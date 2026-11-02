"나라 빚 외면" 국힘 구호에 이 대통령이 내놓은 답변

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 내년도 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문해 사전환담에서 발언하고 있다. 오른쪽은 조희대 대법원장. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

"국민의힘 의원들께서 늘어난 만큼의 재정을 빚 갚는데 써야 한다(고 하시는데), 일면 타당성이 있죠. 그런데 이게 과연 미래를 내다봤을 때 지속성장의 토대를 갖추는데 유용하다고 판단되면 미래를 위해서 투자하는 게 맞다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문해 장동혁 국민의힘 대표와 인사하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표를 비롯한 의원들이 2일 국회 로텐더홀 계단에서 이재명 대통령의 2027년도 예산안 시정연설을 앞두고 규탄 구호를 외치고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 앞서 더불어민주당 의원들과 인사를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

이재명 대통령이 2일 내년도 예산안에 대한 시정연설에 앞서 조정식 국회의장과 더불어민주당 김민석·국민의힘 장동혁 대표 등을 만나 한 말이다. 이 대통령이 이날 국회 본관에 들어서면서 마주했던 국민의힘 의원들의 피켓과 구호에 대한 응답이기도 했다.국민의힘 의원들은 이날 시정연설 전 국회 중앙홀에서 "사법부 겁박 중단, 재판 독립 수호" 또는 "1400조 나라빚+162조 미래빚더미기금"라고 적힌 피켓을 들고 규탄대회를 열었다. 또 "나라 빚 외면, 쌈짓돈 예산, 미래 파괴 규탄한다", "미래세대 떠넘기는 빚더미 기금 중단하라" 등의 구호를 외쳤다.이 대통령은 사전환담 때 역대 최대 규모인 820조 9000억 원으로 편성된 이번 예산안의 필요성을 강조하면서 재정 부채 문제에 대해서는 크게 걱정하지 않아도 된다고 했다.이 대통령은 먼저 "(예산안의) 그 내용을 들여다보면 관리재정수지(통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 차감한 값)가 마이너스 0.1 정도여서 거의 신규 국채 발행 없이 국가 살림을 할 수 있게 됐다"며 "우리 국민들, 기업인, 노동자 모든 분들이 애써준 덕"이라고 짚었다.또 "대한민국의 경제볼륨이 엄청나게 커졌다. 명목성장률은 추후에 나와봐야 알겠지만 실질성장률도 매우 높기 때문에 그에 맞게 지속적으로 성장할 수 있도록, 국민의 삶이 실질적으로 개선될 수 있도록 기초를 다지는데 (예산안의) 역점을 뒀다"고 설명했다.특히 "오히려 국채비율(국가채무비율)도 우려했던 것과 달리 48% 정도 오히려 떨어지고 있기 때문에 재정 부채 문제는 걱정할 필요가 크게 없다"고 밝혔다. 반도체 호황 등으로 예상보다 더 많이 걷힌 세수를 활용해 국가 부채를 줄여야 한다는 일각의 주장을 감안해도 미래를 위해 투자할 재정 여력이 남아있는 것이 사실이란 얘기였다.이 대통령은 "국가의 존재 이유가 국가의 더 나은 미래, 국민의 생명과 안전 보호, 더 나은 삶을 만드는 것이라고 생각한다. 그 책무가 우리에게 주어져 있다"라며 "어떻게 하는 것이 더 국가와 국민에게 바람직할까 끊임없이 고민해야 하고 (이 예산안이) 그 고민의 결과물이라는 점을 이해해주시기 부탁드린다"고 했다.