일주일째 행방 묘연한 '부캉이' 북항 떠났나

큰사진보기 ▲지난달 22일 부산 북항친수공원에서 전날 3차 유도작업을 통해 인공수로 밖으로 나간 흑상어 '부캉이'. 사진은 당시 수로 안에 재진입해 유영하는 모습이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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부산 북항친수공원 인공수로에서 한 달 넘게 머물렀던 흑상어 부캉이가 지난주부터 종적을 감췄다. 출구를 찾아 외해로 빠져나가는 과정이거나 수온이 내려가면서 따뜻한 해역으로 자리를 옮겼을 거란 분석에 무게가 실린다.2일 지환성 국립수산과학원 해양수산연구사는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난주 26일 국제여객선터미널 쪽, 27일 부산항의 한 부두에서 한 차례 확인된 이후 어떤 제보도 받지 못했다"라며 최근 부캉이 상황을 전했다. 국립수과원은 매일 진행해 오던 현장 관찰을 최근 중단했다.지 연구사는 "부캉이가 완전히 외해로 나갔다고 결론 내린 건 아니다"라면서도 해수 온도의 영향을 받고 있을 것이라고 예상했다. 수과원이 파악한 북항 인근 수온은 지난달 29일 19.4도였다. 부캉이가 수로에 들어왔을 당시(25도)보다 5도 이상 낮아진 수치다. 흑상어가 서식하기 적합한 해수 온도는 18도에서 26도 사이로 알려져 있다.전문가들의 의견도 크게 다르지 않다. 김진구 국립부경대 자원생물학과 교수는 부산MBC 인터뷰에서 "수온이 떨어지면 먹이활동이 힘들어 생존이 어렵다"라며 남하 가능성을 거론했다. 최윤 국립군산대 해양생물자원학과 명예교수도 연합뉴스TV에 출연해 "동남쪽 부산만을 통해서 밖으로 빠져나간 게 아닌가 싶다"라고 전망했다.지난달 3차 외해 유도 작업 이후 북항 인공수로 주변을 맴돌던 부캉이는 행동반경을 넓히고 잠영 시간을 크게 늘려 왔다. 부산항 1부두에 이어 국제여객터미널 앞바다까지 점차 수로에서 멀어졌는데, 수면 밖으로 드러나는 지느러미도 좀처럼 보기가 어려웠다. 그러다 엿새 넘게 행방이 묘연한 상태다.세 차례에 걸쳐 외해 유도에 공을 들였던 관계기관은 부캉이가 넓은 바다 쪽으로 나가는 과정으로 보고 있다. 해수부와 부산시의 부캉이 구조 관련 부서는 일주일째 보이지 않는 부캉이가 다시 수로에 나타나지 않는 이상 추가 대처는 하지 않을 계획이라고 전했다.부캉이는 국내 보호종은 아니지만 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 EN(위기) 등급으로 분류되는 흑상어다. 몸길이는 약 3m로, 지난 9월 18일 북항친수공원 인공수로에서 처음 목격됐다. 난류성 어종 등 먹잇감을 쫓다가 우연히 수로 안으로 들어온 것으로 추정된다. 보기 드문 광경에 방문객이 170만 명을 넘어서며 부캉이는 그야말로 북항의 명물로 떠올랐다.하지만 체류가 장기화하자 해수부와 부산시는 9월 29일 1차, 10월 2일 2차, 10월 21일 3차 외해 구조 작업에 나섰다. 전문가들은 감각 혼란 등으로 부캉이가 출구를 제대로 찾지 못한 것으로 판단했다. 관계기관은 대형 그물과 잠수사, 폰툰까지 동원해 부캉이를 수로 밖으로 밀어냈다.이후 부캉이는 며칠 동안 수로 주변을 맴돌며 바로 떠나지 않았지만, 활동반경을 확대하며 작별을 준비했다. 국내에서 유일한 상어 관련 시민단체인 해양시민과학센터 파란 상어기록단의 부미혜 활동가는 최 교수의 말처럼 부캉이가 제주 쪽으로 향했을 수 있다는 관측을 내놨다.부 활동가는 "지금 제주의 수온은 아직 23도 정도이다. 방어잡이를 하는 분들은 지금과 같은 방어철에 무태상어를 많이 목격한다고 말한다"라며 "오랜 시간 나타나지 않는다면 제주 바다 등 더 적합한 곳으로 가지 않았을까 생각한다"라고 말했다.