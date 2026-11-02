커피축제인 줄 알았는데... 힙합 페스티벌까지?

큰사진보기 ▲시흥 은계호수공원에서 열린 세계커피콩축제 글로벌존. 커피 생산국 대사관 및 커피농장 부스에서 방문객들이 수십 종의 세계 각국 커피를 무료로 시음하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲제4회 시흥 세계커피콩축제 개막식에서 커피 생산국 외교사절과 문정복 국회의원, 김선옥 시흥시의회 의장, 안광률 경기도의회 민주당 대표의원 등 주요 내빈들이 축제를 축하하며 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 커피짓기 챔피언십 수상자가 축제 무대에서 커피 추출 시연을 선보이고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계커피콩축제 메인 무대에서 요한 제바스티안 바흐의 ‘커피 칸타타(Coffee Cantata)’ 공연이 펼쳐지고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제4회 시흥 세계커피콩축제 개막식에 앞서 열린 사전 간담회에 에미 킵소이 주한 케냐 대사(H.E. Prof. Emmy Jereno Kipsoi), 자켈린 아드리아나 멜가르 피게로아 주한 과테말라 대사대리(Ms. Jaqueline Adriana Melgar Figueroa), 마르셀라 소사 주한 엘살바도르 영사(Ms. Marcela Sosa), 크리스티나 구에라 주한 페루 대사관 2등 서기관(Ms. Christina Guerra) 등 4개국 외교사절이 참석했다. 시흥시에서는 시흥시의회 김선옥 의장과 김태우 문화체육관광국장이 외교사절들을 맞이했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계커피콩축제가 열린 같은 날 저녁 원슈타인·기리보이·딘딘·비오·김하온·pH-1 등 아티스트 6팀이 은계호수공원에서 펼친 ‘2026년 제3회 힙한 페스티벌’에는 시흥시 추산 1만5천여 명의 시민이 모여 축제의 열기를 더했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

15개국의 커피문화가 경기도 시흥시에 위치한 은계호수공원에 모였다. 4개국 대사관의 현직 대사와 외교관들이 시민들을 만났고, 장애인·청소년 바리스타와 지역 카페는 커피 실력을 선보였다.지난 10월 31일부터 11월 1일까지 이틀간 열린 '2026 제4회 시흥 세계커피콩축제'가 국제교류와 전문 커피대회, 문화예술 공연, 시민 체험을 선보이며 막을 내렸다.매회 커피 생산국 대사들의 참여로 주목받았던 축제는 올해 장애인과 청소년의 경연, 지역 카페 발굴까지 프로그램을 넓혔다. 참석한 대사와 외교관들은 대사관 미팅과 글로벌존 라운딩, 공식 개막식에 함께하며 각국의 커피문화를 소개했다.세계 우수 커피농장의 생두를 평가하는 K-커피어워드(K-Coffee Award)에서는 케냐·엘살바도르·과테말라 농장들이 주요 부문에서 수상했다. 해당 국가 외교관들은 수상 농장을 대표해 시상에 참여했다. 세계커피대회(WCC)의 대표 프로그램인 이 대회는 해를 거듭하며 참여 농장이 100개를 넘어섰다.장애인 바리스타 챔피언십에서는 김현수 선수가 우승해 메인 무대에서 커피 추출 시연을 펼쳤다. 청소년 커피짓기 챔피언십 우승은 김윤아 선수가 차지했다. 축제의 다양성과 포용성을 보여준 두 대회는 장애인과 청소년이 커피를 통해 역량을 선보이는 무대가 됐다.지역 커피산업을 조명한 '카페 그랑프리-시흥 2026'은 전문 심사로 선정된 시흥 지역 카페 3곳의 커피를 시민들이 직접 맛보고 평가하는 방식으로 진행됐다. 지역의 우수 카페를 알리고 시민과 연결하는 기회를 마련했으며, 로컬카페와 플리마켓도 참여했다.문화예술 프로그램에서는 바흐의 '커피 칸타타'와 에티오피아 전통 커피 세레모니가 서로 다른 커피문화를 전했다. 18세기 유럽의 커피문화를 소재로 한 클래식 공연에 이어, 커피를 직접 볶고 끓여 나누는 에티오피아의 전통 의식이 펼쳐졌다. 탱고와 재즈, 앙상블 공연도 가을 축제의 분위기를 더했다.시민 참여 프로그램도 이어졌다. 커피퀴즈대회에서는 커피의 역사와 산지, 품종 등을 주제로 OX퀴즈와 단답형 문제가 출제됐다. 특히 원두 블렌딩과 드립백 만들기 체험이 진행된 커피공작소는 시민들의 참여가 이어져 인기를 끌었다.임병택 시흥시장은 "시흥 세계커피콩축제는 커피라는 세계 공통의 문화언어를 통해 시민과 세계가 만나는 시흥의 대표적인 문화관광축제로 성장하고 있다"며 "올해는 국제교류뿐 아니라 장애인과 청소년, 지역 소상공인과 시민이 함께 참여하며 축제의 의미를 더욱 풍성하게 만들었다"고 말했다.김경민 축제 총감독은 "세계 커피농장과 외교관, 장애인과 청소년 바리스타, 지역 카페와 시민이 함께하는 것이 바로 세계커피콩축제가 추구하는 가치"라며 "앞으로도 국제교류의 품격을 높이고 커피산업과 문화예술, 시민참여가 조화를 이루는 지속가능한 국제 문화관광축제로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.한편 이번 축제는 원슈타인·기리보이·딘딘·비오·김하온·pH-1 등이 나온 시흥시 주최 힙한 페스티벌과 연계되면서 은계호수공원 일대가 축제의 열기로 뜨겁게 달아 올랐다.세계커피콩축제는 시흥시 지역특화관광사업으로 해로토로국제환경문화사업단이 주최·주관하고 시흥 세계커피콩축제위원회가 운영을 맡았다.