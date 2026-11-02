"타격은 괜찮은데"... '빅리그 도전' 노시환, 현지 반응은?

큰사진보기 ▲홈런 노시환 '활짝'지난 6월 17일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO 프로야구 한화 이글스와 NC 다이노스의 경기. 6회 초 1사 주자가 없는 상황 홈런을 친 한화 5번 노시환이 더그아웃에서 동료에게 축하받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국프로야구 메이저리그가 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 신청한 노시환(한화 이글스)의 장타력에 주목했다.메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 2일(한국시간) 메이저리그에 도전할 차세대 KBO리그 선수들을 소개하며 노시환을 "강력한 장타력을 갖춘 3루수"라며 메이저리그에서도 충분히 통할 것이라고 평가했다.그러나 "노시환의 강한 어깨는 3루수 역할에 적합할 수 있지만, 수비에서는 다소 약점이 있다"라고 지적했다.MLB닷컴은 노시환의 타격 능력이 지명타자로도 기용할 만큼 인정받을지, 한화와의 장기계약에 견줄 연봉 조건을 제시받을지를 관건으로 꼽으며 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, 로스앤젤레스 에인절스를 노시환 영입에 적합한 구단으로 꼽았다.노시환은 올 시즌 127경기에 출전해 타율 0.283(505타수 143안타), 29홈런, 96타점, 97득점을 기록하며 한화의 중심타선을 이끌었다.지난 2월 한화와 계약기간 11년, 옵션 포함 총액 307억 원의 다년계약을 맺은 노시환은 올 시즌이 끝난 후 포스팅을 통해 메이저리그 진출에 도전할 수 있다는 조항을 활용해 미국 무대를 두드리고 나섰다.만약 메이저리그 진출이 무산된다면 노시환은 다음 시즌부터 한화와의 계약을 이행하게 된다. 노시환의 메이저리그 계약 협상 기한은 다음 달 2일 오전 7시(미국 동부시간 12월 1일 오후 5시)까지다.MLB닷컴은 노시환 외에도 김도영(KIA 타이거즈), 곽빈(두산 베어스), 김주원(NC 다이노스), 원태인(삼성 라이온즈)을 앞으로 메이저리그에 도전할 만한 KBO리그 선수로 꼽았다.현지의 반응은 다소 냉정하다. 노시환은 이날 MLB닷컴이 발표한 올겨울 자유계약(FA) 시장에 나온 상위 30명 선수 안에 이름을 올리지 못했다. 노시환처럼 포스팅을 신청한 일본프로야구 타격 3관왕 사토 데루아키(한신 타이거스)는 4위에 올랐다.미 NBC방송도 노시환의 포스팅 신청 소식을 전하면서 "최근 2년 동안 KBO리그 평균보다 약 0.120 높은 OPS를 기록했지만, 삼진 비율은 증가했다"라며 "올 시즌 노시환의 삼진 비율은 25.7%로, KBO리그 전체 평균인 19.5%를 웃돈다"라고 지적했다.그러면서 "노시환은 3루 수비에서 특별히 뛰어나다는 평가를 받진 못하고 있다"라며 "장타력은 매력적이지만, 메이저리그 주전 선수가 되기에는 부족할 수 있다"라고 분석했다.최근 메이저리그에서 뛰고 있는 김혜성(LA 다저스), 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스) 등 한국인 타자들이 별다른 활약을 보여주지 못한 것도 노시환에 대한 주목도를 떨어뜨릴 수 있다.다만 "이번 FA 시장에는 주전급 3루수 자원이 많지 않다"라며 "메이저리그 구단들이 노시환의 3루 수비 능력을 준수한 수준 이상으로 평가한다면 그의 가치가 더 올라갈 것"이라고 전망했다.