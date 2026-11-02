소청도에서 만난, 바다 건너온 특별한 맹금류

큰사진보기 ▲소청도에서 만난 Crested Goshawk(가칭 뿔참매) 의 모습 ⓒ 高橋雄成, Yusei Takahashi 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현장에서 확인된 Crested Goshawk(가칭 뿔참매) 의 모습. ⓒ 高橋雄成, Yusei Takahashi 관련사진보기

큰사진보기 ▲베트남 도감에 Crested Goshawk(가칭 뿔참매) 의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 10월 23일, 인천광역시 옹진군 소청도에서 지금까지 국내에서 기록되지 않았던 맹금류 한 마리가 관찰됐다. 주인공은 Crested Goshawk(학명 Accipiter trivirgatus)다. 국내에서는 아직 정식 국명이 정해지지 않은 종으로, 이번 소식을 전한 국립호남권생물자원관 김성현 박사는 가칭 '뿔참매'라는 이름을 제안했다.첫 관찰자는 일본의 조류 관찰자 다카하시 유세이(高橋雄成, Yusei Takahashi)다. 국내에서 최초 기록으로 조류 종 목록에 새로운 종이 추가 될 것이다. 국내 조류학계로서도 의미있는 관찰기록이다. 미기록종 자체로도 의미가 있지만, 특히 맹금류인점이 더 주목할 만하다. 맹금류는 먹이사슬의 상위에 위치하며, 넓은 활동 영역과 이동성을 가지기 때문이다. 국내 서식하는 맹금류는 이런 특징 때문에 대부분이 멸종위기종으로 지정되어 보호받고 있기도 하다.Crested Goshawk(가칭 뿔참매)는 수리과(Accipitridae)에 속하는 맹금류로, 학명은 Accipiter trivirgatus다. 영어 이름의 Crested는 볏이나 깃털 장식이 있다는 뜻이며, Goshawk는 참매류를 가리킨다. 이름에서 알 수 있듯 가장 특징적인 부분은 머리 위에 솟아 있는 깃털이다. 특히 앉아 있을 때 머리 뒤쪽의 볏이 비교적 뚜렷하게 드러난다. 일반적인 참매류와 구별되는 인상적인 특징이다.몸의 윗면은 짙은 갈색을 띠며, 목과 가슴에는 갈색의 세로 줄무늬가 나타난다. 배에는 적갈색의 가로 무늬가 발달해 있다. 날개 아랫면에도 뚜렷한 줄무늬가 있으며, 비행할 때는 넓고 둥근 날개와 긴 꼬리가 특징이라고 한다.생태적으로는 주로 숲속에서 생활하며, 나뭇가지에 앉아 주변을 살피다가 먹잇감을 발견하면 빠르게 날아가 사냥한다. 작은 새와 포유류, 파충류 등을 먹이로 삼는다. 숲의 나무 사이를 빠르게 이동하며 사냥하는 전형적인 숲속에 서식하는 맹금류다.Crested Goshawk(가칭 뿔참매)는 인도와 스리랑카에서 중국 남부, 베트남, 필리핀, 동남아시아 등에 걸쳐 분포한다. 주로 열대와 아열대 지역의 숲에서 생활하며, 대부분의 분포 지역에서는 텃새로 살아가는 것으로 알려져 있다. 정착성이 강한 숲속 맹금류로 보이는 Crested Goshawk(가칭 뿔참매)가 서해의 작은 섬 소청도에서 관찰된 것이다.소청도까지 어떤 경로로 왔는지, 어떤 환경에서 이동했는지는 아직 알 수 없다. 기존 분포 지역에서 상당히 떨어진 한반도 서해에서 확인됐다는 사실만으로도 충분히 주목할 만하다. 