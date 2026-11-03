지뢰 사고 후... 접경지 주민들이 느끼는 진짜 위기

"오늘 갑자기 1시부터 2시까지 통일대교 출입을 못한다는 거야. 벼 베기한 거 농협에 납품해야 하는데 지금 출입을 금지시키는 게 말이 돼?"

"왜 출입을 금지시켰대?"

"몰러. 외국의 높은 사람 누가 왔대."

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큰사진보기 ▲추수를 시작한 마정리 논. 멀리 맨 뒤에 흐리게 보이는 산줄기는 개성 덕물산 줄기이다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"지뢰 사고 이후 플래카드를 많이 붙여 놨어. 지뢰 조심하고 신고하라는 내용. 불안감은 그런 게 키우는 거 같기도 해. 농민들은 농사짓기 바쁘고, 평상시 상태를 유지하고 있어. (중략) 정치권에 있는 사람들이 뭘 알고 말하는지, 와서 보기나 했으면 좋겠어. 올해도 기상 여건이 나빠서 1등급 쌀이 십몇 프로 밖에 안 나올 정도로 작황이 심각한데 이런 거에 대한 대책은 없고 엉뚱한 거 가지고 싸우고..."

큰사진보기 ▲지뢰 사고 이후 붙은 지뢰 신고 안내문. 남쪽이 매설한 지뢰도 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"양쪽에서 들리는 방송소리를 밤새 듣는다고 생각해봐. 그 소리 안 들리는 조용한 상황, 이게 평화야. 더 바랄 게 없어."

"지금 우리 사는 거는 똑같아. 별로 특별하지 않아. (중략) 맨날 똑같으니까 우리는 이제 익숙해진 거지. 군 훈련에도 익숙해져서 특별하지 않은 일상이지. 근데 보니까 정치인들이 (상황이) 심각한 것처럼 조장해. 그건 국민의힘이나 민주당이나 똑같아. 남북관계를 정치적으로 이용하는 거야."

"지뢰 사고 이후에도 우리가 사는 데 달라진 것은 없어요. 아 그런 점은 있어요. 여기 답사 오는 사람들한테 예전같이 이야기할 수가 없어요. 예전에는 '평화가 오면'을 말했는데 지금은 그걸 이야기할 수 없어요."

"정세 때문에 예약이 끊기고 그런 거는 없어요. 검문이 더 심해지는 것도 없어요. 단지 도라산전망대서 사진을 찍는 게 깐깐해졌어요. 지금은 외국인들한테도 사진을 못 찍게 해요. 그런데 손님들 모시고 도라산전망대 가보면 3주 전부터인가 북에서 펜스 세우는 것이 보여요. 완충공간이 없어지는 거지."

큰사진보기 ▲도라산 전망대에서 본 DMZ와 개성. 지금은 도라산 전망대에서 이런 사진을 찍지 못하게 한다고 한다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"북한이 지난 2년동안 군사분계선(MDL)을 '남부국경'으로 재편해 왔습니다. 그건 일시적인 것이 아니라 헌법, 군편제, 화력을 묶은 구조적 변화이며, 되돌리기 어렵게 설계됐습니다. 완충지대는 얇아지고, 선에 대한 남북의 인식은 엇갈리며, 소통 채널은 없습니다. 우발적 충돌의 비용은 접경 주민이 먼저 치릅니다. 평화경제특구의 전제도 달라졌습니다."

"당장의 변화는 없지만 우발적인 충돌이 잦아지는 것 아닌가 하는 우려가 있어요. 근데 이게 남북관계의 구조가 달라지는 거기 때문에 평화 관리가 예전보다 예민하고 정밀해야 하는데 그렇지 못한 것 같아 걱정이에요."

"정치권 논란을 보면 긴장감을 고조시키는 것으로 문제를 풀려고 하는 거 같아요. 북이든, 남이든. 그런 정치권의 긴장감 고조가 민북농민들 입장에서는 더 불편하고 근본적인 해결책도 아닌 것 같아요. 사실관계 명확히 해야겠지만 긴장감을 높이는 것은 바람직하지 않죠. 지뢰 문제만 해도 당장 남쪽 민간인통제구역의 지뢰에 대한 제대로 된 대책도 없잖아요."

큰사진보기 ▲DMZ 남방한계선이 보이는 도라산역 뒤 노상리 논 ⓒ 논 관련사진보기

"지금 이 판국에 미국 눈치만 보고 있어. 남북이 만나서 남북 문제 좀 해결하자고 그래야지."

