하느냐가 더 중요하다고 봅니다."(주)스테들러코리아 김형남 마케팅 팀장은 11년 후원의 원동력을 '진정성'과 '참여자들의 변화'에서 찾았다. 스테들러는 널리 알려진 필기구·미술재료 제조기업이지만, 단순히 도구를 판매하는 것을 넘어 사람들이 자신의 감정과 생각을 자유롭게 표현하도록 돕는 가치를 최우선으로 둔다.김 팀장은 "예술이 거창하거나 전문적일 필요는 없다"며 "연필 한 자루, 색연필 몇 자루만으로도 누구나 자신만의 작품을 만들 수 있고, 그 과정에서 일상의 성취감을 느낄 수 있다"고 설명했다. 처음에는 선 하나 긋는 것도 낯설어하던 주민들이 점차 자신감을 되찾고 완성된 작품을 보며 환하게 웃는 모습이야말로, 기업이 단순한 물품 지원 이상의 보람을 느끼게 하는 가장 큰 이유였다.특히 보태니컬아트, 캘리그라피, 여행드로잉이라는 서로 다른 장르에 스테들러 화구가 쥐여졌을 때, 동일한 색연필과 펜이라도 참여자마다 전혀 다른 결의 이야기로 탄생한다. 김 팀장은 "평범한 도구가 개인의 창의성과 만나 특별한 예술로 변모하는 과정이야말로 브랜드가 소비자와 맺을 수 있는 가장 건강하고 긍정적인 소통"이라고 덧붙였다.현장에서 주민들과 직접 호흡한 작가진은 예술이 결코 멀리 있는 것이 아니라는 점을 강조했다.보태니컬아트 신소영 작가는 수업을 진행하며 가장 중점을 둔 가치로 '세심한 관심'과 '생명에 대한 존중'을 꼽았다. "화려한 꽃이 아니어도 우리 주변에서 조용히 자라나는 작은 들풀을 찬찬히 들여다보는 관찰의 행위 자체가 바로 자연과 환경을 생각하는 첫걸음이 됩니다. 수업을 통해 무심코 지나치던 길가의 식물에 깊은 관심과 애정을 가지게 되는 경험이, 곧 생명과 지구 환경을 다정하게 돌아보는 계기로 확장되기를 바람니다."캘리그라피 문예진 작가 역시 11년을 이어온 배움의 여정에 깊은 애정을 내비쳤다. "11년 동안 '일상에 스며드는 예술'을 통해 수많은 참여자분들께 예술이 주는 즐거움과 설렘을 전할 수 있어 진심으로 기뻤습니다. 수강생들이 다양한 도구를 손에 쥐며 평소 느끼지 못했던 섬세한 감각들을 발견하고, 그 과정에서 마주한 내면의 언어를 캘리그라피로 정성스레 풀어내는 모습을 봅니다. 이 예술적 경험을 통해 참여자들의 일상이 한층 더 풍요롭고 윤기 있어지기를 기대합니다."여행드로잉 정승빈 작가는 마을 풍경의 기록 속에서 피어난 따뜻한 소통을 이같이 전했다. "그동안 여행드로잉 수업을 이어오며 그림만큼 소중했던 건 함께한 분들과 나눈 시간이었습니다. 같은 풍경을 바라보고서도 참여자 저마다 다른 프레임과 다채로운 이야기가 담긴 그림이 탄생하는 과정이 늘 즐거웠습니다. 수업이 끝난 뒤에도 언제든 종이와 펜을 꺼내어 일상의 한 장면을 무심하게 담아보는 풍경이 수강생들의 삶에 꾸준히 이어지기를 바랍니다."공공의 영역에서 이 프로그램을 11년간 든든하게 받쳐온 성북강북교육지원청 역시 '지역성과 일상성'에 깊은 가치를 두고 있다.성북강북교육지원청 평생교육건강과 윤수경 주무관은 "성북예향재 같은 전통문화공간과 익숙한 마을 풍경은 그 자체로 훌륭한 관찰과 표현의 대상"이라며 "주민들이 자신이 살고 있는 지역을 새로운 예술적 시선으로 바라보게 하는 데 중점을 두었다"고 기획 의도를 밝혔다.윤 주무관은 운영 과정 중 올해 수업에서 느껴진 감동을 전했다. "같은 주제와 재료를 나누어 드려도 참여자마다 저마다의 개성과 관심에 따라 완전히 다른 작품을 완성해 가는 모습이 참 인상적이었습니다. 익숙한 들꽃 하나, 동네 골목길 하나도 관심을 갖고 바라보게 되었다는 주민들의 고백을 들을 때 가장 큰 보람을 느낍니다."교육청의 이러한 방향성은 "누구나 쉽게 자신을 표현하도록 돕는다"는 스테들러의 브랜드 철학, 그리고 일상을 새롭게 조명하는 작가들의 열정과 자연스럽게 맞아떨어졌다.교육청(공공)과 스테들러코리아(기업), 그리고 전문 작가진(예술가)이라는 서로 다른 세 주체가 11년간 끈끈한 파트너십을 유지할 수 있었던 비결은 무엇일까.관계자들은 입을 모아 '공통의 목표에 대한 깊은 신뢰'를 꼽았다. 사회공헌 활동을 일회성 홍보 행사로 치부하지 않고, "주민들의 일상을 예술로 풍요롭게 만든다"는 본질적인 가치에 세 주체 모두가 동의했기 때문에 가능한 일이었다.교육청은 양질의 교육 기회와 공간을 제공하고, 작가들은 전문적인 노하우와 예술적 통찰을 나누며, 기업은 안정적인 재료와 지속적인 후원을 든든하게 받쳤다. 각자가 가장 잘할 수 있는 영역에서 역할을 충실히 수행하고 서로를 존중한 이 모델은, 대규모 예산이나 요란한 이벤트 없이도 지역 사회공헌이 얼마든지 깊고 오래 지속될 수 있음을 증명하는 훌륭한 선례가 되고 있다.11주년을 통과한 '일상에 스며드는 예술'은 이제 단순한 체험 클래스를 넘어 주민들의 삶 속에 더욱 깊숙이 뿌리내리는 다음 10년을 준비하고 있다.김형남 팀장은 "그동안 이 프로그램을 알리고 경험을 제공하는 데 집중했다면, 앞으로는 수업에서 얻은 경험이 수강생 개인의 일상 취미나 가족·이웃과의 소통으로 자연스럽게 이어지기를 기대한다"며 "책상 위에 놓인 연필 한 자루가 새로운 삶의 즐거움이 되는 정서적 바탕을 만드는 데 지속적으로 힘을 보탤 것"이라고 밝혔다.윤수경 주무관과 작가진 역시 "11년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 지역과 공간의 특색을 살린 내실 있는 운영을 이어가겠다"며 "수업을 통해 익숙한 주변의 식물과 풍경을 다시 바라보게 된 이 작은 시선의 변화가, 주민들의 일상 속에 자연스럽게 스며들어 삶의 여유와 따뜻한 온기로 열매 맺기를 바란다"고 강조했다.가장 흔하고 소박한 도구인 연필과 펜으로 시작된 이 작고 조용한 울림. 성북과 강북의 마을 골목길과 한옥 마루에서 피어난 11년의 예술적 온기는, 오늘도 무심코 지나치던 우리 주변의 작은 식물과 일상 한 조각을 따뜻하고 아늑하게 물들이고 있다.