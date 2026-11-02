100년 전 유화 물감과 디지털 노이즈의 만남

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큰사진보기 ▲가을날 은은한 조명이 밝혀진 대구 구 교남YMCA회관 전경. 100년 전 대구 근대미술의 태동을 알렸던 역사적 장소에서 특별전이 열리고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲100년 전 대구 화단을 뒤흔들었던 박명조의 사진 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 근대미술의 선구자 우현 박명조의 발자취를 증명하는 역사적 기록 사진과 아카이브 전시 전경(제1회 <박명조 개인전람회> 포스터). ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 교남YMCA 2층 전시실에서 관람객들이 박종규 작가의 미디어아트와 오마주 작품들을 둘러보고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

가을비가 부슬부슬 내리던 지난 10월 24일 오후, 약속 시간보다 조금 일찍 대구 중구 남성로의 약전골목을 찾았다. 교직을 내려놓고 자연인으로 돌아간 뒤에 생긴 소소한 습관 하나는, 근처에서 약속이 잡힐 때면 일부러 발걸음을 서둘러 주변 골목을 걷는 것이다. 바쁜 일상에 쫓기며 살아왔던 세월을 뒤로하고, 이제는 골목 구석구석에 깃든 역사의 흔적과 예술의 숨결을 온전히 마주하는 이 여유가 나에게는 더없이 소중한 선물이다.그날 발길이 자연스럽게 닿은 곳은 지난번 스쳐 지나갔던 대구 예술체험공간 아루스 바로 옆 건물이자, 대구 근대사의 숨결이 고스란히 서린 구 교남YMCA회관이었다. 1914년에 건립된 이 붉은 벽돌 2층 건물은 1층과 2층 사이를 장식한 돌림띠와 아치형 창호 인방 등 1910~20년대 조적조 건축의 특징을 고스란히 간직하고 있다. 이곳은 일제강점기 3·1운동 당시 주요 지도자들의 화합의 장이자 물산장려운동, 신간회 대구지부 활동 등 민족 운동의 거점이었다. 역사적 가치를 인정받아 2013년 등록문화재 제570호 및 한국 기독교사적 15호로 지정된 바로 그 장소에서, 지금 대구 미술의 100년 전과 현재를 잇는 특별한 전시가 열리고 있었다.현재 교남YMCA에서는 <대구 근대미술이 시작된 그 자리; 우현 박명조와 박종규> 전시가 한창이다. 당초 10월 30일까지였으나 뜨거운 성원에 힘입어 11월 6일(금)까지 연장되어 매일 오후 1시부터 7시까지 관람객을 맞이하고 있다.이번 전시는 단순한 과거의 회고 그 이상이다. 1926년 대구 최초의 서양화 개인전이 열렸던 바로 그 역사적 현장에서 100년 뒤의 현대미술가들이 만난다는 점에서 미술사적 의미가 깊다. 특히 작품 판매 수익과 기업 후원을 통해 청소년 미래 기금을 조성하는 사회공헌 활동을 겸하고 있어, 예술의 공공성과 나눔의 가치까지 더해 더욱 뜻깊한 찬사를 받고 있다.1층 전시장에서는 대구 근대미술의 태동을 이끈 우현 박명조(1906–1969)의 유작 9점과 관련 아카이브 10점이 공개되었다.박명조는 1920년대 일본 도쿄 미술학교에서 유학하며 정통 유화를 공부한 인물이다. 그가 남긴 화풍은 외광파(인상주의)의 영향을 받아 빛의 변화에 따른 색채 효과를 중시하면서도, 견고한 데생을 바탕으로 한 아카데미즘적 성향과 조선의 향토적 서정성이 결합된 형태를 띤다.특히 100년 전 그가 선보인 거친 필치(임파스토 기법)는 당시 관람객들에게 큰 충격을 주었다. 