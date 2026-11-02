'선거에 상대 후보 언급 금지'? 민주노총 선관위 황당 방침

큰사진보기 ▲전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장 선거에서 중앙선거관리위원회가 상대 후보자의 실명을 언급하는 걸 금지하는 방침을 내걸었다가 하루 만에 철회하는 촌극이 발생했다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲당사자인 기호 1번 엄길용·이승현·박옥주 선본은 성명을 통해 "선관위는 정작 비판의 내용에 대해서는 아무런 지적을 하지 않으면서도, 오직 '양경수 전 위원장의 얼굴 노출'에만 집착했다"라고 지적했다. ⓒ 엄길용·이승현·박옥주 선본 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 양경수 후보는 2일 열린 후보자 합동토론회에서 선관위의 방침에 대해 "상대 후보의 이름이나 얼굴을 전면적으로 사용하지 못하게 하는 것은 과하다고 생각한다"라면서도 "그 방침을 저와 연관시키는 것 또한 과하다고 생각한다. '양경수 집행부'라고 하면 비판이고, '전 위원장'이라고 하면 비판이 아닌가. (선관위 방침대로 하더라도) 얼마든지 비판할 수 있다고 생각한다"라고 말했다. ⓒ 민주노총 유튜브 갈무리 관련사진보기

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 결정하는 민주노총 임원 선거에서 중앙선거관리위원회가 상대 후보자의 실명을 언급하는 걸 금지하는 방침을 내걸었다가 하루 만에 철회하는 촌극이 발생했다.논란은 민주노총 중앙선거관리위원회가 지난 10월 29일 전체회의를 열고 올해 민주노총 임원 선거에서 개인홍보물과 선거공보물에 타 후보자의 실명과 사진·영상을 사용하는 것을 허용하지 않기로 결정한 뒤, 이를 10월 31일 각 선거운동본부에 통보하면서 불거졌다.이번 조치는 기호 1번 엄길용·이승현·박옥주 후보 선거본부가 제출한 공보영상에서 비롯됐다. 기호 1번 선본은 인공지능(AI)·산업전환 시기 능동적 투쟁과 대안 제출의 필요성을 강조하면서, 지난 집행부가 준비 없는 사회적 대화에만 매달려 투쟁 시기를 놓쳤다고 비판했다.이 과정에서 지난 6년간 민주노총을 이끌며 이번 선거에 3선 도전장을 낸 기호 2번 양경수 후보가 이재명 대통령과 환하게 웃으며 악수하는 3초 분량의 뉴스 보도 화면을 배경으로 사용했다. 이에 민주노총 중앙선관위가 해당 영상의 승인을 보류하고 삭제를 요청한 데 이어 아예 타 후보의 실명과 사진·영상 사용을 전면 금지하는 지침을 내린 것이다.지침이 통보되자 양 후보를 제외한 기호 1번, 기호 3번, 기호 4번 등 세 후보 진영은 지난 10월 31일 일제히 성명을 내고 중선관위의 결정이 특정 후보를 비호하기 위한 '입틀막'이자 표현의 자유 억압이라며 강력히 반발했다.당사자인 기호 1번 엄길용·이승현·박옥주 선본은 성명을 통해 "선관위는 정작 비판의 내용에 대해서는 아무런 지적을 하지 않으면서도, 오직 '양경수 전 위원장의 얼굴 노출'에만 집착했다"라고 지적했다.이어 양경수 후보의 공보영상이 '양경수 임기 6년의 성과'를 내건 점을 짚으며 "자신이 성과로 주장하는 내용은 선거운동에 적극 활용하면서도, 자신의 위원장 활동에 대한 비판적 평가는 틀어막겠다는 것이 과연 온당한가"라고 반문했다.