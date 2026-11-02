앵두나무 죽이고 숲해설가가 됐다고?

큰사진보기 ▲책 오른쪽에 있는 화분의 식물은 워터코인(Water Coin) 입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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식물은 쉬는 법이 없다. 덥다고 그늘을 찾지 않고, 춥다고 웅크리지 않는다. 그저 주어진 여건 속에서 묵묵히 본인의 일을 하며 자연에 순응한다. 욕심내지 않고 질투하지 않는다. 늘 햇살을 나눠 가지며, 수분을 뿌리에 모아뒀다가 나눠 쓴다.

오동나무는 주변에 많아도 벽오동은 흔하지 않다. 여수 오동도라는 섬에 가끔 가는데, 관광보다 동백나무 보는 것이 목적이다. 그곳에는 벽오동이 자라고 있었는데 봉황이 태어날 것을 우려한 신돈이 벽오동을 다 베어버리고 동백나무를 심어 오동나무 없는 오동도가 되어버린 섬이다. 오동나무, 벽오동, 개오동은 오동이라는 단어가 들어있지만 전혀 다른 나무 들이다. -159쪽

큰사진보기 ▲오동도에서는 오동나무는 보지 못했고 곰솔(소나무)과 동백나무를 많이 보았습니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

멀구슬나무의 거대한 기둥에 넓게 드리운 가지, 더운 날, 무수한 잎을 펼쳐 우리를 불러들여 오순도순 살도록 하는 나무다. 그러다 가을이 되면 낙엽을 다 떨군 후 황금빛 열매를 파란 하늘에 흩뿌린다. 이듬해 봄까지 대롱거리며 뭇시선을 받다가 멀리 떨어져 나가 또 다른 생명으로 태어날 거다. -258쪽