"모든 국민이 하는 걱정을 똑같이 하는 거죠. 남북이 이러다가 문제 생기는 거 아닌가. (중략) 설사 이재명 정부 입장이 평화 정착을 원한다 하더라도, 북에서 볼 때는 5년이면 끝날 정권이잖아요. 믿을 수 없다고 생각하는 것 같아요. 요즘 느끼는 것은 통일 운동, 평화 운동 같은 시민사회 차원에서도 대책이 없다는 거예요. 예전에는 작은 틈이라도 내려고 했는데 지금은 그런 (적극적인) 운동이 없어요. 문제 해결은 어떤 식으로든 접촉이 있어야 하는데..."

큰사진보기 ▲민통선 철책선 위에서 부르는 딱새의 세레나데가 북한을 향해 손을 잡자는 노래가 되었으면 좋겠다. ⓒ 김경훈 관련사진보기

"뭘 멕이든 뭘 하든 전쟁이 안 나게 하는 게 제일이야."

"대피소가 뭔 소용이야. 전쟁나면 다 죽는 건데, 전쟁이 일어나질 말아야지."

"선이 국경으로 바뀌어도 그 선 옆에서 사는 사람들의 안전은 협상의 대상이 아닙니다. 충돌을 막는 장치를 세우고, 접경의 목소리를 당사자의 자리에 놓는 것이 지금 가능한 평화입니다." - 홍민 통일연구원 선임연구원

덧붙이는 글 | 무엇보다 중요한 것은 평화입니다. 만나서 해결합시다.