또한 선관위가 '양경수 집행부'라는 표현은 안 되고 '전 집행부'라는 표현만 허용한다고 설명한 것을 두고 "만일 지난 대선에서 '전 정부' 표현만 허용하고 '윤석열 정부' 표현을 사용하지 못하게 했다면, 민주노총은 가만히 있었겠는가"라고 비판했다.기호 3번 김민영·문화현·안지섭 후보 선거대책본부 역시 같은 날 성명을 내고 "인신공격, 허위사실 유포, 혐오·차별 표현이 아닌 정당한 비판을 가로막는 것은 월권이다"라고 규탄했다. 기호 3번 선대본은 "선관위의 결정이 정당한 비판과 표현의 자유를 억압하고 조합원의 알 권리를 침해하는 심각한 폭거임을 밝힌다"라며 "윤석열정권식 입틀막이 민주노총에서 벌어지는 것은 있을 수 없는 일이다"라고 목소리를 높였다.기호 4번 최준식·최희선·황우찬 후보 선거본부 또한 선거관리규정을 조목조목 짚으며 선관위의 월권을 비판했다. 기호 4번 선본은 민주노총 선거관리규정 어디에도 타 후보의 실명이나 사진 사용을 금지하는 조항이 없다는 점을 들어 "이번 결정은 '비방으로 이어지기 쉽다'는 우려 만으로 실명 사용 전부를 금지했다. 이는 기존 규정 조항을 해석한 것이 아니라 새로운 규정을 만든 것"이라고 지적했다.이어 "전 위원장이 재출마한 상황에서 지난 집행부의 성과와 함께 한계와 평가를 진행해야 함에도 전 집행부 비판을 원천 차단함으로써 중앙선거관리위원회가 특정후보 편들기를 위한 무리한 결정을 했다는 의구심을 지울 수 없다"라며 "실명이 안 되면 ㅇㄱㅅ 위원장, ㅇㄱㅅ 위원장 후보라고 쓰면 되나? 민주노조의 역사와 정신을 계승한 민주노총이 얼마나 망가졌는지를 상징하는 초유의 사건"이라고 성토했다.세 후보 진영은 개별 성명에 그치지 않고 공동 대응에도 나섰다. 기호 1번·3번·4번 선본은 중앙선관위에 보낸 공동 항의 서한에서 "양경수 위원장의 삼선출마는 지난 집행부의 성과와 함께 한계와 평가도 수용해야 함에도 불구하고 성과를 선전하는 것만 허용하는 것은 부당하다"면서 선관위가 해당 방침을 즉각 철회하고 사과할 것을 요구했다.결국 거센 역풍에 직면한 민주노총 중선관위는 통보 하루 만인 1일 전체회의를 다시 열어 해당 방침을 전격 철회했다. 선관위는 공지를 통해 "해당 방침은 선거운동 과정의 과열을 방지하고, 정책에 집중하자는 취지로 마련됐다"라면서도 "일반적인 실명·사진·영상 사용마저 일률적으로 제한하는 것은 선거운동을 위축시킬 우려가 있다는 선본들의 제기가 있었다"라고 철회 배경을 설명했다.아울러 "해당 방침의 취지와는 별개로, 선거현장의 혼선을 발생시킨 점 사과드린다"라고 고개를 숙였다. 다만 선관위는 방침 철회와 무관하게 후보자에 대한 비방은 선거관리규정에 따라 심의 및 제재할 수 있다고 덧붙였다.한편 양경수 후보는 2일 열린 후보자 합동토론회에서 선관위의 방침에 대해 "상대 후보의 이름이나 얼굴을 전면적으로 사용하지 못하게 하는 것은 과하다고 생각한다"라면서도 "그 방침을 저와 연관시키는 것 또한 과하다고 생각한다. '양경수 집행부'라고 하면 비판이고, '전 위원장'이라고 하면 비판이 아닌가. (선관위 방침대로 하더라도) 얼마든지 비판할 수 있다고 생각한다"라고 말했다.그러면서 "해당 방침을 특정 선본과 연결 짓는 건 보수 정치의 행태"라며 "저희 선본도 만들어놓은 영상이나 사진들을 (선관위 방침에 따라) 수정했다. 그래서 기호 2번 선본과 연결시키는 건 과하다고 생각한다"라며 선관위의 방침이 자신과 아무 연관성이 없음을 강조했다.