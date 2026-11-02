전작권 위해 또 증액? 지난해 늘린 예산부터 설명해야

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제11차 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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이재명 대통령은 2일 국회 시정연설에서 내년도 국방예산을 올해보다 8.2% 늘린 73조3000억 원으로 편성했다고 밝혔다. 전시작전통제권 조기 환수에 필요한 전력과 핵추진잠수함, KF-21 확보를 내세웠다. 지난해에도 전작권 전환은 증액의 주요 이유였다. 같은 목표로 다시 돈을 요구한다면, 앞서 늘린 예산으로 어디까지 왔는지부터 설명해야 한다.기존 국방부·방위사업청 일반회계 기준으로 올해 예산은 지난해보다 4조6173억 원 늘어난 65조8642억 원이다. 내년 정부안은 71조7838억 원으로, 올해보다 5조9196억 원을 더 쓰겠다는 계획이다. 2025년과 비교하면 연간 예산이 10조5369억 원, 약 17.2% 커진다. 대통령이 제시한 73조3000억 원과 8.2%는 특별회계·기금과 병무행정 등을 포함한 총지출 기준이므로 구분해야 한다.이번 대폭 증액안을 원안대로 승인하는 데 반대한다. 전작권 환수라는 목표만으로 이 규모의 추가 지출에 동의할 수는 없다. 정부는 기존 투자의 성과와 남은 과제, 추가 재원이 필요한 이유를 연결해 제시해야 한다. 한국이 더 큰 방위 책임을 맡는 동안 미국은 무엇을 계속 책임지고, 한국은 어떤 결정권을 확보하는지도 함께 따져야 한다.전환 준비에 진전은 있었다. 위성락 국가안보실장은 10월 30일 올해 을지 자유의 방패(UFS) 연습에서 완전운용능력(FOC) 검증을 위한 능력평가를 마쳤다고 밝혔다. 다만 이는 전환 절차 전체가 끝났다는 뜻은 아니다. 한미 국방장관 회담은 12월, 한미안보협의회의(SCM)는 내년 초로 예정돼 있다. 전작권 전환의 완료 시점은 제시되지 않았다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 '새로운 기준' 발언을 둘러싼 논란도 남았다. 주한미군 관계자는 이후 연합뉴스에 양국이 합의한 전환 조건 자체가 아니라 안보환경의 변화를 뜻했다고 설명했다. 공식 조건을 바꿨다고 단정할 수는 없다. 그러나 같은 조건을 놓고도 충족 여부에 대한 판단이 다르면 전환은 늦어질 수 있다. 필요한 전력을 갖추는 일과 그 충족 여부에 합의하는 일은 함께 진행돼야 한다.지난해 12월 올해 국방예산 확정을 알린 정부 자료에도 전작권 전환을 위한 대응능력 구축이 중점 투자 대상으로 들어 있었다. 이번 심사에서는 그 사업들의 당초 일정과 집행 상황을 대조해야 한다. 남은 과제가 장비와 인력의 부족인지, 평가와 합의의 문제인지에 따라 해법도 달라진다. 정부가 사업별 진척과 지연 사유를 보고해야 추가 지출의 필요성도 판단할 수 있다. 전작권 환수가 지연될 때마다 되풀이해서 쓸 수 있는 증액 명분이 되어서는 안 된다.국방부는 내년 '전작권 전환 및 자주국방' 예산을 올해 9조222억 원에서 12조1744억 원으로 늘린다고 밝혔다. 증가액만 3조1522억 원이다. 여기에는 연합작전 지휘능력 향상, 핵·미사일 대응 전력, KF-21 양산과 핵잠 사업 착수 등이 함께 들어간다. 모두 전작권 전환의 남은 조건을 채우는 데 직접 필요한 돈인지, 장기적인 전력 증강에 쓰는 돈인지 구분해야 한다. 큰 범주 하나로 묶은 증가액만으로는 조기 환수에 무엇이 얼마나 부족한지 알 수 없다.핵잠은 그 구분이 필요한 대표적인 사업이다. 국방부가 지난 5월 발표한 기본계획은 2030년대 중반 1번함 진수, 후반 전력화를 목표로 한다. 정부가 추진하는 임기 내 전작권 전환과 시간표가 다르다. 핵잠 예산은 장기적인 임무와 총사업비, 다른 전력으로 대응할 가능성을 놓고 심사해야 한다. 조기 환수의 시급성으로 장기 무기사업의 타당성까지 입증할 수는 없다.증액을 동맹의 역할 조정과 함께 봐야 하는 이유도 있다. 2026년 미국 국방전략은 한국이 대북 억제의 주된 책임을 맡고 미국은 중요하지만 더 제한적인 지원을 제공하는 방향을 제시했다. 