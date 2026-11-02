"천국 낙원의 문을 열어 주시라" 국민 아버지 최불암의 마지막 길

큰사진보기 ▲'국민 배우' 고 최불암의 장례 미사가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경의 집전으로 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲'국민 배우' 고 최불암의 장례 미사가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경의 집전으로 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲'국민 배우' 고 최불암의 장례 미사가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경의 집전으로 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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▲최불암 마지막 가는 길... 정준호·신현준 눈물의 배웅 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲팝페라 가수 임형주가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 열린 '국민 배우' 고 최불암의 장례 미사에서 노래로 고인을 배웅하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우 정준호와 신현준, 강석우가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 열린 '국민 배우' 고 최불암의 장례 미사에서 슬픔에 잠겨 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우 신현준이 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 열린 '국민 배우' 고 최불암의 장례 미사에서 눈물을 보이고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우 김혜수가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 열린 '국민 배우' 고 최불암의 장례 미사에서 슬픔에 잠겨 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲'국민 배우' 고 최불암의 장례 미사가 2일 오전 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경의 집전으로 엄수되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲장례위원들이 2일 서울 여의도 성당에서 열린 고 최불암 배우의 장례 미사를 마친 고인의 관을 운구 차량에 모시고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲염수정 추기경이 2일 서울 여의도 성당에서 열린 고 최불암 배우의 장례 미사를 마친 뒤 고인의 부인 김민자씨를 위로하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲염수정 추기경과 배우 신현준, 정준호, 유인촌 전 문화체육관광부 장관, 개그맨 이용식을 비롯한 시민들이 2일 서울 여의도 성당에서 열린 고 최불암 배우의 장례 미사를 마친 뒤 운구 차량이 떠나자 슬퍼하며 고인을 배웅하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우 김혜수와 팝페라 테너 임형주가 2일 서울 여의도 성당에서 열린 고 최불암 배우의 장례 미사를 마친 뒤 운구 차량이 떠나자 슬퍼하며 고인을 배웅하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 서울 여의도 성당에서 열린 고 최불암 배우의 장례 미사에서 한 참석자가 고인을 추모하며 사진을 찍고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

