'야구장 스카이박스 사유화 의혹' 이장우 전 대전시장, 선거법 위반 송치

큰사진보기 ▲이장우 전 대전시장(자료사진). ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<디트뉴스24>가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다(자료사진). ⓒ 디트뉴스24 관련사진보기

대전한화생명볼파크 '스카이박스 사유화 의혹'을 수사해온 경찰이 이장우 전 대전시장을 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 송치했다. 이 전 시장 등을 고발했던 대전참여자치시민연대는 송치를 환영하며 신속한 기소와 추가 의혹에 대한 수사를 촉구했다.2일 대전경찰청 등에 따르면 대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난달 30일 이 전 시장과 대전사랑시민협의회 전 사무처장을 공직선거법 위반 혐의로 송치했다. 경찰은 이 전 시장이 대전사랑시민협의회를 통해 유권자들에게 야구장 관람권을 제공한 행위가 선거법상 기부행위 제한 규정에 위반된다고 판단한 것으로 전해졌다.이번 사건은 지난 5월 <디트뉴스24>가 대전시의 스카이박스 무상·우회 사용 의혹을 보도하면서 불거졌다. 한화이글스 구단이 시민협의회에 제공한 15인용 스카이박스를 시장 비서실이 사실상 통제하며 이용 대상자를 정했다는 내용이다. 해당 관람석의 연간 이용권 가격은 9400만 원으로 알려졌다.시민협의회가 해마다 대전시로부터 약 6억 원의 보조금을 받고 시청사에 사무실을 두고 있다는 점, 관람권에 법인명으로 '대전광역시'가 표기됐다는 점도 논란이 됐다. 민주당은 이용 내역과 명단 공개를 요구했고, 이 전 시장 선거대책위원회와 시민협의회는 보도가 허위라며 기자와 편집자를 고소·고발했다.당시 이 전 시장 측은 "스카이박스를 개인 용도로 전용한 사실은 전혀 없다"며 구단과 시민협의회 간 계약에 따라 운영됐고 대전시와 직접적인 운영 관계는 없다고 반박했다. 이 전 시장 측은 현재도 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.대전참여연대는 5월 20일 이 전 시장과 비서실 공무원, 시민협의회 등을 고발했다. 경찰은 6월 26일 시장 비서실과 시민협의회 사무실 등을 압수수색하고 관계인 조사를 진행한 끝에 선거법 위반 혐의를 송치했다.대전참여연대는 이날 성명을 통해 "단체 명의를 빌렸다고 해서 시장이 주는 선물이 아니게 되지는 않는다는 점을 수사기관도 인정한 셈"이라고 평가했다.이어 지방선거 관련 공직선거법 공소시효가 12월 3일이라는 점을 들며 "공소청은 조속하고 엄정하게 기소해야 한다"고 촉구했다. 또 "관람권이 누구에게, 몇 차례, 어떤 기준으로 건너갔는지 이용 명단 전체를 확인하고, 비서실 공무원들이 배분에 어떻게 관여했는지도 빠짐없이 따져야 한다"고 요구했다.이 단체는 고발 당시 뇌물 혐의도 제기했다며 추가 수사 필요성을 강조했다. 대전시와 한화이글스가 야구장 운영을 둘러싼 직무 관계에 있는 만큼, 협의회 명의를 통한 무상 사용이 뇌물수수에 해당하는지도 수사해야 한다는 주장이다.대전참여연대는 "연간 9400만 원, 5개 시즌 약 4억 7000만 원짜리 특혜를 선거법 위반으로만 다뤄서는 안 된다"며 기소 여부와 재판, 경찰의 여죄 수사를 지켜보겠다고 밝혔다.경찰은 공소시효를 고려해 선거법 위반 혐의를 우선 송치했으며, 청탁금지법 위반 혐의는 법리 검토를 거쳐 송치 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌다.