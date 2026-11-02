세종시 영평사 구절초꽃 옆에 선 사람들

큰사진보기 ▲부처님 진신사리 영평보탑국보인 부여 정림사지 오층석탑의 양식을 현대식으로 재해석하여 조성한 석탑으로 알려졌다. ⓒ 김병모 관련사진보기

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시월의 마지막 날(10월 31일), 창문을 열어젖히니 가을 햇살과 바람이 옷깃에 스친다. 문득 세종시 장군면 영평사 구절초가 궁금해진다. 수년 전 영평사 구절초꽃으로 수놓은 장군산 자락 경치에 홀린 추억이 있다. 영평사는 대전에서 30분 정도면 갈 수 있는 가까운 거리다. 서둘러 영평사로 향한다. 아직도 구절초꽃이 필자를 기다리고 있을까.조용하고 아늑한 사찰, 풍수와 경관이 아름다운 장군 산으로 둘러친 영평사는 대한불교 조계종 제6교구 마곡사의 말사로, 전통 사찰의 수행도량이다. 중생의 행복과 평화를 선사하는 도량. 한번 다녀가거나 절 이름만 생각해도 행복을 얻을 수 있다는 원력의 도량이라고 한다. 영평사는 조선 중기에 창건된 것으로 이야기되고 있으나 정확한 시기는 모호하다.무엇보다 영평사는 구절초꽃으로 유명하다. 구절초꽃이 만개하는 가을, 매년 가을 영평사 축제장에 가면 산등성이와 길가 등 무려 3만 평 규모의 활짝 핀 꽃을 감상할 수 있다. 구절초꽃은 국화과에 속하는 여러해살이풀로 대표적인 가을 들꽃이다. 구절초는 신선 같은 어머니의 약초라 하여 선모초(仙母草)라고도 한다.영평사 일주문에 들어서자 길가로 구절초꽃이 듬성듬성 바람에 넘실거린다. 먼저 핀 꽃들은 시들어가고 있다. 구절초 축제(10월 9일~10월 18일)가 지나서인지, 흐드러지게 핀 꽃들은 세월의 시간에 지쳐 있었다. 그나마 늦게 핀 꽃들이 필자와 같이 느지막하게 찾아온 사람들을 반기고 있다. 영평사의 구절초 축제를 보러 매년 10만 명 이상의 사람들이 다녀간다니, 구절초꽃의 위력을 과히 짐작해 본다.대웅보전 앞 웅장한 탑이 예사롭지 않다. 이 탑은 진신사리가 봉안된 부처님 진신사리 영평보탑이다. 국보인 부여 정림사지 오층석탑의 양식을 현대식으로 재해석하여 조성한 석탑으로 알려진다. 중생의 근심, 걱정, 기쁨까지도 품어주는 탑이라고나 할까. 탑 주변으로 매달린 복주머니가 이채롭다. 사람들은 그 복주머니 속에 어떤 염원을 담았을까.탑을 뒤로 하고 한 걸음 더 들어가니 줄지어 놓은 장독들의 공간이 보인다. 가던 길을 멈추고 장독들을 향해 한 컷을 눌러본다. 나란히 세월의 시간을 보내고 있는 장독들이 진풍경이다. 방부제나 조미료를 전혀 사용하지 않고 산사의 맑은 물과 공기, 햇살로 숙성시킨 영평사 죽염 장류로 소문나 있다. 장독 안엔 지난해에 담근 장류들이 산사의 참맛을 더해 익고 있을까. 지나가는 사람들도 장독 항아리를 배경으로 포즈를 취한다.영평사 뒷산 늦게 핀 구절초는 가을 햇살 속 찬바람에 치어 흔들리고 있었다. 구절초와 어우러진 산등성이 작은 바위에 걸터앉아 영평사를 잠시 내려다본다. 새로운 경치가 펼쳐진다. 산사는 고요하기만 하다. 오늘따라 찾는 이도 많지 않아 가을로 물들어가는 영평사가 쓸쓸할 정도이다. 잠시 늦게 핀 구절초꽃을 벗 삼아 책장을 넘겨보는 호사도 누려본다.구절초꽃이 떨어진들 슬퍼하거나 애잔 해할 필요는 없을 것 같다. 그것이 자연의 순리이고 세상의 이치이거늘. 꽃이 져야, 열매가 맺지 않을까. 그 맺힌 열매가 뒷산으로 다시 흩어져, 영평사는 하얀 구절초꽃으로 더욱 휘감길 것이다.영평사의 가을은 그렇게 물들어가고 있었다. 산사를 걷는 사람들의 발걸음이 여유롭고, 구절초꽃 옆에 선 사람들의 표정이 밝아 보인다. 어느덧, 산사의 앞마당으로 드리운 장군산의 그림자가 다가오고 있었다.