매끄럽게 다듬기보다 유화물감을 두텁게 얹어 붓의 궤적을 고스란히 남긴 과감한 표현은 조선미술전람회 심사위원들로부터 "필치가 대단히 견고하고 과감하다"는 극찬을 받았다.유족들이 100년 동안 극적으로 보존해 온 진품 유작들 앞에서 나는 발걸음을 멈추고 오래도록 그림을 들여다보았다. 도쿄 유학 시절의 치열함이 배어 있는 <자화상>과 대구 인근의 소박한 풍경을 대지의 황토색과 차분한 중간 색조로 담아낸 <풍경> 시리즈는 100년이라는 시간을 뛰어넘어 깊은 울림을 주었다.1926년 9월, 이 교남YMCA에서 나흘간 열렸던 그의 첫 개인전은 대구 시민들에게 '유화'라는 낯선 세계를 알려준 문화적 사건이었다. 당시 동네 사람들이 "기이하고 신기한 서양 그림이 들어왔다"며 구름처럼 몰려들었던 풍경을 떠올리니, 붉은 벽돌 벽면마다 당시의 뜨거운 예술적 열정이 되살아나는 듯했다. 아울러 박명조가 이인성, 서동진 등과 함께 대구 화단의 기틀을 닦았던 주역이며, 천재 화가 이인성보다 5살 선배였다는 사실을 새롭게 알게 되면서 그에 대한 경외감이 더해졌다.가파른 계단을 올라 2층과 아루스다방으로 이어지는 공간에 들어서자, 100년의 시공간을 가로지른 현대미술가 박종규(1966–)의 세계가 펼쳐졌다. 대구 출신으로 세계적인 무대에서 활동 중인 박종규 작가는 이번 전시에서 'Hommage to Park Myungjoe'를 주제로 평면 회화 및 미디어아트 20여 점을 선보였다.작가의 트레이드마크인 '노이즈(Noise)'와 '팬텀(Phantom)' 현상은 디지털 화면 속 오류나 불필요한 방해 요소를 조형적 언어로 재해석한 것이다. 특히 오랜 세월 수학교사로 아이들을 마주해 온 나에게, 그의 작품 속 점과 점을 정교하게 연결한 픽셀과 도트(Dot)의 미학은 매우 흥미롭고 친숙하게 다가왔다. 교단에서 아이들에게 수학을 가르칠 때 가끔 미술과의 연관성을 곁들여 실용성과 아름다움을 이야기하곤 했는데, 그 시절의 기억이 문득 겹쳐지며 미소가 지어졌다.그중에서도 2층 공간을 압도하며 내 시선을 사로잡은 것은 이집트 기자 사막에 세워졌던 대지미술 작품 <영원의 코드(Code of the Eternal)>를 담아낸 거대한 미디어아트였다. 쿠푸왕 피라미드의 비례를 가져온 삼원색 구조물과 바닥에 1,000여 개의 아크릴 거울 점(Dot)으로 모스 부호를 새겨 넣었던 그 사막의 기록은 경이로움 그 자체였다. 단군이 파라오에게 보내는 시적 편지를 암호화하여 디지털 최소 단위인 픽셀로 풀어낸 이 작품은, 시공간을 초월한 인류의 영생 염원을 훌륭히 체현해 내고 있었다. 수천 년의 세월을 견뎌낸 유적과 찰나에 사라지는 디지털 가상 세계가 붉은 벽돌의 근대 건축물 안에서 충돌하는 광경은, 눈에 보이지 않는 무형의 데이터가 역사적 공간 속에서 실제 물리적 감각으로 와닿는 강렬한 예술적 진동을 선사했다.저녁 무렵이 되었음에도 자리를 지키며 친절하게 전시 설명을 건네주던 교남YMCA 관계자분의 따뜻한 목소리는 이번 관람의 또 다른 선물이었다. "어이구, 전공자도 아닌데...이 건물이 원래 3·1운동을 모의하던 거점이었고..."라며 들려주신 해설 덕분에, 붉은 벽돌 틈새로 스며드는 쌉싸름한 찻냄새와 함께 100년 전 대구 화단의 이야기가 머릿속에 더욱 생생하게 채워졌다.100년 전 '서양화와 거친 붓 자국'이라는 전위적 노이즈로 시대에 균열을 냈던 박명조의 정신은, 오늘날 '디지털 픽셀과 오류'를 통해 현대 사회의 경계를 묻는 박종규의 예술로 이어지고 있다. 가을비 내리는 날 오후, 바쁘게 앞만 보고 달려가는 일상에서 잠시 걸음을 멈추고 지나간 시간과 예술의 궤적을 돌아보는 이 여유야말로 우리에게 꼭 필요한 치유가 아닐까 싶다. 은퇴 후 마주한 근대골목의 고즈넉한 풍경 속에서, 예술이 가진 거대한 진동을 온몸으로 느낀 충만한 시간이었다.