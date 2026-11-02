'민원 속출' 광주 버스노선 개편...정류장 2200곳 안내 인원 없어

큰사진보기 ▲황기연 광주특별시 행정문화부시장이 지난 11월 1일 오후 유스퀘어 앞 시내버스 정류장에서 시내버스 노선개편 관련 안내중인 관계공무원을 격려하고 시민들의 불편사항을 점검하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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9년 만의 광주 시내버스 노선 개편 시행 이후 사흘 동안 880여 건의 불편 민원이 쏟아지고 있지만, 전체 2400곳 중 2200곳의 정류장에는 안내 인원조차 배치하지 못하고 있는 것으로 파악됐다.또 새벽·저녁, 점심 시간대 안내 공백까지 생기면서 시내버스 노선 개편으로 인한 시민 불편은 당분간 지속될 것으로 보인다.2일 전남광주통합특별시에 따르면 광주 시내버스 노선 개편이 시작된 지난달 31일부터 이날 오전까지 880여 건의 민원이 상황실에 접수됐다.첫날인 지난달 31일 540여 건, 이달 1일 140여 건, 노선 개편 후 첫 출근길과 등굣길이었던 이날 오전 200여 건이 접수됐다.시 관계자는 "실시간으로 민원 전화가 쏟아지고 있는 상황"이라고 설명했다.접수 민원 중 80%가량은 '노선 또는 경로'에 대한 문의였으며 '환승이 불편하다', '버스정류장 노선 표시가 돼 있지 않다' 등의 민원이 다음으로 많았다.2028년 말 도시철도 2호선 1단계 개통에 앞서 미리 조정한 시내버스 정류장 명칭을 둘러싼 혼선이 빚어진 사례도 파악됐다.시는 이 같은 혼선을 최소화하기 위해 이날 오전부터 주요 정류장에 공무원들을 2인 1조로 배치해 노선을 안내하고 있다.오는 6일까지 전체 정류장 2400여 곳 중 이용객이 많은 상위 200곳의 버스 정류장이 대상이다.오전 7시부터 정오까지 400명, 오후 2시부터 오후 7시까지 400명씩, 하루 800명을 투입해 노선·환승 경로, 온라인 노선 검색 방법 등을 안내한다.하지만 안내 인원이 배치되지 못한 나머지 정류장 2200여 곳과 새벽·점심·밤 시간대 시내버스 이용객들의 불편은 당분간 지속될 것으로 예상된다.이에 대해 시 교통정책과 관계자는 "실과에서 동원할 수 있는 인원이 제한적이다 보니 당분간 혼선이 불가피할 것 같다"며 "상황에 따라 이번 주말이나 다음 주까지 정류장 노선 안내 인원 배치를 연장할 가능성도 있다. 공무원과 자원봉사자들을 주요 정거장에 배치해 시민들의 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.