길을 잃어 확인되었을 가능성이 가장 높지만, 기존에 알려지지 않았던 분포 가능성이 있는지 앞으로 살펴볼 필요는 있다. 우리가 알고 있는 새들의 분포가 자연의 모든 가능성을 설명하지 못하기 때문이다. 생물의 분포는 고정된 지리적 경계가 아니라 기후와 서식지, 먹이 조건, 개체의 이동과 같은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있기에 더 그렇다.특히 최근 기후변화가 진행되면서 생물의 서식 범위와 이동 양상이 달라질 가능성도 꾸준히 연구되고 있다. 그렇다고 이번의 관찰을 기후변화의 결과로 해석할 수는 없다. 중요한 것은 이러한 기록이 축적될 때 비로소 생물의 분포 변화와 이동 특성을 이해할 수 있다. 그런 의미에서 국가철새연구센터가 있는 소청도라는 사실이 더 의미 있게 다가온다.인천광역시 옹진군에 속한 소청도는 백령도와 대청도 인근에 위치한 작은 섬이다. 면적은 약 2.9㎢에 불과하지만, 서해를 건너 이동하는 수많은 새들에게는 중요한 중간기착지로 탐조를 하는 사람들이면 누구나 아는 섬 중에 하나이다. 중국 대륙과 한반도 사이에 자리한 지리적 특성 때문에 봄과 가을이면 다양한 새들이 이곳을 지나간다.긴 비행에 지친 몸을 쉬게 하고, 먹이를 찾으며, 다시 이동을 준비하는 생존의 공간이다. 작은 섬 하나가 수많은 생명에게 중요한 쉼터가 되고 있어, 철새들의 이동을 체계적으로 연구하기 위한 국가철새연구센터가 자리하고 있다. 국립생물자원관이 운영하는 국가철새연구센터는 2019년 4월 문을 열었으며, 철새의 이동 경로와 생태를 조사하고 관련 정보를 축적하는 역할을 수행하고 있다.소청도는 과거에도 국내 미기록 조류가 꾸준히 확인되고 있다. 철새가 이동하는 길목이라는 지리적 특성과 함께, 그곳을 지속적으로 관찰하고 기록하는 사람들이 있기 때문에 가능한 일이다. 새를 발견하는 일은 우연처럼 보이지만, 오랜 시간 쌓인 관찰 경험이 필요한 일이다. 특히 맹금류는 먼 거리에서 비행하는 경우가 많고, 종에 따라 외형이 비슷해 정확한 동정이 쉽지 않다. 날개의 형태와 꼬리의 길이, 날개 끝의 깃털 배열, 몸의 무늬와 비행 습성 등을 종합적으로 살펴야 한다.다카하시 유세이의 발견이 국내에 전해지고, 김성현 박사를 통해 조류 관찰자들에게 공유된 과정 역시 국제적인 조류 관찰 네트워크의 중요성을 보여준다. 한 지역에서 관찰된 새의 기록이 국경을 넘어 연구자와 관찰자들에게 전달되고, 자료가 검토되면서 새로운 생물학적 기록으로 이어지는 것이다. 물론 이번 관찰이 정식 국내 기록으로 인정받기 위해서는 사진과 관찰 당시의 세부 정보, 종 동정의 근거 등을 검토하고 학술적인 기록으로 정리하는 과정이 필요할 게다.소청도 국가철새연구센터의 역할이 중요한 이유도 여기에 있다. 철새의 이동을 지속적으로 관찰하고 조사 자료를 축적하는 일은 단순히 새로운 종을 찾아내기 위한 것이 아니다. 기후변화와 서식지 변화에 따라 달라지는 새들의 이동 양상을 파악하고, 우리나라 생물다양성의 변화를 읽어내는 기초가 된다. 이러한 조사와 연구는 결국 실질적인 보호와 보전 정책으로 이어질 필요가 있는 것은 두말 할 필요도 없다. 새들이 이동하는 경로와 중간기착지, 먹이를 구하고 휴식하는 서식지를 확인하고, 그 공간이 훼손되지 않도록 보호하는 정책이 활성화 되기를 기대해 본다.