지난 10월 말, 민간인통제구역 안에서 농사짓는 김순옥 농부가 통일대교 인근 국밥집에 밥을 먹으러 왔다 언성을 높였다. 검색해 봤지만 누가 왔는지 특별한 보도는 없는데, 영농인들의 통일대교 출입이 갑작스럽게 금지됐다는 것. 이제까지 없던 일이라는 게 농부들의 주장이다.파주농민회 공동대표인 전환식 농부는 가을걷이를 해야 하는데 농기계가 고장 나 애를 먹었다. 애태우는 걸 보고 마정리 임영국, 김순옥 부부가 벼 베기를 해줬다. 벼는 베자마자 건조장에서 건조한 뒤 벼 810㎏가 들어가는 톤백에 담아 곧바로 농협으로 가 납품을 한다. 그런 추수 때 갑작스러운 통일대교 출입 금지에 농부들은 열불이 날 수밖에 없다.비무장지대(DMZ) 인근 민간인통제구역 안에서 농사짓는 민북지역 출입농민들도 군의 훈련과 통제로 남북관계를 가늠한다. 평화가 깨졌던 박근혜 정부, 비교적 평화시대였던 문재인 정부, 남북 관계가 악화된 윤석열 정권, 그리고 지금의 이재명 정부까지. 변화는 있어왔지만, 남과 북의 갈등은 이제 이곳에서 익숙한 일상이 됐다.유엔군 관할인 DMZ 안에 있는 대성동은 남북 관계 영향을 가장 크게 받는 마을이다. 지난 9월 21일 경기도 연천(육군 25사단) DMZ에서 지뢰 폭발 사고가 발생한 이후, 남북 간 긴장이 심해졌다. 대성동에 사는 김성대 농부(가명)는 요즘의 상황을 어떻게 보고 있을까. 그는 후방에서 보는 것처럼 위험한 분위기는 아니라고 설명하면서, 동시에 정치권에 대한 우려를 전했다.DMZ에서 지뢰가 터진 후 정치권에서 한창 논란을 벌이던 지난 10월 26일, 통일촌 주민들은 남북 간에 긴장을 키우는 대북방송에 반대한다는 기자회견을 했다.이들은 "확성기를 통해 서로를 비방하고 목소리만 높이는 방식으로는 남북 간 갈등을 해결할 수 없다"며 "한쪽이 방송을 시작하면 다른 쪽이 더 큰 소리로 맞대응하는 악순환은 군사적 긴장만 고조시키고 최전방 주민들의 평온한 일상을 위협할 뿐"이라는 입장을 냈다.통일촌 사람들도, 파주농민회 회원들도 평생 보수정당만 투표했던 사람들이 대부분이다. 대북방송 소리와 대남방송 소리가 뒤섞인 괴로운 상황을 다시 살고 싶지 않을 뿐이다. 통일촌 한선희 부녀회장은 문재인 정부 시절 평화분위기가 조성됐을 때 무엇보다 방송이 중단된 것을 환영했다.마정리에서 태어나 농사를 지으며 소머리국밥집을 운영하는 마정2리 박해연 전 이장은 정치권이 위기를 과장하고, 조장하고 있다고 비판했다.민통선 안에 있는 해마루촌에서 농사를 지으며 'DMZ평화생태학교' 교장을 맡아 답사 오는 단체 손님을 맞이하기도 하는 이재석 농부도 요즘의 분위기에 대해 비슷한 평을 내놨다. 다만, 그는 '평화'를 말하기 힘들어졌다는 점을 짚었다.마정리에 살면서 평화생태 기행 안내를 많이 하는 필자도 같은 처지이다. 필자는 언제부터인가 젊은 사람들에게 '아직도 평화로운 나라를 만들어주지 못해 미안하다'고 말하게 된다. 남북관계의 긴장 상태가 오랫동안 이어지면서 생긴 일이다.마정리에서 DMZ스테이라는 게스트하우스를 운영하는 윤설현 대표는 외국인 손님들을 데리고 DMZ 안에 있는 도라산전망대를 자주 찾는다. 그도 미묘한 변화를 체감하고 있다.정리하자면, 현재 지역 주민들이 체감하는 최근의 변화는 크지 않았다. 다만, 아주 오래전부터 주민들이 쉽사리 '평화'를 말하기 힘든 환경이 된 것도 사실이다. 근본적으로 남과 북의 관계가 개선되고 있지 않기 때문이다. 주민들의 주된 걱정은 오히려 여기에 있는 듯했다.전문가들은 북이 남한과 맞닿은 남부경계선을 강화시키고 있는 것을 더 심각하게 우려한다. 얼마 전 '평화주권행동 평화넘어 파주지회'(지회장 이재희)는 '남부국경화와 파주의 위기'라는 제목의 강연회와 긴급토론회를 문산에서 열었다. 이날 강연을 한 홍민 통일연구원 선임연구위원은 이렇게 말했다.북이 남부국경을 강화하는 위기의 맨 앞에 파주가 서 있다고 홍민 통일연구원 연구위원은 말했다. 이날 토론회에도 참여했던 윤설현 DMZ스테이 대표는 도라산전망대에서 보이는 북의 모습을 걱정했다.필자가 만난 접경지역 주민들은 밑바닥의 구조적인 변화는 보지 못하면서 긴장만 강화시키는 정치권의 대응을 걱정했다. 김상기 파주농민회 사무국장의 말이다.이럴 때일수록, 어떻게든 북한과 접촉면을 만들어야 한다는 목소리도 나온다. 농협에 벼를 납품해야 하는데 출입 통제를 한다는 소식을 듣고 전환식 파주농민회 공동대표는 필자에게 전화해 언성을 높였다.이재석 농부는 평화운동, 통일운동을 하는 단체나 활동가들이 보다 적극적인 평화운동을 해야 한다는 바람을 내비쳤다.정부든 민간이든 북한을 만나야 한다는 것이다. 이재희 진보당 파주을지역위원장도 자신의 페이스북을 통해 DMZ 지뢰 사고를 계기로 북과 만나 해결하라고 촉구했다.홍민 통일연구원 선임연구원은 북이 말은 강하지만 행동은 신중하다며 길이 있다고 했다. 홍민 선임연구원은 우선 군사분계선(MDL) 표식과 지형을 공동으로 확인하는 데서 출발해야 한다고 주장했다.현재 군사분계선 표식 1292개 중 200여 개만 남아 있는 상황이다. 분계선이 어디인지 구분이 모호하니 침범을 했느니 안 했느니 공방을 벌인다. 우발적 충돌을 갖고 올 수 있는 위험 상황이다. 그 위험 상황을 제거하자는 것이다.의도한 전쟁이든 우발적인 전쟁이든, 전쟁이 일어나면 군인들만이 아니라 무고한 양민들도 죽어간다. 마정리에서 태어나 초등학교 6학년이던 6월 25일 새벽부터 피난 온 장단 사람들 밥해 먹인다고 준비하는 어른들을 돕다 피난을 떠난 적이 있는 주민 박호연씨는 이렇게 말했다.마정리에서 슈퍼를 운영하는 심기순씨는 1.4 후퇴 때 군인들 시체를 밟으며 피난 갔던 것을 여전히 기억한다. 또다른 마정리 주민 이은렬씨의 일갈이다.전쟁이 났을 때 잘 싸우는 지도자보다 전쟁이 일어나지 않도록 막는 지도자가 유능하다고 한다. 위기의 남북관계에 정부와 정치권이 접경지 주민들의 걱정거리가 아니라 믿을 수 있는 지도자가 되기를 바란다.