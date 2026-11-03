사회연대금융의 핵심은 중개기관입니다

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큰사진보기 ▲시장금융과 포용금융: 원리와 방법론 측면에서 큰 차이가 존재한다 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다.

기차가 이탈하지 않고 달릴 수 있도록 두 개의 선로가 유지하는 간격을 궤간(軌間)이라고 한다. 현재 국제적으로 공인된 표준 규격은 1435mm이고 우리나라를 포함, 전 세계 철도의 7~8할이 이 규격을 따른다. 한번 궤간이 정해지면 선로 위를 달리는 모든 차량은 이 규격에 맞추어 제작된다. 궤간이 차량의 너비를 결정하는 기준이 되는 셈이다.그렇다면 표준 규격은 왜 1435mm일까? 증기기관차가 발명되기 전, 대표적인 운송수단이었던 마차의 바퀴 간격을 그대로 따랐기 때문이다. 안정성을 유지할 수 있는 최적의 간격을 정밀하게 계산해 정해진 게 아니라 관습을 좇은 것이다. '과거의 행동이 현재의 행동을 제약하는' 이런 현상을 경로의존성(path dependency)이라고 부른다.경로의존성은 제도권 금융 영역에서도 강력한 힘을 발휘한다. 은행들은 정보 비대칭으로 인한 역선택과 도덕적 해이의 위험을 들어 저신용층에 대한 대출을 거절하거나 대부액을 제한한다. 예금자의 돈을 안전하게 보호할 의무를 지고 있어서다. 금융 시장은 고객의 신용 위험을 평가해 일정 기준 이상의 사람에게만 대출을 허락하고 나머지는 밖으로 밀어내는, 선별과 배제의 원리가 작동한다.이런 경로의존은 필연적으로 다수의 금융 소외자를 양산하는 결과를 낳게 된다. 빈곤층을 포함해 신용 점수가 낮은 이들은 하는 수 없이 비싼 이자를 감내하고 대부업체의 문을 두드려야 한다. 금융 시장에서의 배제와 소외는 편익 축소에 그치지 않고 자산 축적의 한계로 이어진다. 금융 접근성이 부의 불평등을 낳는 원인으로 기능하는 것이다.금융 포용(financial inclusion)은 제도권 금융에서 밀려난 이들을 안으로 끌어들이는 것을 말한다. 포용적인 금융 질서를 통해 빈곤층을 포함한 금융 소외 계층에게 성장할 기회를 제공함으로써, 불평등을 극복할 수 있는 환경을 조성하자는 뜻이다. 금융 포용의 목표는 결과가 아니라 기회를 동등하게 만드는 체계를 구축하는 것이다(2008, 세계은행).2008년 금융 위기 이후, 포용금융이 금융 개혁의 주요 담론으로 떠오르면서 우리나라에서도 서민 금융 지원체계가 구축되기 시작했다. 신용회복기금 도입(2008년), 미소금융 중앙재단 출범(2009년), 서민금융진흥원 설립(2016년) 등 저소득, 저신용층을 대상으로 포용금융을 실행하는 기구들이 설립되고, 비교적 저렴한 이자로 신용대출을 제공하는 상품들이 출시됐다.우리나라의 포용금융 생태계는 두 가지 특징을 지니는데, 하나는 정부의 재정 투입이 거의 없다는 점이고, 다른 하나는 새로운 선로를 만들기보다 기존 선로를 그대로 쓰고 있다는 점이다. 미소금융재단과 서민금융진흥원은 은행 등 시장 금융기관이 자금을 출연해 만들어진 기구이고, 전달 체계와 지원 방식도 전통적 방법을 따른다. 경로의존이 작동하는 것이다.기차만 잘 달릴 수 있다면 기존 선로를 써도 문제가 되진 않는다. 하지만 포용금융은 시장 금융의 작동 방식과 다르며 또 달라야 한다. 시장 금융기관은 회수를 전제로 한 수익 극대화를 목표로 삼지만, 포용 금융기관은 돈을 지원하는 것을 넘어 차주의 자립 자활을 돕는다. 비유하면, 시장 금융은 '양털'에 관심을 두지만, 포용 금융은 '양'을 돌보는 일을 중요하게 바라본다.단지 돈을 빌려주는 것에서 끝나지 않고 비금융 지원이라는 공정을 결합한다는 점에서 포용금융은 시장금융과 구별된다. 