무급 활동가들이 10년을 버틴 비결... "연대의 힘"

큰사진보기 ▲이진숙 부뜰 대표 ⓒ 이재환 관련사진보기

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- 부뜰이 10주년을 맞았다. 소감을 밝혀 달라.

큰사진보기 ▲지난 10월 31일 충남도청이 있는 내포신도시에서는 부뜰 10주년을 기념한 행사가 열렸다. ⓒ 이재환 관련사진보기

- 지난 10년 동안 가장 기억에 남는 활동이 있나.

- 충남 인권조례는 폐지와 제정이 반복되는 등 논란이 이어지고 있다. 인권 현장이 마치 이념 투쟁의 현장처럼 변질되고 있는데, 어떻게 보고 있나.

- 앞으로 10년, 부뜰의 숙제가 있다면 무엇인가.

- 마지막으로 더 하고 싶은 말이 있나.

충남 인권교육활동가 모임 부뜰이 올해로 탄생 10주년을 맞았다.부뜰은 지난 2016년 충남 인권교육활동가들이 자발적으로 모여 결성한 비영리 단체이다. 이어 2017년 9월 2일에 법인 등록을 했다. 지난 10월 31일 충남도청이 있는 내포신도시에서는 부뜰 10주년을 기념한 행사가 열렸다. 이날 행사에 참석한 부뜰 활동가들은 "인권교육 활동뿐 아니라 지역에서 발생한 각종 인권 문제 현안에 참여하면서 활동가들도 함께 성장하고 있다"라고 입을 모았다.부뜰의 이름은 태명에서 유래했다. 이행찬 부뜰 운영위원은 "부뜰은 10년 전에 충남 인권 교육활동가 10여 명이 공부 모임으로 출발했다"라며 "부뜰은 예전에 아이들이 태어나자마자 많이 죽던 시절에 태명으로 많이 썼다고 한다. 부뜰은 끝까지 (생명을) 붙들고 있으란 뜻이다"라고 말했다. 부뜰에는 '인권을 생명처럼 소중하게 붙들고 있겠다'는 뜻이 담겨 있는 것이다.부뜰 활동가들은 노동자, 장애인, 학생 등의 인권교육 활동 외에도 지역에서 아산 유성기업 사태, 당진 소들섬 송전탑 건설 반대 투쟁, 보령 라원리 불법 폐기물 매립 문제, 충남학생인권 조례 제정 등 사회 문제에도 함께하며 목소리를 냈다.부뜰은 현재 운영위원 체계로 활동하고 있다. 법인 대표는 이진숙 활동가가 맡고 있다. 10월 31일 이진숙 활동가와 만나 부뜰의 지난 10년에 대해 들어 봤다. 아래는 그와 나눈 대화를 정리한 내용이다."부뜰은 상근자 없이 무급 활동가들이 자발적으로 참여해 온 모임이고 회원들이 각자의 자리에서 경험과 역량을 나누고, 서로 힘을 보태며 오늘에 이르렀다. 시민들이 마음을 모아 함께 활동하는 인권운동의 모델을 만들어 왔다는 점에서 의미가 있다고 생각한다.또 인권활동이 충분하지 않았던 충남지역에 인권 문제를 이야기하고, 시민들과 함께 해결 방법을 찾으려고 노력했고, 인권교육을 통해 다양한 사람들을 만났다. 삶의 현장에서 제기되는 문제를 함께 고민해 온 시간이 소중하다. 10년이라는 시간이 결코 짧지 않은데, 함께해 준 회원들과 연대해 준 많은 분들 덕분에 가능했다. 감사한 마음이 크다.""충남 학생인권조례 제정 과정이 아닐까 싶다. 당시 교육청을 설득하기 위해 노력했고, 농성도 했다. 진보정당과 전교조를 비롯한 여러 시민사회단체들이 함께해 주었다. 학생인권조례는 학생을 학교 안에서 존엄과 권리를 가진 시민으로 인정한다는 점에서 의미가 크다. 물론 조례가 있다고 해서 저절로 학생들의 권리가 보장되는 것은 아니지만 조례가 있고 없고의 차이는 분명하다. 