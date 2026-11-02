[단독] '교육공동체 산실' 학교협동조합 예산 없앤 서울교육청

큰사진보기 ▲정근식 서울시교육감(오른쪽 4번째)이 2024년, 서울 영림중 사회적협동조합인 '여물점'에 방문해 이 협동조합 관계자들과 함께 '화이팅'을 외치고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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서울시교육청이 '교육공동체의 산실'로 평가받아 온 학교협동조합 관련 내년도 예산을 통째로 없앤 것으로 확인됐다.이는 정부의 협동조합 활성화 정책과 다른 시도교육청의 모습과도 배치된 것이어서 "진보교육감이 있는 교육청이 이럴 수 있는 것이냐?"란 비판이 전국학교사회적협동조합연합회 차원에서 나오고 있다.2일, <오마이뉴스>가 확인해 보니 서울시교육청은 지난 10월 서울시의회에 낸 2027년 예산안에서 '학교협동조합 활성화' 예산을 모두 없앴다. 지난 8월과 9월 내부 회의에서 학교협동조합 사업을 '정책 정비 대상'으로 결정했기 때문이다. 이유는 "10년이 된 학교협동조합이 활성화되지 않는 상황에서 이제는 학교협동조합이 자생력을 키우는 것이 필요하다"라는 것이었다.최근 10년 동안 서울시교육청은 학교협동조합 활성화를 위해 노력해 왔다. 2023년까지는 관련 예산이 1억5000여 만원이었지만, 서울시의회 국민의힘 의원들이 관련 예산을 삭감해 2024년부터는 예산이 큰 폭으로 줄어들었다. 올해 예산은 700여만 원이었는데, 서울시교육청이 이마저 자발적으로 없애버린 것이다.현재 서울시교육청 소속 학교에는 모두 23개의 협동조합이 활동하고 있다. 학교협동조합은 학생, 교직원, 학부모, 지역 주민이 조합원으로 참여해 교육공동체 실현을 위해 노력하는 사회적 경제 공동체다. 주로 친환경 건강 매점, 학용품 공급, 체육복·교복 공동구매 등의 사업을 하고 있다. 전국에는 모두 200여 개의 학교협동조합이 있다.서울시교육청이 학교협동조합 예산을 전액 삭감한 사실이 알려 지자, 서울학교협동조합협의회(아래 협의회)는 2일, 서울시교육청에 '학교협동조합 활성화 정책 정비 결정의 절차적 정당성과 정책·재정적 책임에 관한 공식 질의와 재검토 요청' 민원서를 낼 예정이다.협의회는 '정근식 서울시교육감'을 수신인으로 한 이 민원서에서 "지난 10여 년간 학교협동조합은 학생 자치, 민주시민교육, 경제교육, 학교와 지역사회의 협력 등 다양한 교육적 가치를 실현해 왔다"라면서 "그런데 이번 정책 정비 이전에 학교협동조합 이사장들은 의견을 제시할 기회가 없었다는 점에 깊은 유감을 표한다. 학교협동조합의 운영과 교육활동을 지속하기 위해서는 조합원 교육, 학생 참여 활동, 운영 지원, 학교 간 협력 등 현장의 필요에 대응할 수 있는 지원체계가 필요하다"라고 강조했다. 그러면서 "정책에는 실행이 따라야 하고, 실행에는 재정이 뒷받침되어야 한다. 서울시교육청이 학교협동조합 현장의 의견을 직접 청취하여 정책의 교육적 가치와 지속가능성을 재검토해 주시기를 요청한다"라고 밝혔다.한미연 협의회 대표(서울사대부설학교 협동조합 이사장)는 <오마이뉴스>에 "현 정부는 사회적 경제에 대한 예산을 늘리고 있는데, 서울시교육청이 학교협동조합과 협의도 없이 예산을 전액 삭감한 것은 말도 안 되는 처사"라면서 "이번 결정 과정을 보면 진보를 표방한 교육청에서 그 가치조차 생각하지 못하고 있는 것 같다"라고 지적했다.전국학교사회적협동조합연합회 관계자도 <오마이뉴스>에 "전국 17개 시도교육청 대부분은 내년에도 학교협동조합 예산을 편성했는데, 학교협동조합 지원 조례까지 있는 서울시교육청이 왜 이렇게 했는지 모르겠다"라면서 "이렇게 예산 자체를 0으로 만든 것은, 서울시교육청은 학교협동조합 지원활동을 하지 않겠다는 소리다. 이것이 과연 진보교육감이 있는 교육청이 할 행동이냐?"라고 따졌다.