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

온라인 서점에서 주문하고 기다리던 <나무는 허투루 세월을 보내지 않는다>를 펼쳤다. 진초록 표지 위로 드러난 묵직한 나무줄기를 보는 순간, 지난 10월 말 찾아갔던 여수 오동도가 떠올랐다. 거친 바닷바람을 온몸으로 견디며 수백 년을 버텨낸 오동도의 곰솔들. 긴 세월을 침묵으로 견뎌낸 나무의 인내 앞에 절로 고개가 숙여진다.<나무는 허투루 세월을 보내지 않는다>(2026년 10월 출간)는 황영심 작가의 두 번째 책이다. '배초향'이라는 필명으로 블로그와 브런치에서 글을 쓰고, 시민기자로도 활동하는 저자다. 전작 <사계절 꽃 따라가기>(2022)를 통해 다정한 식물 이야기를 접했던 터라 이번 신간이 더없이 반가웠다. 평소 베란다에서 반려식물을 가꾸며 꽃과 나무를 곁에 두고 살아가기에, 15년 차 숲해설가가 들려줄 깊은 이야기가 더욱 기대됐다.이 책은 사계절로 나누어 계절마다 열 그루씩, 총 마흔 그루의 나무에 담긴 이야기를 들려준다. 저자는 젊은 시절 건강을 되찾기 위해 등산을 시작했고, 산길에서 만난 식물들을 더 깊이 이해하고 싶어 숲해설가의 길에 들어섰다고 한다. 15년 차 숲해설가의 안목에, 공동주택 관리 업무 30년 동안 나무와 매일 호흡해 온 삶의 궤적이 더해져 글마다 깊은 무게감이 느껴졌다.표제작인 첫 글을 읽으며 봄 수목원에서 만난 식물들을 노트에 적어보았다. 이팝나무, 아카시아, 공조팝, 찔레꽃, 덜꿩나무, 가막살나무, 뽀리뱅이, 칼랑코에, 때죽나무, 층층나무, 족두리풀, 천남성, 붉가시나무… 등 서른 종이 넘는 어마어마한 목록에 입이 떡 벌어졌다. 아는 이름이 절반 남짓에 불과해, 자연을 담아내는 저자의 깊은 시선에 절로 존경심이 들었다. 언젠가 저자와 함께 수목원 길을 걸으며 도란도란 식물 이야기를 들을 수 있다면 얼마나 좋을까.식물의 삶 앞에서 문득 나 자신을 돌아보게 된다. 작은 더위나 추위에도 쉽게 툴툴대고 웅크리던 모습이 부끄러워졌다. 이제라도 식물의 순리를 배워 남은 삶 동안 이웃을 따뜻하게 살피고 나누며 살아야겠다. 그저 묵묵히 내 자리를 지키며, 한 걸음씩 더 깊고 성숙한 삶을 엮어가리라 다짐해 본다.저자는 30여 년간 주택관리사로 일하고 있다. 무료함에 빠져 힘든 나날을 보내던 어느 날, 우연히 헌 신문 광고란에서 발견한 '주택관리사'라는 다섯 글자가 삶을 바꾸어 놓았다. 마음을 다잡고 공부해 자격증을 취득했고, 얼마 지나지 않아 취직까지 성공했다. 무심코 지나칠 뻔했던 신문 광고 한 줄이 한 사람의 평생 직업이자 삶의 든든한 버팀목이 된 셈이다.당시만 해도 관리사무소에 여성 소장이 드물던 시절이라, 사무실을 찾는 이마다 신기한 듯 한마디씩 던지곤 했다. 어느 날 아파트 화단의 앵두나무에 붉은 앵두가 탐스럽게 열렸다. 관상용으로 심은 나무였지만 사람들이 자꾸 열매를 따 가자 열매를 따가지 못하도록 대책을 세워달라는 민원이 들어왔다. 하지만 '열매를 따지 말라'는 안내문조차 탐스러운 앵두 앞에서는 그리 소용이 없었다.고심 끝에 집에서 밀가루를 가져와 농약인 양 나무에 뿌려 민원은 막았지만, 앵두나무는 서서히 시들어가더니 그해 겨울 결국 말라 죽고 말았다. 나뭇잎을 덮어버린 밀가루가 식물의 숨구멍을 막고 광합성을 방해했기 때문이었다.무지에서 비롯된 아픈 실수가 가슴 깊은 흉터로 남았고, 그것이 바로 저자가 숲을 공부하게 된 진짜 계기였으리라 짐작해 본다. 이후 저자는 숲을 공부하며 지나온 실수를 참회하듯, 아파트 화단을 가꾸는 손길 하나하나에 온 마음과 세심한 주의를 기울이게 되었다.책 속에는 정말 많은 나무 이름이 등장한다. 글을 읽다 아는 나무 이름을 만날 때면 이상하게 마음이 뿌듯해져 나도 모르게 어깨가 으쓱해지곤 했다. 계절의 결을 따라 펼쳐지는 수많은 나무 이야기 속에 숨겨진 정보들은 마치 숲속에서 뜻밖의 보물을 찾아낸 것처럼 귀하고 다정하게 다가왔다.가시를 품은 나무는 대개 그 잎이 맛있는 법이란다. 봄나물의 으뜸으로 꼽히는 화살나무 햇순(홑잎 나물)도, 따스한 봄날 사랑받는 두릅과 엄나무 순도 모두 뾰족한 가시를 견뎌내며 따내는 잎들이다.쥐엄나무에 돋아난 성난 가시 역시 사나운 동물의 위협으로부터 스스로를 지켜내기 위한 방어기제라고 한다. 사람도 상처받지 않으려고 마음의 가시를 세우듯, 나무도 제 몸을 지키기 위해 몸짓마다 뾰족한 가시를 달고 버티는 것이리라.저자는 15년 동안 숲해설가의 삶을 이어왔다. 평일에는 주택관리사로서 본업에 최선을 다하고, 주말이면 숲해설가가 되어 봉사해 온 것이다. 그 다정한 여정이 처음 시작된 곳이 바로 성수동에 자리한 '서울숲'이었다고 한다.숲해설가 동료들과 떠나는 여행지는 숲해설가답게 늘 휴양림이다. 한 번은 한 동료가 집에서 키우던 '누에'를 챙겨 여행에 따라나섰다고 한다. 아이들에게 숲 이야기를 들려줄 때 보여줄 교육 자료로 키우던 다섯 마리 중 네 마리는 고치를 틀었지만, 마지막 한 마리가 아직 집을 짓지 못해 매일 싱싱한 뽕잎을 챙겨 먹여야 했기 때문이다. 평범한 나로서는 상상조차 하기 힘든 일이라, 작은 생명도 허투루 다루지 않는 그 철저한 정성과 직업의식에 절로 감탄이 나왔다.이처럼 책 안에는 계절의 결을 따라 나무와 얽힌 수많은 이야기가 고스란히 담겨있다. 단지 나무의 생태를 설명하는 데 그치지 않고, 나무와 맺은 인연과 추억, 이름에 얽힌 유래까지 유익한 이야기로 가득하다. 청와대 정원에 새겨진 사연부터 청남대 입구를 호위하듯 서 있던 백합나무 이야기까지, 책장을 넘기는 내내 흥미로운 삼매경에 빠져들었다.얼마 전 다녀온 여수 오동도 이야기가 나오자 반가운 마음에 눈이 반짝였다. 오동도를 걸으며 만났던 아름드리 곰솔과 무성한 동백나무들의 잔상이 아련히 떠올랐다. 붉은 동백꽃이 만발할 2~3월에 다시 한번 찾아가고 싶다고 생각했는데, 책 속 저자 역시 동백나무를 보러 오동도를 찾는다니 마음이 닿은 듯했다. 다음에 오동도로 떠날 땐 저자와 꼭 함께 발걸음을 맞추고 싶은 다정한 욕심이 생긴다.요즘은 산책길에서 만나는 나무나 꽃 이름은 핸드폰 하나로 그 자리에서 금세 찾아볼 수 있다. 하지만 저자가 들려주는 이야기는 내가 이미 알던 나무에는 따스한 생명을 불어넣어 주었고, 미처 몰랐던 나무는 저자가 알려준 장소에 가서 직접 찾아보고 싶게 만들었다.책장마다 저자가 직접 담아낸 큼직한 나무 사진들이 수록되어 있어 한눈에 식물의 생김새를 알아보기 좋았다. 나무의 전체 풍경은 물론, 어여쁜 꽃과 탐스러운 열매까지 정성스럽게 담아낸 페이지마다 15년 차 숲해설가의 깊은 공력과 애정이 고스란히 느껴졌다.이 책에는 수많은 나무 이야기가 다채롭게 펼쳐지지만, 그중 유독 호기심을 끌어당긴 하나를 꼽으라면 단연 '멀구슬나무'다. 열매로 동글동글한 염주를 만든다는 이 나무는 지금까지 살아가며 한 번도 들어보지 못한 낯선 이름이었다. 책장을 넘기다 만난 뜻밖의 인연처럼, 새로이 마음에 들어온 그 나무의 존재가 오래도록 잔상을 남긴다.저마다의 방식으로 묵묵히 살아가는 식물들처럼, 우리 인간 사회도 다양한 모습으로 어우러져 살아간다. 서로 다른 가치와 삶의 방식을 가진 존재들이 각자의 매력을 발휘하며 공존할 때, 비로소 균형 잡힌 아름다운 세상이 완성될 것이다. 자연과 식물을 사랑하는 모든 이들에게, 나무가 건네주는 깊은 위로와 삶의 지혜가 가득한 이 책을 따뜻한 마음으로 추천하고 싶다.