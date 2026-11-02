헌재, 북한 물품 무승인 반입 처벌 '합헌' 판단

"북한 물품에 대해 다른 외국 물품보다 엄격한 승인 절차를 두고, 이를 어기면 처벌하는 현행법이 평등권과 일반적 행동의 자유를 침해하고 헌법상 평화통일의 원칙에도 어긋난다." 북한 서적 등을 반입했다가 기소된 언론인은 기본권 침해를 주장하며, 통일부장관 승인을 받지 않고 북한 물품을 반입하면 형사처벌하도록 한 남북교류협력법의 위헌성을 다퉜습니다. 하지만 헌법재판소의 답은 '합헌'이었습니다. '해악 초래 가능성'을 이유로 사전 승인 없는 반입은 일률적으로 규제해야 한다는 판단입니다. 함보현 변호사는 이번 결정에서 드러난 남북한 교류와 협력에 대한 규제 중심의 사법부 인식을 짚어내며, 법 제정 취지에 맞게 남북교류협력법을 '원칙적인 허용, 예외적인 규제'로 전환해야 한다고 제안합니다.

재판관 김상환 김형두 정정미 정형식 김복형 조한창 정계선 마은혁 오영준 2026. 9. 17. 선고 2022헌바132

큰사진보기 ▲대심판정에서 ‘북한으로부터의 미승인 물품 반입 처벌 사건(2022헌바132)’의 합헌 결정 등 총 41건의 심판사건에 대한 결정을 내리는 헌법재판소 모습 ⓒ 헌법재판소 관련사진보기

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"북한을 여행하고 돌아오는 사람이 미리 계획하지 않은 물품을 취득하는 경우라도 승인 없이 임의로 북한으로부터 물품을 반입하는 경우에 이를 사후적으로 감독하는 것은 어려운 일이고, 남북한 사이의 민감하고 특수한 관계와 국제관계의 복잡성에 비추어 해악을 초래할 가능성이 있으므로, 승인 제도의 목적을 침해하는 미승인 반입 행위를 형사 제재로써 규율하는 것이 입법재량을 벗어난 것이라 보기 어렵다."

큰사진보기 ▲남북교류를 촉진한다는 입법 취지와 달리, 현실에서는 ‘통제와 불허’를 앞세운 행정적 규제와 처벌 강화 시도가 반복되어 왔다. 사진은 윤석열정부 당시 교류협력법의 부당한 적용과 전면 차단 기조에 반발해 열린 시민사회단체, 평화단체들의 규탄 기자회견 현장(2023.9.7.) ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에도 실립니다. 글쓴이는 함보현 변호사(법률사무소 생명·윤산평화법제포럼)입니다.

