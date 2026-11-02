민선9기 울산시 조정교부율 24%로 상향에 진보당 "환영"

민선 9기 김상욱 시장이 들어서면서 울산시와 시의회가 자치구 조정교부금 교부율을 20%에서 24%로 올리기로 하자 그동안 인상을 요구해온 진보당이 환영하고 나섰다(관련기사 : 김상욱 "불필요한 사업 취소해도 재정 구멍, 시민들이 알아야"
).
내년에 울산시로부터 4개 구로 내려가는 조정교부금은 3769억 원으로 올해보다 869억 원 늘어나고, 구마다 평균 217억 원씩 더 받게 될 전망이다.
울산 기초자치단체 조정교부금 교부율은 10년 만의 인상으로 특히 그동안 특·광역시 가운데 꼴찌였던 울산이 현재 기준 가장 높은 수준이 된다.
이에 진보당 울산시당이 이번 결정을 환영하면서 "공무원 인건비조차 다 편성하지 못하던 구청의 숨통이 트였다"면서 "시 재정 부담에도 인상을 결정한 것은 옳은 판단"이라고 밝혔다.
진보당 울산시당은 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "진보당 김종훈 동구청장 재임 때부터 자치구 재정의 구조적 문제를 꾸준히 제기해 왔다"라며 이같이 환영했다.
앞서 지난 2025년 11월, 김종훈 당시 동구청장은 1인당 행정 수혜가 울주군 118만 원, 동구 51만 원으로 2.3배 차이 난다는 사실을 밝히면서 교부율 인상과 자치구 직접교부를 요구한 바 있다(관련기사 : "같은 생활권인데 울주군 보통교부세는 2056억원, 동구는 0원... 법 개정해야"
).
진보당 울산시당은 "울산시는 그동안 돈이 없다는 말만 되풀이했고, 진보당은 그때마다 남는 잉여금과 과소 추계된 세입을 근거로 반박했다"라고 상기했다. 이어 "이번 증가분 869억 원 가운데 293억 원은 보통세 세입을 현실에 맞게 추계한 결과라고 울산시는 설명한다"라며 "이는 세입을 있는 그대로 잡는 것만으로도 구청 몫이 늘어난다는 뜻으로 진보당이 세입 과소추계를 줄곧 지적해 온 이유가 여기에 있다"라고 밝혔다.
진보당 울산시당은 그러면서 "울산시는 외국인 주민, 사업장 규모, 국·시비 매칭 부담을 반영한 새 기준을 만들어야 한다"라며 "교부율을 더 올리고 직접교부로 가야 한다"라고 강조했다.
또한 중앙정부의 직접교부에 대해 "같은 울산에서도 울주군은 보통교부세를 정부에서 직접 받지만 동구는 받지 못한다"라며 "정부와 국회는 자치구 직접교부를 위한 지방교부세법 개정에 나서야 한다"라고 촉구했다.
진보당 울산시당은 이어 "늘어난 재정은 어려운 시기 주민의 삶을 바꾸고 불평등을 줄이는 데 써야 하며 돌봄과 복지, 생활 안전, 일자리가 먼저"라며 "의정비 인상이 먼저여서는 안 된다. 재정난을 이유로 교부금을 올려 달라고 해 놓고, 늘어난 돈으로 의원 수당부터 올리는 일은 주민이 용납하지 않는다"고 지적했다.
진보당 울산시당은 각 구청을 향해서 "늘어난 교부금의 사용계획을 주민에게 공개하자"라며 "사용 결과는 주민에게 점검받고 평가받자. 돈이 내려간 만큼, 책임도 함께 내려가야 한다"고 밝혔다.