민요엔 추임새, 시조엔 침묵... 같은 객석이 달라진 이유

큰사진보기 ▲시조 가락에 담긴 시의 정서를 긴 호흡과 절제된 몸짓으로 풀어내는 경창 참가자. ⓒ 김은혜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회에서 국가무형유산 경기민요 예능보유자 이춘희와 이수자 성슬기·최수안이 축하공연을 펼치고 있다. 세 사람의 흥겨운 경기민요에 객석에서는 추임새와 호응이 이어졌다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회에서 석남민요단이 축하공연을 펼치고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회에서 남순여무용단이 화려한 부채춤 축하공연을 펼치고 있다. 무용수들이 형형색색의 부채로 꽃 모양을 연출하며 무대에 활기를 더했다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회 수상자들이 상장과 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다. 안견의 '몽유도원도'를 배경으로 열린 이번 대회는 전국 시조인들이 기량을 겨루고 서로를 격려하는 자리였다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회 합창부에서 장원을 차지한 서산시종합사회복지관 어르신팀(대표 김춘식)이 경연을 펼치고 있다. 25명이 함께 호흡을 맞춰 시조 가락을 선보인 이 팀은 서산시장상과 상금 50만 원을 받았다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲제21회 서산전국시조경창대회를 마친 참가자와 관계자들이 안견의 '몽유도원도'를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 전국에서 모인 시조인들이 서로를 격려하며 전통의 맥을 이어가는 뜻깊은 자리가 됐다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

시조가 울려 퍼질 때 객석은 조용했다. 무대에 오른 출전자들은 긴 호흡을 안정적으로 이어가며 시의 정서를 표현하는 데 온 신경을 집중했다. 심사위원들도 근엄한 표정으로 소리를 들었다. 출전자나 듣는 사람이나 좀처럼 웃음을 보이지 않았다.그런데 축하공연이 시작되자 객석 분위기가 달라졌다. 국가무형유산 경기민요 예능보유자 이춘희와 이수자 성슬기, 최수안이 경기민요를 부르자 곳곳에서 추임새가 터져 나왔다. 어깨춤을 추는 관객도 있었다. 한 관객은 현금을 흰 봉투에 정성스럽게 담아 출연자에게 전달하기도 했다.이어 춤과 노래가 어우러진 신민요 공연에서는 흥이 더욱 고조됐다. 관객들은 "앙코르! 앙코르!"를 외치며 즐거워했다.같은 무대, 같은 객석이었다. 그런데 소리가 달라지자 관객의 반응도 이렇게 달라졌다.지난 1일 충남 서산문화원에서 열린 '제21회 서산전국시조경창대회'를 지켜보며 오래도록 마음에 남은 장면이다.시조창은 긴 호흡과 절제된 가락으로 시에 담긴 정서를 풀어내는 전통 성악이다. 어떻게 하면 호흡을 길고 안정적으로 이어가며 시상을 온전히 표현할 수 있을까. 이날 경연에 나선 출전자들에게서는 그 고민이 느껴졌다.심사위원들은 작은 소리의 변화에도 귀를 기울이는 듯했다. 무대와 객석에는 긴장감과 진지함이 감돌았다. 그 모습을 보며 시조가 선비들의 풍류와 함께 발전해 온 예술이라는 사실을 새삼 떠올렸다.반면 경기민요는 달랐다. 노래를 부르는 사람과 듣는 사람 사이에 추임새가 오갔다. 어깨춤이 이어지고, 신민요 공연에서는 앙코르까지 터져 나왔다.물론 조용히 듣는다고 감동이 없는 것은 아니다. 시조의 가락을 따라가며 그 깊이를 음미하는 것 역시 소리를 즐기는 방식이다. 하지만 이날 두 공연을 향한 관객의 반응 차이는 분명했다.대중이 쉽게 흥을 나누는 음악과 오랜 공부와 감상을 통해 그 멋을 알아가는 음악 사이에는 생각보다 큰 거리가 있는 것은 아닐까.시대는 변하고 있다. 관객은 함께 웃고 노래하고 춤출 수 있는 공연에 자연스럽게 호응한다. 빠른 변화와 자극에 익숙한 시대에 긴 호흡과 절제된 표현을 중시하는 시조가 대중의 관심을 얻기는 쉽지 않아 보인다.문득 이런 생각이 들었다.'우리 시조인들은 대중이 쉽게 반기지 않는 옛 소리를 지키겠다며 사막에 꽃을 심고 있는 것은 아닐까.'꽃을 피우기 어려운 땅에 씨앗을 뿌리고 물을 주는 일. 누가 알아주지 않아도 그 자리를 지키며 언젠가 꽃이 피기를 기다리는 일. 