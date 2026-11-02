'성장' 35번 외친 이 대통령... 국힘 고성에 "말씀하실 거 있으면 하시라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회 본청에서 열린 국회 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 시정연설을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 당대표가 2일 서울 여의도 국회 본회의에서 열린 이재명 대통령의 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 경청하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 마치고 조경태 국민의힘 의원과 인사하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 오전 서울 여의도 국회 본청에서 열린 국회 본회의에서 2027년도 예산안 및 기금운용계획안 시정연설을 마친 뒤 퇴장하며 서영교 박지원 더불어민주당 의원들 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 의원들이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 이재명 대통령의 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설이 끝나자 본회의장을 나서고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 앞서 더불어민주당 의원들과 인사를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 나서는 이 대통령이재명 대통령이 2일 국회에서 정부의 2027년도 예산안을 설명하고 국회 통과를 요청하는 시정연설을 마친 뒤 본회의장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 취임 후 네 번째 국회 시정연설의 주요 화두는 '성장'이었다. 이 대통령은 27분간 해당 단어를 서른 번 넘게 써가며, 지방주도성장·미래 투자·격차 완화 등을 위해 편성한 820조 9천억 원 규모의 내년도 예산안 및 기금운용계획안을 법정기한 내 처리해달라고 당부했다.국민의힘은 '사법부 겁박 중단, 재판 독립 수호'라고 적힌 손피켓을 의석 모니터 앞에 꽂아두고 연설 내내 박수를 보내지 않았다. 시정연설이 열리기 전에는 로텐더홀 계단에 모여 '재판 독립 수호', '1400조 나라빚' 등이 적힌 손팻말을 들고 항의 시위를 진행하기도 했다.이 대통령은 2일 오전 10시 3분께 시정연설을 위해 본회의장 중앙 입구로 입장했다. 여당 의원들은 문 앞에서 연단까지 양측으로 나란히 서서 박수로 환영했다. 짙은 남색 정장에 남색 넥타이를 맨 이 대통령은 문 앞에 선 김민석 민주당 대표와 악수한 뒤 한정애 사무총장, 한준호·박주민 의원 등과 차례로 인사하며 연단에 올랐다.이 대통령은 조정식 국회의장에게 먼저 인사한 뒤 연설을 시작했다. 약 7500자 분량의 연설문을 읽어내려가는 동안 가장 많이 등장한 단어는 '성장'으로 총 35번 쓰였다, '투자'는 24번, '국민'은 22번이었다.민주당은 이 대통령이 '3대 메가 프로젝트'와 '3대 민생 프로젝트'를 비롯한 구체적 편성 내용을 소개할 때마다 박수를 쳤다. 총 29번의 박수 소리가 들렸다. 반면 국민의힘 의원들이 앉은 의석 쪽에서는 박수 치는 모습이 보이지 않았다. 주호영 의원은 시정연설 도중 퇴장했다.본회의장에서 잠시 소란이 일기도 했다. 이 대통령이 "국채를 발행하기는 하지만 거의 대부분을 기존 국채 상환에 사용해 국채 순증가분이 거의 없다"고 설명하자, 국민의힘 의석 쪽에서 웅성거린 것. 이에 이 대통령이 "말씀하실 거 있으면 하시고 제가 마저 하겠다"라며 발언 기회를 줬고, 일부 의원이 "초과세수가 있는데 왜 신규 국채를 발행합니까", "재판 재개하라"고 외쳤다.이 대통령은 "지금 얘기하고 있는데 자꾸 방해를 하는 얘기네요, 특별한 의견을 주시면 좋겠는데"라며 연설을 이어갔다. 민주당 의원들은 박수로 화답했다.국내외 경제 환경의 불확실성에 대응하기 위한 정부와 국회의 협력이 필요하다고 강조한 이 대통령은 "정부는 (예산안) 심의과정에서 열린 자세로 경청하고, 더 나은 대안은 적극 반영하겠다"라며 연설을 마무리했다.민주당 의원들은 시정연설이 끝나자 기립박수를 보냈다. 국민의힘은 조경태 의원을 제외하고 전원 퇴장했다. 이 대통령은 퇴장할 때 왼편 통로로 이동해 남아 있는 조 의원에게 다가가 악수했다. 이후 도열한 여당 의원뿐만 아니라 조국혁신당·진보당 등 소수 정당 의원들과도 인사했다. 이 대통령이 당내 친명(친이재명)계와 갈등을 빚은 한민수 최고위원의 어깨를 어루만지는 장면이 눈길을 끌었다.서영교 국회 법제사법위원장 등 민주당 의원들은 이 대통령과 '셀카'를 찍었다. 어느 의원이 "대통령 파이팅!"을 외치자 다들 박수를 보내기도 했다. 약 10분간 범여권 의원들과 일일이 인사를 나눈 이 대통령은 오전 10시 42분에 본회의장을 퇴장했고, 곧바로 국회의장실에서 김민석 대표 등과 차담한 뒤 오전 11시 17분 국회를 떠났다.