미8군의 2026~2032년 전략에는 한반도 밖에서 인도태평양사령부 등을 지원하는 활동·훈련·투자 확대가 명시돼 있다. 한국의 전력 증강은 우리 방위력을 높이는 동시에 미국이 다른 지역에서 전력을 운용할 여지를 넓힐 수 있다.한국이 증액을 거부한다고 미국의 역할 조정까지 멈추지는 않을 것이다. 실제 방위 공백이 생긴다면 이를 메울 재원은 확보해야 한다. 그렇기 때문에 어떤 능력이 언제 부족해지는지, 기존 전력과 사업 조정으로 얼마나 보완할 수 있는지부터 확인해야 한다. 그 결과 필요한 추가 지출과 미국이 유지할 지원 범위를 함께 협의해야 한다. 예상되는 공백을 이유로 장기 신규사업을 포함한 증액안 전체를 승인할 수는 없다.한국의 의사가 관철되는지도 이미 현실의 쟁점이다. 이 대통령은 지난 3월 10일 주한미군 일부 방공무기 반출에 반대 의견을 내고 있다면서도 "우리 의견대로 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실"이라고 말했다. 대북 억제에 큰 장애는 없다는 설명도 덧붙였다. 해당 반출을 감당할 수 있다는 판단과 앞으로의 전력 이동에 한국의 의견을 반영할 절차를 갖추는 것은 별개의 과제다. 한국의 부담이 커질수록 그 절차를 확보하는 협상도 중요해진다.한미일 작전 협조도 긴밀해지고 있다. 미 태평양함대 발표에 따르면 올해 9월 '프리덤 에지 26' 훈련에서는 해상·공중·미사일방어·사이버 분야의 연계와 실시간 정보공유, 지휘통제 협조가 강화됐다. 여러 나라의 전력을 함께 운용하는 능력이 커지면 지역 위기에서도 그 협력을 활용하려는 요구가 제기될 수 있다. 한국이 참여할 임무와 범위를 스스로 결정할 절차를 분명히 해야 하는 이유다.2006년 한미는 한국민의 뜻과 관계없이 동북아 분쟁에 개입하지 않는다는 한국의 입장을 미국이 존중하기로 했다. 지난해 공동설명자료에서도 관련 양해를 확인했다. 이 원칙을 실제 사전협의와 의사결정에서 어떻게 관철할지가 중요하다. 한국이 더 많은 비용과 임무를 맡는 동안, 역외 분쟁에 연루될 위험을 제한할 장치도 구체화돼야 한다. 탈냉전기 한국의 강점은 안보를 다룰 수단이 넓었다는 데 있었다. 외부 지원이 줄고 경제난과 고립이 깊어지자 북한은 자력갱생과 군사력에 매달렸다. 한국은 경제력과 한미동맹을 바탕으로 외교의 폭을 넓혔다. 1990년 소련, 1992년 중국과 수교해 북한의 주요 후원국들과도 직접 관계를 맺었다. 군사적 대비에 외교적 영향력을 더해 북한을 견제하고 한반도 문제를 다룰 여지를 넓혔다.지금 북한은 군사력을 키우면서 외부 관계도 강화하고 있다. 러시아와는 2024년 체결한 조약을 바탕으로 군사협력을 심화했고, 해외 전장에 병력을 보내는 대가도 치르고 있다. 10월 24일 김정은·왕후닝 단둥 회동에서는 신압록강대교를 통한 왕래와 교역 확대, 전략적 소통 강화가 제시됐다. 스위스도 평양 외교사무소를 다시 열었다. 고립된 북한을 상대로 했던 때와 달리, 한국은 북한을 뒷받침하는 외부 관계까지 고려해 대응해야 한다.우리 정부도 외교를 하고 있다. 외교부는 10월 30일 방북 뒤 한국을 찾은 이그나치오 카시스 스위스 외교장관과 협의하고, 스위스의 외교사무소 재개가 대북 소통 확대에 기여하기를 기대한다고 밝혔다. 이런 접촉을 긴장 완화로 이어가고, 중국과는 한반도 안정의 책임을 논의하며, 미국과는 방위 부담의 한계를 협상해야 한다. 군사력에 더해 외교와 동맹을 활용해 온 한국의 강점을 지금도 살려야 한다.국회는 이번 증액안을 그대로 통과시켜서는 안 된다. 장병 처우와 확인된 방위 공백에 필요한 재원을 우선 배분하고, 기존 사업의 집행 상황과 중복 소요를 대조해야 한다. 추가 지출의 필요성과 일정이 입증되지 않은 항목은 삭감하거나 보류해야 한다. 핵잠과 같은 장기 신규사업은 총사업비와 임무를 별도로 심사하고, 동맹의 역할 조정으로 생기는 비용에는 미국의 지원 약속과 협의 절차를 함께 요구해야 한다.한때 고립 속에서 군사력으로 버티려던 북한을 우리는 경제력과 외교와 동맹을 함께 써서 견제했다. 북한의 위협과 외부 지원이 함께 커지는 지금, 한국이 더 많은 돈과 군사적 책임을 떠안는 것으로 대응을 끝낼 수는 없다. 실용외교라면 한국이 감당할 부담을 줄이고 스스로 결정할 여지를 넓혀야 한다. 전작권을 위해 또 증액하겠다면, 정부는 지난해 늘린 예산으로 무엇을 했으며 이번 추가 지출이 어떤 과제를 해결하는지부터 답해야 한다.