가까운 거리에서 차주의 애로 사항을 듣고 어려움을 해결해 주며, 경영 기술을 전수해 빌린 돈을 잘 상환할 수 있도록 돕는 것이다. 이 역할을 담당하는 기구가 중개기관이다. 포용금융 중개기관은 관계형 금융(relationship finance)을 실천하는 '특별한' 존재들이다.원리와 방법론에서, 포용금융은 시장금융과 확연히 구별된다. 그럼에도 우리 정부는 새로운 선로를 까는 작업 대신, 기존 선로에 구조물을 올려놓고 달려보자는 식으로 대응하고 있다. 이유가 뭘까. 새 길을 내는 일은 시간과 돈, 노력과 정성이 필요하기 때문이다. 당장 손에 잡히는, 편하고 쉬운 길만 가려는 것이다.미국은 연방정부 기금을 통해 지역발전금융기관(CDFIs)을 지원하는 정책을 펴고 있고, 영국은 사회투자를 목적으로 활동하는 기관(SIFIs)을 발굴해 지원하는 작업을 이어가고 있다. 은행 등 제도권 금융기관이 아닌, 새로운 중개기관을 키워 생태계를 조성하는 접근법을 적용하고 있다. 우리는 이와 딴판이다. 긴 안목으로, 숲을 조림해 가는 정책은 보이지 않는다.십수 년 전, 중앙정부가 아닌 지자체 차원에서 새로운 길을 내고자 했던 시도가 있었다. 서울시가 조례를 통해 설립한 '사회투자기금'이 그것이다. 사회연대경제기업, 장애인기업, 여성기업, 다문화가정 등 금융 소외 계층과 혁신기업에 낮은 금리로 정책 자금을 제공하되, 시장 금융기관이 아닌 사회적금융 중개기관을 통해 돈이 흐르도록 했다. 포용금융의 원리를 적용한 것이다.그런데 이 기금에는 한 가지 치명적 결함이 있었다. 포용적 금융 질서 구축이라는 공적 목적을 위해 만들어졌고, 이 가치를 실현할 중개기관을 발굴해 업무를 맡겼지만, 담보를 요구하거나 기관 대표에게 연대보증을 강제하는 등 손실 책임을 중개기관에 전부 떠넘기는 과오를 저질렀다. 포용금융 질서에서 중개기관이 갖는 의미를 망각한 것이다.전 세계적으로 전염병이 창궐했고, 경기가 얼어붙으면서 기금을 지원 받은 곳 중 일부가 빌린 돈을 제때 갚지 못하는 일이 발생했다. 자금 회수가 지연되자 서울시는 기한의 이익 상실을 명분으로 연대보증을 선 중개기관 대표를 상대로 융자금을 모두 갚으라는 소송을 제기했다. 적은 수익을 감내하고 포용금융 실천에 앞장선 기관 대표를 재판정에 세운 것이다.이 사건은 서울시가 포용금융과 이 일을 수행하는 중개기관을 어떻게 바라보고 있는지를 적나라하게 보여준다. 사회혁신기금을 통해 자금을 제공받은 기관들은 공익적 가치를 함께 실현해 가는 동반자가 아니라 서울시와 자금 대여 계약을 맺은 채무자이고, 빌린 돈을 제때 갚지 않고 악성 채무를 발생시킨 장본인일 따름이다. 서울시는 비를 함께 맞는 게 아니라 우산을 빼앗는 잘못을 저지르고 있다.지난 9월, 사회연대경제기본법이 통과되면서 사회연대금융을 실천하는 중개기관이 법정단체의 자격을 갖추게 되었다. 이 법이 시행되면 사회연대금융 중개기관들은 지자체에서 자금을 지원받아 사회연대경제조직에 자금을 지원하는 역할을 수행하게 된다. 이재명 정부 국정과제(81번)에도 사회연대경제조직에 자금이 원활히 공급될 수 있도록 사회연대금융 중개기관을 육성하는 과제가 포함되어 있다.사회연대금융은 포용금융의 한 축이다. 국회와 정부가 새로운 선로를 놓는 일에 착수했다는 점에서 무척 환영할 만한 일이다. 그런데 만일 지자체에서 사회연대금융 중개기관에 자금을 빌려준 후, 서울시처럼 기관과 대표에게 연대보증을 강제한다면 어떤 일이 벌어질까. 손실 위험을 모두 떠안는 조건으로 지자체와 계약을 맺은 중개기관의 대표는 파산 위험에 처하게 될 것이다.사회연대금융 중개기관의 뒷받침 없이는 사회연대경제 생태계는 융성할 수 없다. 국가적으로 이미 폐지된 시대착오적 업무 관행을 개선해 부당한 피해를 입고 있는 중개기관을 살리고, 지자체가 공적 사업의 손실 책임을 수행기관에 전가하지 못하도록 제도적 장치를 마련해야 한다. 정부가 나설 때다.