강릉 보선, 민주 낮은 지지율... 재신임 공언한 김민석 부담

큰사진보기 ▲강원일보가 10월 26일 발표한 강릉 국회의원 보궐선거 첫 여론조사(리얼미터 의뢰, 10월 23~24일, 강릉시민 502명, 표본오차 ±4.4%포인트, 응답률 6.2%)에서 ‘어느 정당 후보에게 투표하겠느냐’는 질문에 국민의힘 후보가 52.0%, 더불어민주당 후보가 29.8%로 집계됐다. ⓒ 김남권 관련사진보기

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더불어민주당이 내년 4월 치러지는 강릉 국회의원 보궐선거 승리에 공을 들이고 있지만, 여론조사에서 국민의힘 후보에게 투표하겠다는 응답이 절반을 넘고 격차도 20%포인트를 웃돌아 초반 판세는 불리한 것으로 나타났다. 그러자 강릉 보선 결과에 재신임을 연동하겠다고 밝혀온 김민석 대표의 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다.김민석 더불어민주당 대표는 후보시절 강릉을 찾아 "당대표가 되면 강릉 시민들이 만족할 수 있는 후보를 발굴하는 게 기본"이라며 후보 발굴에 대한 의지를 밝힌 바 있다. 지난 7월에는 "반드시 탈환해야 할 중요한 선거"라며 "당대표가 되면 8월부터 준비에 착수하겠다"고 약속했다. 또 8월 9일 횡성 강원권 합동연설회에서는 "서울시장 선거에서 이기고 강릉 보선에서 최상의 결과를 내겠다"면서 "그 결과에 당원 여러분께 재신임을 묻겠다"고 밝혔다.이튿날인 8월 10일 국회 기자회견에서도 서울시장·강릉 보선 준비를 즉각 시작하고 선거 후 재신임을 묻겠다고 거듭 강조했다. 당시 발언에는 항소심 선고를 앞둔 오세훈 서울시장의 직 상실에 따른 '서울시장 재선거'도 포함돼 있었다. 그러나 오 시장이 지난달 23일 항소심에서 무죄를 선고받으면서, 강릉 보궐선거에 대한 김 대표의 부담도 한층 커진 모양새다. 선거결과에 따라 비 당권파들의 재신임에 대한 압박이 거세질 가능성도 배제하기 어렵기 때문이다.지역에서는 김 대표가 자신의 재신임과 연대한다고 공언한 만큼, 향후 어떤 반전 카드를 제시할지 관심이 집중되고 있다.지난 10월 26일 <강원일보>가 발표한 강릉 국회의원 보궐선거 첫 여론조사(리얼미터 의뢰, 10월 23~24일, 강릉시민 502명, 표본오차 ±4.4%포인트, 응답률 6.2%)에서 '어느 정당 후보에게 투표하겠느냐'는 질문에 국민의힘 후보가 52.0%, 더불어민주당 후보가 29.8%로 집계됐다. 양당 격차는 22.2%포인트다. 또 지지 여부와 관계없이 '어느 정당 후보가 당선될 가능성이 가장 높은지'를 물은 질문에서도 국민의힘 후보 56.4%, 더불어민주당 후보 33.7%로 22.7%포인트 차이가 났다.민선 도입 이후 처음으로 더불어민주당 소속 강릉시장을 당선 시켰던, 지난 지방선거 당시 민심과는 확연이 달라졌다. 지난 지방선거 당시 공표금지 전 마지막에 실시된 여론조사(5월 22~23일) 결과에서는 정당지지도가 더불어민주당(37.1%)이 국민의힘(31.4%)에 다소 앞섰다.5개월이 지난 지금 강릉지역 민심이 보수강세로 회귀한 것이다.일부 당원들 사이에서는 "이 상태로라면 선거를 치르기 힘들지 않겠냐"는 자조도 나온다. 한 당원은 "정당 지지가 이렇게 차이가 난다면 선거를 치르나 마나 한 것 아니냐"며 중앙당의 대책을 촉구했다. 현 상황을 반전시킬 수 있는 특단의 카드가 필요하다는 것이다.후보군 발굴도 논란이다. 김 대표는 당초 '시민들이 만족할 만한 후보 발굴'을 약속했지만, 지난 10월 27일 강원도당 관계자가 강릉을 찾아 최욱철 더불어민주당 강릉시지역위원회 위원장 직무대행과 김한근 전 강릉시장, 김경수 전 위원장 등 3명과 만남을 가졌다는 점에서 더불어민주당이 인재 영입보다는 기존 후보 체제로 갈 것이라는 전망도 나온다.내년 강릉지역 보궐선거에는 더불어민주당 후보로는 최욱철 더불어민주당 강릉시지역위원회 위원장 직무대행, 김한근 전 강릉시장, 김경수 전 위원장, 배선식 전 위원장 등 4명이 거론되고 있으며, 국민의힘은 오세인 전 광주고검장, 최돈익 전 국민의힘 안양만안 위원장, 권혁렬 전 강원도의회 의장, 김광래 전 강원도경제부지사, 이호영 전 여의도연구원 고문, 김용래 전 도의원, 고광록 변호사 등 7명이다.[강릉시 국회의원 보궐선거 여론조사 개요] 강원일보가 리얼미터에 의뢰해 2026년 10월 23~24일 강릉시 거주 만 18세 이상 남녀 502명을 대상으로 ARS 방식(무선 100%)으로 실시했다. 피조사자는 통신 3사가 제공한 무선 가상번호로 선정했고, 2026년 9월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준으로 성별·연령대별·권역별 림가중 방식의 가중치를 부여했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률은 6.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.[6.3지방선거 관련 여론조사 개요] 강원도내 4개 언론사가 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 5월 22~23일 강릉시 만 18세 이상 남녀 504명을 전화면접 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률 18.1%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.