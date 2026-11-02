"미래 준비"-"미래 파괴", 이 대통령 연설 뒤 나온 정반대 평가

'미래를 준비하는 예산'과 '미래를 갉아먹는 독버섯'.
이재명 대통령의 2027년도 예산안 시정연설을 두고 더불어민주당과 국민의힘이 내린 정반대 평가다.
2일 국회 본청에서 이 대통령의 취임 뒤 네 번째 시정연설이 진행됐다. 이 대통령은 이날 "2027년 예산안은 미래선점 예산이자 성장확산 예산"이라고 강조했지만, 제1야당의 평가는 반대였다(관련 기사: '성장' 35번 외친 이 대통령... 국힘 고성에 "말씀하실 거 있으면 하시라" https://omn.kr/2kd1f
).
국민의힘 박성훈 수석대변인은 연설 직후 논평에서 "이 대통령의 국회 시정연설은 민생 회복의 청사진이 아니라, 미래를 판돈으로 내건 무책임한 재정 도박 선언이었다. 천문학적인 빚 폭탄을 다음 세대에 떠넘기겠다는 '대국민 선전포고'이자, 재정 건전성을 무너뜨릴 '대한민국 미래파괴 선언문'"이라고 평가했다.
특히 신설 예정인 162조 3000억 원 규모의 미래대응기금을 두고 박 대변인은 "이름만 미래일 뿐, 실상은 미래세대의 주머니를 털어 정권의 선심성 지출을 떠받치겠다는 '미래약탈기금'이자 초대형 혈세 쌈짓돈"이라고 주장했다.
그는 소통관 회견 뒤 기자들과 만나선 "미래대응기금은 사실상 국회의 통제·심의권을 우회하는 편법으로 편성돼 있다. 주요 항목의 30%까지 마음대로 변경할 수 있도록 한 점이 가장 문제"라며 "미래 세대를 볼모로 한, 대한민국의 미래를 파괴하는 미래약탈기금"이라고 강조했다.
박 대변인은 이날 "저희(국민의힘)는 헌법이 부여한 국회의 예산안 심의 의결 권한에 충실하게 위해 하나하나 따지고 삭감하겠다"라며 "단순히 정권의 치적 쌓기와 선심성 현금 포퓰리즘에 미래대응기금이라는 이름의 쌈짓돈이 활용되지 않도록 철저히 막아내겠다"고도 했다. "무모한 재정 폭주를 반드시 저지하겠다"는 얘기다.
시정연설 직전 사전환담에서 이 대통령과 만났던 장동혁 국민의힘 대표도 연설 직후 "듣는 내내 참고 앉아 있기도 힘들었다"며 박한 평가를 내놨다.
그는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이 대통령은 본인 하고 싶은 말만 하고 갔다. 7천자 넘는 연설문에 '부동산'도 '증시'도 '농지'도, '북한'도 '한미동맹'도 '치안'도 '사법'도 없다"며 "요약하면 '내일은 모르겠고, 오늘 다 쓰고 죽겠다'는 것, 이 정도면 국민 인내심 테스트 아닌가"라고 썼다.
"예산안 관련 야당이 짚어야 할 내용 많은데... 정쟁화 하는 건 국힘 패착"
반면 민주당은 "내년도 예산안은 대한민국의 미래를 준비하는, 서울·수도권과 지방이 함께 잘사는 나라를 만드는 예산안"이라고 평했다. 특히 "민주당은 성장의 온기가 국민의 일상으로 스며드는 민생경제 회복에 초점을 맞추고 예산 심사에 임하겠다"며 "대한민국의 미래를 그려가는 길에 국민의힘도 책임 있는 자세로 임해야 할 것"이라고 촉구했다.
박성준 당 수석대변인은 소통관 회견 뒤 기자들과 만나서도 국민의힘의 성찰을 촉구했다. 그는 이날 오전 이뤄진 국힘 측 항의 피켓 시위 등을 묻는 질문에 "국민이 선출한 권력은 대통령과 국회, 두 가지"라며 "대통령 얘기를 잘 듣고 그에 대해 의연하게 심사하겠다고 포문을 열어야 하는데, 이렇게 정치적 선전 도구로만 하면 예산이 정쟁으로 가게 된다"고 짚었다.
박 대변인은 "이렇게 정치적 선전으로만 대하다 보면 국민의힘의 자리가 좁아지는 것"이라며 "(예산안에) 정말 국민 삶의 질 문제에 있어 야당이 짚어야 할 내용이 많은데, 이렇게만 하다 보면 정쟁으로 가기 때문에 국민의힘의 패착이라고 볼 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.
조국혁신당은 "지난 경제적 성취를 마중물 삼아, 불평등과 양극화의 그늘을 걷어내기 위한 대통령의 고심에 공감한다"며 "역대 최대 규모의 재정을 투입해 사회안전망의 사각지대를 메우려 한 점은 조국혁신당의 방향성과 맥을 같이하기에 환영한다"고 했다.
혁신당 측은 대변인실 발 논평에서 "대통령이 언급한 '모두의 성장'이 구호에 머무르지 않고 실질적 변화로 이어지려면 튼튼한 제도적 기반이 마련돼야 한다"며 "혁신당이 앞서 설치 추진을 제안했던 만큼, '모두의 성장'을 위한 대통령 직속 '불평등 대응위원회' 설치를 적극 검토해달라"고 재요청했다.