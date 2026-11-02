'리센느' 다녀간 팔현습지 공사 강행에, 시민단체 몸으로 저항

큰사진보기 ▲2일 오전 대구 팔현습지 보도교 공사를 진행하기 위해 장비가 들어오자 이곳에서 천막농성을 벌이던 시민단체 관계자가 막아서고 있다. ⓒ 대구환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대구 금호강 팔현습지. ⓒ 조정훈 관련사진보기

왕버들 군락과 멸종위기 천연기념물 등이 서식하고 있는 대구 금호강 팔현습지에 보도교 공사를 강행하기 위해 장비가 투입됐으나 환경단체가 반발하면서 공사가 중단됐다.대구환경운동연합, 대구시민단체연대회의 등 시민단체들로 구성된 '팔현습지지키기 공동대책위원회(공대위)'가 보도교 공사를 저지하기 위해 지난달 28일부터 천막농성에 들어간 가운데, 시공사 측은 2일 오전 포클레인과 덤프트럭 등 중장비를 현장에 투입했다.이곳에서는 기후에너지환경부 산하 낙동강유역환경청이 170억 원의 예산을 투입해 수성구 매호동에서 동구 효목동까지 5.5km 구간에 제방을 쌓고 산책로 연결도로를 조성하는 보도교 조성 사업을 추진 중이다. 낙동강청은 지난달 16일 보도교 사업계획서를 최종 승인했고 시공사 측은 올해 안에 공사를 강행할 예정이었다.시공사 측은 공사 장비를 들이기 위해 길을 내는 작업에 들어갈 예정이었던 것으로 알려졌다. 하지만 현장을 지키고 있던 시민단체 회원들은 장비가 들어오자 몸으로 막아서며 공사를 저지했다.이들은 "사업 발주처인 낙동강유역환경청이 오늘 공사에 들어가도록 승인했느냐"고 따졌고 시공사 관계자는 "이미 승인이 났기 때문에 언제든지 장비를 투입해 공사를 진행할 수 있다. 다만 오늘 착공 이야기는 하지 않았다"고 말했다.결국 1시간가량 대치한 끝에 장비와 공사 차량이 빠졌고 공사는 중단됐다. 환경단체 관계자는 "오늘은 장비를 뺐지만 11월 초에 공사에 들어간다고 밝혔기 때문에 조만간 다시 장비가 들어올 것"이라며 "몸으로라도 공사를 막을 것"이라고 밝혔다.낙동강유역환경청이 팔현습지 보도교 공사 재개를 추진하자 더불어민주당 대구시당 지방의원들과 정의당 대구시당은 성명서를 발표하고 강력히 규탄하고 나섰다.민주당 대구시당 지방의원들은 "팔현습지는 대구시민과 미래세대가 함께 누려야 할 소중한 생태자산"이라며 "산과 강이 이어지고 수많은 야생생물이 살아가는 이곳을 지키는 일은 행정의 책무이자 지역사회의 책임"이라고 강조했다.이어 "전문가의 재검토 의견과 시민사회의 거듭된 우려에도 공사를 강행하려는 낙동강유역환경청을 강력히 규탄한다"며 "생태계 보호를 책임져야 할 환경당국이 전문가의 경고와 관계기관의 보호 요청에 충분한 설명도 없이 공사 재개를 추진하는 현실을 엄중히 지적한다"고 말했다.그러면서 "하천 정비와 홍수 예방의 필요성이 곧바로 습지 인근 보도교 건설의 당위성이 될 수는 없다"며 "보도교 자체의 필요성과 비용, 생태적 영향을 따로 검증할 뿐만 아니라 생태자산 훼손에 따른 사회적 비용을 냉정하게 따져야 한다"고 지적했다.이들은 ▲보도교 관련 예산 집행 즉각 중단과 건설계획 철회 ▲전문가 자문회의 결과와 국가유산청의 남생이 보호대책 요청 등에 대한 조치 내용 공개 ▲독립적인 전문가가 참여하는 생태 정밀조사와 기존 시설을 활용한 우회 대안 검토 ▲대구시와 기초단체는 주민·시민사회·전문가·관계기관이 참여하는 공개 협의 등을 요구했다.정의당 대구시당도 성명을 통해 "환경분야 전문가 자문회의에서 '보호종의 서식에 미칠 영향을 우려하며 보도교 설치 재검토' 필요성을 제기했지만 환경청이 이를 무시하고 공사를 승인했다"며 "과연 누구를 위한 보도교 공사인가"라고 따졌다.이어 "예산 170억 원을 들여 제방을 쌓고 산책로 연결도로를 조성하는 보도교 공사를 하겠다는 것이 낙동강유역환경청이고 기후에너지환경부라니 어처구니가 없다"며 "생태계 보호를 책임져야 할 환경당국의 생태계 파괴 강행은 분명한 후과를 남길 것"이라고 경고했다.팔현습지는 대구 동구와 수성구 고모동 사이 금호강 퇴적지에 형성된 하천 습지로 왕버들 군락과 멸종위기 2급 천연기념물인 수리부엉이, 남생이 등이 서식하고 있는 생태습지이다. 최근에는 여자 아이돌 그릅 '리센느(RESCENE)'가 앨범 포토북을 촬영해 유명해졌다.