또한 "경쟁을 하는 건 좋은데, 경쟁이 전쟁이 되면 안 된다"라며 "모두가 함께 더 나은 세상을 위해서 합리적 경쟁을 하는 그런 모습을 국민들에게 보여드리면 훨씬 더 낫지 않을까, 그런 생각도 든다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 시정연설을 통해 내년 예산안을 "미래선점 예산이자 성장확장 예산"으로 규정하면서 구체적인 사업 내용들도 소개했다.먼저 "사회적 격차 완화를 위해 취약계층과 지역, 세대에 대한 민생 지원을 획기적으로 두텁게 했다"면서 "내년부터는 주요 사회보장급여에 대한 신청주의를 자동주의로 개편했다"고 알렸다. 또한 60여 개 복지사업의 대상자 선정 및 생계 급여액의 기준이 되는 중위소득을 역대 최대인 6.7% 인상해 "생계·의료·교육·주거 등 기초생활보장 4대 급여는 대폭 늘어나게 되고, 4인 가구 기준 생계급여도 월 221만 8000원까지 높아진다"고 밝혔다.노인일자리는 약 3만 개 더 늘어나 118만 개 마련되고 장애인연금 대상도 35만 명에서 61만 명으로 확대된다고 했다. 생계가 어려워 굶지 않도록 누구나 먹거리와 식료품을 이용할 수 있는 '그냥드림센터'는 전국 모든 시·군·구에서 운영되고 위기 징후 포착 가구에는 특별한 심사 없이 긴급생계지원 30만 원을 우선 지급한다고 밝혔다.고용보험에 가입 못한 자영업자·프린랜서들에겐 육아수당 150만 원을 새로 지급하고 지역사랑상품권 25조 6000억 원, 온누리상품권 4조 5000억 원을 발행해 소상공인·자영업자들과 골목상권의 매출 기반을 확고히 넓혀나갈 것이라고 했다.대학생 6만 명에게 졸업 전 첫 경력을 제공하는 '인턴학기' 도입, 출생부터 18세까지 부모와 정부가 함께 연 200만 원을 저축해 약 7000만 원을 적립하는 '우리아이자립펀드' 신설, 청년 공적임대주택 10만 6000호·보편형 공적임대주택 2만 호 공급 방침도 알렸다.혼인·출산·양육에 대해서는 "신혼부부에게 혼인지원금 100만 원을 지급하고 출산을 하면 '아이맞이지원금' 최대 2000만 원을 지급한다"며 "아동수당과 부모급여를 통합한 아동기본수당은12세까지 아동에게 매월 기본 20만 원, 우대지역은 30만 원씩을 지급한다"고 말했다.지방균형발전과 미래를 위한 투자 사업 내용도 구체적으로 밝혔다. 먼저 이 대통령은 "국토대전환과 지방주도성장에 올해의 두 배가 넘는 33조 원을 투자"한다면서 "산업 생태계 형성의 핵심인 앵커기업이 지방에 대규모로 투자하면 설비투자액의 최대 50%를 지원하는 성장엔진특별보조금을 신설한다"고 밝혔다.또한 "지방미래성장지원금 3조 5000억 원으로 지방정부의 자율적인 성장 전략을 뒷받침하겠다"라며 "지방 국립대 30개교의 등록금을 전액 지원하고, 지역필수의료 특별회계를 신설한다"고 알렸다. 농어촌 기본소득 대상 지역은 기존 17개군에서 35개 군으로 두 배 확대하고 "공익직불금 3조 원 시대를 열 것"이라고도 말했다.인공지능(AI)과 3대 메가 프로젝트(반도체·피지컬AI·AI 데이터센터)에는 올해보다 2배 가까이 늘어난 21조 3000억 원을 투자할 것이라고 했다. 세부적으로는 "수도권 팹의 조기 가동과 서남권 클러스터 구축 등 생산기반 확충에 2조 원을 투자"하고, "민간·공공 8대 핵심 분야의 피지컬 AI 현장 실증에 5000억 원을 투자"할 것이라고 밝혔다.반도체의 뒤를 이을 차세대 성장엔진을 키우기 위해 "미래 성장을 주도할 'NEXT 10대 전략기술' 분야에 13조 8000억 원을 배정"하고, "7대 SEED 등 미래선도기술을 중심으로 연구개발 투자를 4조 원 늘려 R&D 예산으로는 역대 최대인 39조 5000억 원을 편성"했다고도 덧붙였다.전년 대비 8.2% 증액해 73조 3000억 원으로 편성된 내년도 국방 예산 등 "국민의 생명과 안전을 지키고 평화로운 대한민국을 만드는 투자"도 소개했다.이에 대해 이 대통령은 "확고한 자력방위를 위해 전시작전권 조기 환수에 필요한 전력을 비롯해 핵추진잠수함과 KF-21 등 막강한 핵심전력을 차질 없이 확보할 것"이라며 "공급망 위기에 흔들리지 않는 경제안보 체계를 갖추기 위해 1조 4000억 원 규모의 자원안보기금을 신설하겠다"고 말했다.