그 길은 얼마나 힘들고 외로울까.그렇다고 시조가 민요처럼 변해야 한다는 뜻은 아니다. 시조에는 시조만의 아름다움과 품격이 있다. 긴 호흡으로 한 편의 시를 풀어내는 깊이는 다른 음악이 쉽게 대신할 수 없는 가치다. 다만 그 아름다움을 오늘의 사람들에게 어떻게 전할 것인지는 여전히 남겨진 숙제다.이날 민요 공연에 열광하는 관객들을 보며 시조인들이 걸어가는 길이 더욱 외롭게 느껴진 이유다.그러나 이날 경창대회에는 또 다른 풍경이 있었다. 전국 각지에서 모인 시조인들이 서로를 아끼고 격려하는 모습이었다.지역은 달라도 시조를 배우고 전승하는 어려움은 크게 다르지 않을 것이다. 오랜 세월 공부해도 무대에 설 기회가 많지 않고, 새롭게 배우려는 사람을 만나기도 쉽지 않은 현실을 서로가 잘 알고 있기 때문일까.그들은 서로에게 위로가 되고 힘이 되어주는 듯했다. 경창대회는 분명 기량을 겨루는 자리다. 하지만 이들에게는 승패만큼이나 중요한 것이 있어 보였다. 일 년에 한 번이라도 얼굴을 마주하고, 서로의 소리를 듣고, 자신과 같은 길을 걷는 사람들이 여전히 있다는 사실을 확인하는 일이다.경제적 여건이 넉넉하지 않은 가운데서도 지방자치단체 등의 예산 지원으로 전국 단위의 경창대회가 이어진다는 사실이 다행스럽게 느껴졌다.무대에 오를 목표가 있고, 공부한 소리를 들려줄 사람이 있고, 서로를 격려할 동료가 있다는 것. 어쩌면 대회가 계속돼야 하는 이유는 바로 여기에 있는지도 모른다.이번 대회에서는 전국 각지의 시조인들이 평시조부, 사설시조부, 명인부, 합창부, 내포제시조 대상부, 통합시조 대상부로 나뉘어 기량을 겨뤘다.내포제시조 대상부에서는 이경화씨가 장원을 차지해 충청남도지사상과 상금 200만 원을 받았다. 우수상은 신동경씨, 준우수상은 이명희씨에게 돌아갔다.통합시조 대상부에서는 장문자씨가 장원에 올라 충청남도지사상과 상금 150만 원을 받았다. 우수상은 황원수씨, 준우수상은 김유섭씨가 차지했다.평시조부 장원은 김진숙씨, 사설시조부 장원은 권은미씨, 명인부 장원은 이순옥씨가 각각 차지했다.합창부에는 서산·부여·대전·안양에서 4개 팀, 모두 57명이 참가했다.이 가운데 김춘식씨가 이끄는 서산시종합사회복지관팀(25명)이 장원을 차지해 서산시장상과 상금 50만 원을 받았다. 부여시우회(14명)는 우수상을, 대전지회와 안양지회(각 9명)는 장려상을 수상했다.또한 김경환·박선덕·홍성원씨는 우수 예술인으로 선정돼 성일종 국회의원상을 받았다.수상자들의 이름 뒤에는 저마다 긴 시간 쌓아온 공부와 노력이 있을 것이다. 이날의 경연은 그 노력을 확인하고 서로의 소리를 나누는 자리이기도 했다.이날 무대 배경에는 서산 출신으로 전해지는 조선 전기 화가 안견의 '몽유도원도'가 펼쳐져 있었다. 안견이 그린 이상향 앞에서 시조인들은 오랜 세월 이어져 온 우리 소리를 불렀다. 그 모습을 바라보며 생각했다.이들이 지키려는 것은 단순히 오래된 가락만은 아닐 것이다. 그 소리 속에 담긴 우리말의 아름다움과 선조들의 정서, 그리고 스승에게서 제자로 이어져 온 시간까지 지키려는 것 아닐까.그러나 전통이 살아남기 위해서는 지키는 사람의 노력만으로는 부족하다. 누군가는 그 소리를 들어줘야 하고, 누군가는 새롭게 배워야 한다.대중의 환호가 크지 않다는 이유로 시조의 가치가 작아지는 것은 아니다. 그렇다고 전통이라는 이유만으로 다음 세대의 관심이 저절로 이어지는 것도 아니다. 시조가 지닌 고유한 아름다움을 훼손하지 않으면서도 오늘의 관객들과 만날 방법을 찾는 일. 그것이 시조인들과 지역사회가 함께 풀어야 할 과제일 것이다.제21회 서산전국시조경창대회는 막을 내렸다. 공연이 끝난 뒤 마음에 남은 것은 수상자의 이름만이 아니었다. 민요에 추임새를 넣고 신민요에 앙코르를 외치던 관객들의 흥겨운 모습, 그리고 그와는 다른 조용한 무대에서 묵묵히 소리를 이어가던 시조인들의 모습이 함께 남았다.무엇보다 같은 길을 걷는 사람들끼리 서로를 아끼고 격려하던 모습이 오래 기억될 듯하다.사막에 꽃을 심는 일은 외롭고 힘들다. 그러나 함께 물을 주는 사람들이 있다면 그 꽃을 피워낼 희망도 남아 있을 것이다.대중의 환호가 크지 않아도 소리를 놓지 않는 사람들. 서산전국시조경창대회가 21회까지 이어질 수 있었던 힘은 어쩌면 그들의 조용한 연대에 있는지도 모른다.제21회 서산전국시조경창대회는 충남 무형유산 제17-2호 내포제시조보존회가 주최하고 사단법인 대한시조협회가 주관했으며, 충청남도·충청남도의회·서산시·서산시의회가 후원했다.