<수사반장> <전원일기> <한국인의 밥상> 등으로 시청자와 희로애락을 함께하고, 화면 밖에선 40년 넘게 어린이들의 곁을 지켜 '국민 아버지'로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 마지막 길에 올랐다.2일 오전 9시 서울 영등포구 여의도성당에서 엄수된 고인의 장례미사는 염수정 추기경이 집전하고, 배우자 김민자 등 유족과 배우 김혜수·신현준·정준호, 개그맨 이용식, 유인촌 전 문화체육관광부장관 등이 참석했다.평일 오전임에도 성당 내 대성전은 고인을 배웅하는 가족, 동료, 신도, 시민들로 가득 찼다. 대성전 중앙 통로엔 고인의 관과 영정 사진, 그리고 세례명인 '프란치스코' 글귀가 함께 놓였다.미사 전후로는 팝페라 가수 임형주가 '아베 마리아'를 부르며 고인을 배웅했다. 임형주는 고인을 '이모부'라고 부를 정도로 각별한 인연을 이어왔다고 알려졌다.염수정 추기경은 강론에서 이날이 세상을 떠난 모든 이를 기억하는 '위령의 날'이라며 "오늘 최불암 프란치스코 형제님의 장례미사를 드리는 것이 참으로 의미 있다고 생각한다"라고 말했다. 위령의 날은 천주교가 매년 11월 2일 세상을 떠난 이들을 위해 기도하는 날이다.염 추기경은 이어 고인을 "우리가 어렵게 살던 시절 위로와 희망을 주는 <수사반장>의 박영한 반장, <전원일기>의 김민재 회장, <한국인의 밥상>을 통해 정성 듬뿍 담긴 따뜻한 우리네 밥상을 알려주시던 국민 아버지, 국민 배우였다"라고 추모했다.2018년 고인에게 세례를 준 염 추기경은 그의 신앙 여정도 전했다. 염 추기경에 따르면, 고인은 2012년 김천소년교도소 소년 수용자들을 위한 교화 프로그램 '제로캠프'의 운영위원장을 맡았다.당시 김성은 신부는 고인에게 '아내는 성당에 열심히 다니는데 왜 세례를 받지 않느냐'고 물었고, 고인은 "난 내 아내를 일요일 새벽 미사 때마다 여의도성당 마당까지 데려다주고 있으니 이미 반은 천주교 신자"라고 답했다고 한다. 염 추기경이 전하는 고인의 일화에 성당 안엔 웃음이 번졌다.그로부터 6년 뒤인 2018년 10월, 고인은 염 추기경에게 세례받았다. 김 신부가 아내의 세례명 '도미니카'에 맞춰 '도미니코'를 권하자 단호하게 "싫다"고 말하며 "난 요즘 프란치스코 교황님이 참 좋다"라고 했다고 한다. 프란치스코는 가난한 이들을 섬긴 13세기 이탈리아 성인의 이름으로, 프란치스코 교황도 이 이름을 택했다.염 추기경은 세례 뒤 고인이 남긴 말도 소개했다. 그에 따르면 고인은 "나이가 들면서 국민의 사랑을 받는 연기자는 구도자의 길을 가야 한다고 깨닫게 됐다"며 "더욱 막중한 책임감을 느낀다. 그래서 말 한 마디, 행동 하나에 더 신경 쓰고자 한다"고 말했다.장례위원장을 맡은 황영기 초록우산 회장은 고별사에 나섰다. 황 회장은 "얼마 전 병상에 계신 후원회장(고인)님을 찾아뵀다"며 "끝까지 정성껏 모시겠다고 말씀드리자 고인이 고개를 끄덕였다"라고 회고했다.이어 "짧았지만 깊은 신뢰가 담긴 마지막 인사였다"라며 "평생 어린이 곁을 지켜주신 큰 어른께 작별을 고해야 한다는 사실에 깊은 슬픔과 애통함을 금할 수 없었다"라고 말했다. 황 회장은 정부가 지난 10월 30일 고인에게 금관문화훈장을 추서한 일을 언급하며 "온 국민이 사랑한 그 삶에, 나라에서도 마지막 감사를 전한 것"이라고 의미를 설명했다.황 회장은 고인이 아동 후원에 나서게 된 이유에 대해서도 설명했다. 그에 따르면 고인은 1981년 <전원일기>에서 금동이를 가족으로 받아들이는 연기로 시청자들의 칭찬이 쏟아지자 "작가가 쓴 이야기를 연기했을 뿐인데 내가 좋은 일을 한 것처럼 칭찬받는 것이 부담스러웠다"고 전했다고 한다.이를 계기로 도움이 필요한 아이들을 돕기 시작한 고인은 1985년부터 초록우산 어린이재단 전국후원회장을 맡았다. 황 회장은 "연기로 보여주신 좋은 어른의 모습을 실제 삶으로 이어가신 것"이라며 "남기신 뜻을 이어서 저희도 언제나 어린이 곁을 지키며 살겠다"고 다짐했다.오전 10시가 지나자 고별식이 이어졌다. 염수정 추기경은 "주님의 종 프란치스코에게 천국 낙원의 문을 열어 주시라"라고 말하며 고인을 하느님 품으로 보내줬다. 이어 운구 행렬이 대성전을 나서자 눈물을 훔치는 이들도 보였다.성당 밖 검은 운구차에 관이 실리자 유족들은 오열했고, 차에 몸을 기대 마지막 인사를 건네는 이도 있었다. 눈물을 보인 배우 신현준의 등을 유인촌 전 장관이 토닥이기도 했다.고인은 건강 악화로 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 지난 10월 29일 오후 세상을 떠났다. 향년 87세. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 차려졌고, 이날 오전 7시 40분 비공개로 발인식이 진행됐다. 장례미사 직후엔 서울 중구 초록우산 어린이재단에선 헌화가 이어졌다. 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.