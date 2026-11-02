민주노총 위원장 선거 4파전... '사회적 대화' 놓고 날선 공방

큰사진보기 ▲2일 오전 10시부터 서울 중구 민주노총서 2026 민주노총 임원직접선거 후보자 합동토론회가 열렸다. 민주노총 위원장으로는 엄길용, 김민영, 최준식, 양경수 후보(왼쪽부터)가 나왔다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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전국민주노동조합총연맹(민주노총) 임원직접선거에 나선 위원장 후보 4명이 2일 합동토론회 자리에서 '사회적 대화' 참여를 두고 정면으로 충돌했다. 민주노총은 지난 10월 임시대의원대회에서 사회적 대화 추진 안건을 올렸으나 논의가 무산되고 내부 갈등을 겪고 있다.민주노총 중앙선거관리위원회는 2일 오전 서울 중구 민주노총 회의실서 민주노총 임원직접선거 후보자 합동토론회(1차)를 열었다. 민주노총 위원장 후보로 나선 기호 1번 엄길용(공공운수노조 위원장, 전 철도노조 위원장), 기호 2번 양경수(10, 11기 민주노총 위원장), 기호 3번 김민영(전 전교조 청주초등지회장), 기호 4번 최준식(전 공공운수노조 위원장) 후보가 참석했다.이번 임원직접선거의 최대 쟁점은 사회적 대화 참여 여부다. 민주노총은 10월 임시대의원대회에서 사회적 대화 방침을 논의하려 시도했으나, 일부 대의원들이 집단으로 퇴장하며 표결 과정서 의결 정족수에 미치지 못해 결론을 내리지 못했다.민주노총 위원장 후보로선 처음 3선에 도전하는 양경수 후보는 "선거운동 과정에서 사회적 교섭에 대한 현장의 열망을 다시 확인하고 있다"며 기존 입장에서 물러서지 않았다. 또한 경제사회노동위원회(경사노위) 참여에 대해서도 "합의제 운영, 경사노위 명칭 변경이 확인되지 않으면 안 들어가면 된다"고 주장했다.양 후보를 제외한 세 후보는 지난 11기 집행부를 향해 비판하는 목소리를 높였다.최준식 후보는 사회적 대화가 필요하다면서도 집행부에 "조급함에 실패를 계속했다. 2월 정기 대의원대회에서 사회적 대화에 대한 기본 방침을 세우고 목적, 취지 등을 대의원에게 묻고 결정하겠다"고 밝혔다. 최 후보는 그러면서 당선 즉시 산별·지역이 함께하는 교섭전략위원회를 꾸리고, 정기대의원대회서 기본 방침을 정하겠다고 밝혔다.엄길용 후보는 사회적 대화를 강하게 비판했다. 엄 후보는 "내용도 투쟁도 없는 사회적 대화는 구걸이자 항복"이라며 경사노위 참여에도 분명한 반대 입장을 내보였다. 엄 후보는 "사회적 대화를 할까 말까가 쟁점이 아닌 어떻게 준비해 나갈까가 쟁점이 돼야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "민주노총에는 정부와 갈등이 있을 때 사회적 대화를 하지 않고도 돌파해 온 경험이 있다"고 강조했다.김민영 후보는 경사노위 참여에 부정적인 입장을 보이면서 "경사노위는 노동자의 양보를 받아내기 위해 만들어진 기구"라며 "이재명 정부에 대한 환상과 기대를 버리자. 대화를 했다는 명분만 주는 들러리를 왜 계속해야 하나"라고 비판했다. 김 후보는 민주당 대신 '민주노총당'을 창당하자는 공약과 16개의 산별을 50개 업종 산별로 재편하겠다는 공약을 내세웠다.민주노총 중앙선거관리위원회에 따르면 민주노총 선거인명부에 등록된 인원은 총 97만 7175명이다. 민주노총은 이날과 12일 합동토론회를 열어 후보별 정책을 논의하고, 19일부터 25일까지 조합원 직접투표를 실시한다. 직접투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 결선투표를 거쳐 차기 임원을 선출한다. 결선투표는 12월 6~10일이다.