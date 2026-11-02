민선9기 울산시 조정교부율 24%로 상향에 진보당 "환영"

▲진보당 울산시당이 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 울산시와 울산시의회가 조정교부금을 24%로 인상하는 것을 환영하면서 "늘어난 869억원을 돌봄과 복지·생활 안전·일자리에 써야 한다"라고 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기