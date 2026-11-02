대전참여연대 "예산 확정 전에 공개해야 시민참여 가능"

큰사진보기 ▲대전참여자치시민연대 로고. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

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대전참여자치시민연대가 대전시와 대전시의회에 내년도 예산안 전체를 의회 심의 전에 공개하라고 촉구하고 나섰다. 시민들이 사업별 예산을 확인하고 의견을 낼 수 있도록, 의결이 끝난 예산서뿐 아니라 심의 대상인 예산안부터 공개해야 한다는 요구다.대전참여연대는 2일 입장문을 내고 "다 정해진 뒤에 보여 주는 예산서는 결과를 알리는 문서일 뿐, 시민이 참여할 수 있는 문서가 아니다"라며 2027년도 예산안부터 홈페이지에 공개하라고 밝혔다.이들에 따르면 대전시는 매년 11월 11일까지 다음 해 예산안을 시의회에 제출하고, 시의회는 12월 중순 이를 의결한다. 그러나 시민들이 예산 편성 내용을 살펴보고 의견을 전달해야 할 한 달여의 심의 기간에는 시 홈페이지에서 사업별 예산안을 확인할 수 없다는 것이다.대전참여연대가 지난달 28일 확인한 결과, 대전시 홈페이지 '세입세출예산서'에는 2002년부터 2026년까지 확정된 예산서만 게시돼 있다는 것. 시의회 의안 정보의 예산안 파일도 총괄표 중심으로 구성돼 있고, 세부 내용은 별첨을 보도록 돼 있지만 해당 자료는 공개되지 않았다고 이들은 지적했다.이들은 "시민이 예산안을 보려면 정보공개를 청구하고 회신을 기다려야 한다. 그사이 심의는 끝나 간다"며, 매년 정보공개청구를 통해 받아온 자료를 사전에 공개하면 시민의 접근성을 높이고 반복적인 청구에 대응하는 행정 부담도 줄일 수 있다고 설명했다.다른 지방자치단체의 사례도 제시했다. 이 단체에 따르면 울산시는 예산안을 홈페이지에 게시하고, 경기 고양시는 조례로 의회 제출 후 7일 이내 공개하도록 정했다. 대전 서구의회 역시 사업명세서를 포함한 1009쪽 분량의 예산안을 의안 정보에 올려놓고 있다는 것이다.대전참여연대는 대전시 주민참여예산 조례도 예산 편성 단계부터 시민이 정보를 얻을 수 있도록 노력할 것을 규정하고 있다고 설명하면서 "그 약속을 지키는 가장 쉬운 방법은 시의회에 낸 예산안을 같은 날 시민에게도 보여 주는 것"이라고 강조했다.구체적으로는 시의회 제출 후 3일 이내에 예산안 본문과 사업명세서, 사업별 설명서 등 첨부서류, 기금운용계획안을 PDF와 엑셀 등으로 공개하라고 요구했다. 수정예산안과 추가경정예산안도 같은 방식으로 공개하고, 시의회는 접수 즉시 예산안 전체본을 게시해야 한다고 밝혔다.이 단체는 공개 여부가 행정의 판단에 따라 달라지지 않도록 조례에 공개 의무와 기한을 명시할 것도 요청했다. 관련 질의·요구서는 지난달 30일 대전시장과 시의회 의장에게 전달했으며, 오는 6일까지 답변을 요구했다.