강원 철원 전방부대에서 군 간부 1명 사망

큰사진보기 ▲강원도 철원 최전방 GOP 철책에서 경계근무를 수행 육군 병사들. 2014년 12월 16일 촬영. 이 사진은 기사와는 연관이 없는 자료 사진임을 밝힙니다. ⓒ 대한민국 국군 관련사진보기

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2일 오전 강원도 철원 소재 전방 부대에서 군 간부 1명이 사망하는 사건이 발생했다.육군은 이날 오전 공지를 통해 "강원도 철원 소재 전방 모 부대에서 하사(남)가 외상을 입고 의식불명 상태로 발견된 후 사망했다"라고 알렸다.군은 "현재 군과 민간 수사기관은 정확한 사고 원인과 경위를 조사 중"이라고 덧붙였다. 군사경찰과 관할 경찰의 공동 수사가 이뤄질 것으로 보인다.남성 부사관 사망 사건은 북한과는 무관한 것으로 알려졌다.