학생들이 자신의 권리를 이야기할 수 있는 근거가 되고, 학교와 교육행정이 그 권리를 보장해야 할 책임을 확인하는 기준이 되기 때문이다. 무엇보다 여러 단체와 시민들이 함께 힘을 모아 변화를 만들어 냈다는 점에서 기억에 남는다.""상당히 안타깝고 소모적인 일이라고 생각한다. 인권조례 자체도 중요하지만, 더 중요한 것은 충남 도민들의 인권이 실제로 얼마나 보장되고 있는가 하는 문제다. 지금 우리 지역에서 어떤 인권침해가 발생하고 있는지, 시민들이 어떤 어려움을 겪고 있는지, 지방자치단체가 시민의 권리를 보장하기 위해 어떤 역할을 하고 있는지를 살펴야 한다.인권을 존중하고 보호하며 실현할 책임은 국가와 지방자치단체에 있다. 그런데 정작 이러한 문제를 고민하고 개선하는 데 써야 할 에너지를 조례 자체를 지키는 데 쏟고 있는 현실이다. 근본적으로는 인권보장에 대한 국가와 지방자치단체의 책임을 법적으로 구체화할 필요가 있다. 헌법은 국가의 기본권 보장의무를 규정하고 있고, 개별 법률에도 권리 보호를 위한 장치들이 있다. 그러나 국가와 지방자치단체가 정책을 결정하고 행정을 집행하는 과정에서 시민의 인권에 미칠 영향을 충분히 고려하고, 침해를 예방하며, 권리를 보장하도록 하는 일반적인 의무는 명확하게 제도화되어 있지 않다.인권조례만으로는 한계가 있다. 조례는 지방자치단체장의 성향이나 지방의회의 구성에 따라 언제든 폐지될 수 있기 때문이다. 이제는 조례를 만들고 지키는 문제를 넘어, 행정이 시민의 인권을 고려하고 보장하도록 하는 법적 의무를 분명히 해야 한다. 그런 점에서 인권기본법 제정이 필요하다고 생각한다.""지난 10년 동안 인권교육을 하면서 느낀 것은 인권을 교육하는 것과 실제로 사람의 권리가 보장되게 하는 것이 서로 연결되어 있다는 것이다. 인권교육은 무엇이 옳고 그른지를 알려주는 데 그쳐서는 안 된다. 사람을 대하는 태도와 관계, 조직의 운영 방식, 나아가 제도와 환경이 변화해야 실제 삶에서 권리가 보장될 수 있다.특히 앞으로는 발달장애인의 지역사회에서의 삶과 자기결정권 문제를 더 깊이 고민하고 싶다. 많은 발달장애인이 일상생활에서 지속적인 지원을 필요로 한다. 그런데 가족의 돌봄이 어려워지면 거주시설 외에 선택할 수 있는 대안이 충분하지 않은 것이 현실이다. 시설에서 생활하더라도 자신의 일상을 스스로 선택하고 결정할 수 있는 기회가 제한되기도 한다.발달장애인도 자신이 원하는 곳에서, 원하는 사람들과, 자신의 방식으로 살아갈 권리가 있다. 자립은, 필요한 지원을 받으면서 자신의 삶을 선택하고 결정하며 지역사회에서 함께 살아가는 것이다. 이를 위해서는 당사자뿐 아니라 가족, 시설 종사자, 지역사회, 행정기관 모두의 변화와 협력이 필요하다. 부뜰은 인권을 이야기하는 데서 한 걸음 더 나아가, 인권이 실제 삶에서 실현되도록 만드는 시간이 되었으면 한다.""지금도 우리 사회 곳곳에서 인간의 존엄을 지키기 위해 애쓰고 있는 분들에게 늘 감사한 마음이다. 드러나지 않는 자리에서 묵묵히 활동하는 분들이 있기에 우리 사회가 조금씩 나아지고 있다고 생각한다. 지난 10년 부뜰이 그랬듯이, 앞으로도 시민들과 함께 질문하고 고민하며 작은 변화들을 만들어 가고 싶다."