남북한 교류·협력에 관한 기본법인 <남북교류협력에 관한 법률>(남북교류협력법)은 "상호 교류와 협력을 촉진하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 한반도의 평화와 통일에 이바지하는 것을 목적"으로 하고 있다(제1조).남북한 교류를 허용하고 법률적으로 지원하기 위하여 남북교류협력법이 제정되고 36년의 시간이 흐르는 사이 다양한 인적, 물적 교류의 경험이 쌓였다. 자연스럽게 규제 중심의 법제 운용이 그 입법 목적에 부합하는지, 교류·협력을 불온시하는 관점에서 벗어날 때가 아닌지 물음이 고개를 들었다.최근 헌법재판소의 결정(2026. 9. 17. 선고 2022헌바132 결정)은 남북한 교류·협력에 대한 규제 중심의 법제와 인식이 여전히 견고하다는 사실을 새삼 일깨워준다.사실관계는 이렇다. 언론인인 청구인은 북한에서 구입한 서적 등 146점의 물품을 통일부 장관의 승인 없이 인천국제공항을 통하여 반입했다가 남북교류협력법 위반으로 벌금 300만 원의 약식명령을 받았다.이에 청구인은 정식재판을 청구하는 한편, 물품 반입시 미리 통일부장관의 승인을 받도록 하고 그에 위반할 경우 형사처벌하는 조항(제13조 제1항, 제27조 제1항 제3호)에 대한 위헌법률심판제청에 이어 헌법소원심판을 청구했다.청구인은 비상업적인 사적 용도의 물품까지 일률적으로 사전 승인을 요하고 위반시 형사처벌의 대상으로 삼는 것은 목적의 정당성이 없을 뿐 아니라, 여행 기념품이나 취재 과정에서 수집한 자료는 사전에 예측할 수 없음에도 이러한 물품 반입을 전면 금지하거나 처벌함으로써 과잉금지원칙에 위반하여 일반적 행동자유권 등 기본권을 침해한다고 주장했다.이에 대하여 다수 재판관(8인)은 군사적 대치와 국제적 대북제재 상황에서 남북 교류를 정책적 일관성 아래 종합적·체계적·안정적으로 수행하기 위해 승인제도와 처벌이 필요하다고 보았다. 나아가 여행자 휴대품 등에 대한 포괄적 승인제도가 있고, 그 밖의 물품도 취득 후 반입 전에 승인을 받을 수 있으므로 전면적 금지는 아니기 때문에 침해의 최소성에도 반하지 않는다고 판단했다.남북교류협력법에 따르면 통일부장관은 반출·반입 승인시 일정한 범위를 정하여 포괄적으로 승인할 수 있고(제13조 제4항), <반출·반입 승인대상품목 및 승인절차에 관한 고시>에서는 '<대외무역관리규정> 제19조에 따라 세관장이 타당하다고 인정하는 범위 내의 여행자 휴대품 등 일상생활에 필요한 물품'에 대하여 포괄적으로 승인한 것으로 본다(제5조 제1호). 이에 더해 <남북한왕래자 휴대품통관에 관한 고시>에 의하면 왕래자의 휴대품은 방문목적, 체재기간, 직업 등을 고려하여 왕래자가 휴대하는 것이 통상적으로 타당하다고 세관장이 인정하는 물품을 가리킨다(제7조).다수 재판관은 이러한 규정에 근거하여 "여행 중 물품을 취득한 경우 여행자는 물품 취득 후 반입 승인 신청을 하고 반입 승인을 기다려 물품을 휴대하고 남한으로 오거나, 남한으로 돌아온 뒤 물품의 반입 승인이 되면 물품을 반입하는 방식으로 포괄적 승인대상이 아닌 물품을 반입할 수도 있다"고 판시했다. 이어 사전 승인의 필요성에 대하여 다음과 같이 덧붙이면서 심판대상조항이 헌법에 위배되지 않는다는 결론에 도달했다.이와 같은 법정의견에 대하여 정계선 재판관은 심판대상조항이 과잉금지원칙에 위반하여 일반적 행동자유권을 침해한다는 반대의견을 개진했다.정기적·상업적으로 이뤄지는 교역과 달리 단발적인 물품 반입, 특히 여행자가 미리 취득할 것으로 예측하지 못한 물품을 북한 방문 중 취득하게 되는 경우에는 미리 승인을 받는 것이 사실상 불가능하고 취득 후 귀국 일정에 맞춰 승인 받기 어려워 현실적으로 물품의 취득 자체를 포기할 가능성이 다분하다고 보았다.또한 포괄승인 제도와 관련하여, 관련 고시는 여행자 휴대품을 통일부 장관이 반입을 포괄적으로 승인한 것으로 보도록 하면서도 그 구체적 내용을 세관장이 인정하는 것이라고 규정함으로써 "세관장의 사후적 의사"에 따라 형사 처벌 여부까지 좌우될 우려가 있다고 비판했다.정계선 재판관은 아울러 심판대상조항이 물품 자체의 유해성 유무를 불문하고 승인을 요구하고 있어 여행 중 예기치 않게 물품을 취득한 여행자가 해당 물품이 포괄적 승인대상에 해당한다고 오인하여 승인 없이 반입하는 등 비난 가능성이 있다고 보기 어려운 경우까지 처벌받게 될 우려가 있다며 제재가 과도하다고 판단했다.입법자가 덜 침익적인 방법으로 법의 목적을 실현할 수 있음에도 불구하고 구체적 사안의 개별성과 특수성을 고려할 수 있는 가능성을 배제하는 방식으로 법의 목적을 실현하려 한다면 이는 침해의 최소성에 위배된다는 법리에 따라 과잉금지원칙에 반하여 일반적 행동의 자유를 침해한다는 지적이다.법정의견의 바탕에는 남북 교류·협력이 해악을 초래할 가능성이 있어 원칙적으로 규제의 대상이라는 인식이 깔려 있다. 그 연장선에서 여행자의 기념품과 같이 우연히 구입하거나 얻게 된 물품까지 사전에 반입 승인을 받도록 규제하는 것이 타당할 뿐 아니라, 이를 사후적으로 감독하는 것이 불가능하다는 결론에 도달했다.그러나 이처럼 과도한 규제는 남북 교류·협력을 촉진하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 평화와 통일에 이바지한다는 법 목적에 반하는 결과를 초래하지 않을까. 예기치 못한 물품을 반입하는 경우까지 7일 전까지 계획서와 관련 증빙서류를 제출하는 것이 현실적으로 가능한지도 의문이다.우선 여행 물품에 대한 사후 신고제 등 덜 침익적인 제도 고안과 함께 보다 세분화된 행위 유형별 규제의 차등을 고려할 수 있다. 더 근본적으로는 남북 교류·협력의 가치를 인정하고 이를 활성화하기 위하여 '원칙적인 허용, 예외적인 규제'로 관점의 전환이 필요하다.