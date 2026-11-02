사회 26.11.02 12:22ㅣ최종 업데이트 26.11.02 12:22 강원 철원 전방부대에서 군 간부 1명 사망 육군 "외상 입고 의식불명 상태로 발견돼... 군-민간수사기관 경위 조사중" 김지현(diediedie) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲강원도 철원 최전방 GOP 철책에서 경계근무를 수행 육군 병사들. 2014년 12월 16일 촬영. 이 사진은 기사와는 연관이 없는 자료 사진임을 밝힙니다. ⓒ 대한민국 국군 관련사진보기 2일 오전 강원도 철원 소재 전방 부대에서 군 간부 1명이 사망하는 사건이 발생했다. AD 육군은 이날 오전 공지를 통해 "강원도 철원 소재 전방 모 부대에서 하사(남)가 외상을 입고 의식불명 상태로 발견된 후 사망했다"라고 알렸다. 군은 "현재 군과 민간 수사기관은 정확한 사고 원인과 경위를 조사 중"이라고 덧붙였다. 군사경찰과 관할 경찰의 공동 수사가 이뤄질 것으로 보인다. 남성 부사관 사망 사건은 북한과는 무관한 것으로 알려졌다. #전방부대#육군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김지현 (diediedie) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 이슈취재부 기자입니다. 조용한 걸 좋아해요. 이 기자의 최신기사[영상] 애기봉에서 본 북한군... '놀라운 모습'을 포착했다 갤러리 오마이포토 고 김진석 소방위 영결식 "숭고한 희생 잊지 않겠습니다" 1/35 이전 다음 이전 다음 국정감사 나온 박진영 한성숙 국무총리가 남긴 이태원참사 희생자 추모의 글 박정희기념관 달려간 국힘, <암살자(들)> "패륜적 각색" 맹비난 아리셀 대표 징역 4년 확정에 울분 터뜨린 유가족 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.