여인형, 내란 준비 혐의 부인... 지지자들 "사령관님 힘내세요!"

큰사진보기 ▲2025년 11월 24일 서울중앙지방법원 형사합의25부 심리로 열린 '내란우두머리' 재판에 증인으로 출석한 여인형 전 방첩사령관의 모습이다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열 당시 대통령이 2024년 12월 3일 오후 비상계엄을 선포한 가운데, 무장한 군인들이 국회 본청 출입을 막기 위해 문을 걸어 잠그고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

12.3 내란 기획·준비 핵심 역할을 한 여인형 전 국군방첩사령관 측이 내란 준비 의혹 문건 첫 재판에서 공소기각과 무죄를 주장했다. 그는 "사령관님 힘내세요!"라고 외치는 지지자들을 향해 희미한 미소를 보이기도 했다.2일 오후 서울중앙지방법원 형사37-3부(재판장 류창성 부장판사) 심리로 여인형 전 사령관 직권남용권리행사방해 사건 재판 첫 공판이 열렸다.이 사건 공소사실은 여 전 사령관이 2023년 11월 부임 직후 실무자들 반대에도 불구하고 '전시 계엄사령부 합동수사본부 업무 운영 계획 문건(비밀문서)' 개정을 주도했다는 것이다. 비상계엄 선포에 대비해 포고령 위반자들을 체포하는 활동을 원활하게 하려고 사전에 준비했다는 취지다.그간 방첩사는 비상계엄 선포 시 합수부를 통해 국가정보원과 검경 등 정보·수사기관들의 업무를 조정·통제하는 역할을 맡아왔다. 그러나 개정 문건에는 비상계엄 선포 시 검경 등 사정기관과 군 주요 병과 인력이 방첩사로 파견되는 내용이 담겼다.기존에는 각 기관이 전화 등으로 합수부에 협조하는 네트워크 방식의 훈련을 진행했지만, 문건 개정 이후에는 유관기관 인력들이 합수부에 집결되는 방식으로 바뀐 것이다.여 전 사령관은 첫 재판에서 공소기각부터 주장했다. 그의 변호인은 "피고인은 2024년 12월 3일 합수부 체포조 운영 관련 내란중요임무종사와 직권남용죄로 이미 기소돼 재판받고 있다"며 "(이 사건 공소사실은) 이미 재판 중인 사건의 내용이므로 형사소송법 제327조 제4호에 따라 공소기각 돼야 한다"고 말했다. 이미 내란특검(특별검사 조은석)에 의해 같은 사실관계와 혐의로 기소돼 재판받고 있어 이중기소라는 것이다.여 전 사령관 측은 재판부가 공소기각을 하지 않고 실체 판단에 들어가더라도 무죄가 선고돼야 한다고 강조했다. "이 사건 계획 문건은 방첩사 기획관리실이 매년 FS(한미연합훈련 자유의 방패) 연습 등을 거쳐 해왔던 정기적 업무"라며 "피고인 (방첩사) 부임 이전부터 작업이 진행 중인 업무로 부대원들이 한 일(개정 작업)은 의무 없는 일이 아니다"라고 말했다.이어 "피고인은 (실무자들의) 반대의견이 나온 2023년 12월 11일 회의에서 '토의해 보라'고 말하며 자리를 떴다"며 "개정된 문건 또한 국가정보원에서 제출받은 사본이며, 비밀문건으로 공식 등재가 되지 않았으므로 핵심 증거들은 모두 위법 수집 증거에 해당한다"고 지적했다.여 전 사령관 측은 윤석열 내란우두머리 사건 1심을 맡았던 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 판결도 거론했다. "공소사실은 피고인이 '불법 목적'을 가지고 2023년 12월부터 합수부 구성을 위해 공소사실 (범행을) 했다는 취지인데 1심 선고에서는 '2023년 12월 비상계엄 모의'를 인정하지 않았다"며 "이 사건 불법목적 또한 증명되지 않았다"는 논리를 폈다.종합특검(특별검사 권창영) 김정민 특검보는 "내란특검이 기소한 건 2024년 12월 3일 당일 체포 활동을 위해 국회에 방첩사 요원들을 보낸 부분에 대한 직권 남용"이라며 "저희가 문제 삼는 것은 (여 전 사령관이 당일 직권을 남용한) 근거가 된 문건을 (하급자로 하여금) 만들게 한 것"이라고 반박했다. 또 "(해당 문건은) 적법한 수사기관에 의해 확보된 증거로, 협조 차원에서 제공받았다"고 주장했다.특검은 통상 방첩사령관이 합수본부장을 맡는 만큼, 여 전 사령관이 관련 인력을 합수부로 파견받아 지휘하려던 것으로 의심한다. 방첩사 인력만으로는 다수의 포고령 위반자를 체포하는 데 한계가 있다는 판단에서다. 반면 여 전 사령관 측은 "법령상 (합수부로 파견 간 인원의) 수사지휘 관계가 바뀐 건 없다"는 입장이다. 재판부도 이 부분을 집중 추궁했다.류창성 재판장은 "합수부와 방첩사는 별개의 기구 아닌가"라며 "(방첩사령관이) 합수본부장으로 임명될 경우 합수본부장 권한으로 합수본부 구성원을 지휘하고, 방첩사 안보실장이 합수부 1차장에 보직될 경우 지휘하는 것 아닌가"라고 특검 측에 물었다.김정민 특검보는 "현실적으로 보면 팀 구성상 일정 공간에 모이고 연합해 직무를 수행하기 때문에 직접 지휘가 용이해지는 문제가 있다"며 "방첩사 문건을 검토했던 실무자들도 제기한 문제점"이라고 답했다. 즉 법령상 합수부로 파견된 경찰 등의 인력을 방첩사가 직접 지휘할 수 없더라도 방첩사가 주축인 합수부 조직에서 팀으로 근무하면 사실상 지휘를 받게 된다는 것이다.특검 측 파견검사도 "방첩사 수사 관할은 '방첩 업무'에 한정돼 있어 국회의원 체포는 일반 경찰의 수사관할이 필요하다"며 "바뀐 시행계획에선 유관기관과 방첩사가 한 팀을 이뤄 체포조가 되므로 (방첩사로서는 의원 체포 같은 부분을) 직접 지휘하기 용이해지는 것"이라고 설명했다.류 재판장은 "(합수부로 파견된) 경찰 등에 대한 방첩사 (지휘) 권한 자체에는 아무런 변동 없으나 사실상 팀 활동을 하며 파견받은 경찰과 군사경찰에 대한 실질적 지휘권에서 변동이 있다는 취지로 이해했다"고 정리하고, 오는 30일 2차 공판을 예고했다.