AI가 끌어올린 수출, AI가 흔드는 증시... 한국 경제의 두 얼굴

큰사진보기 ▲2026년 10월 주요 품목별 수출 실적. 20대 주요 품목 가운데 18개 품목의 수출액이 전년 동월보다 증가했다. ⓒ 산업통상부 자료 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 미국의 유료 구독제 콘텐츠 유통 플랫폼 서비스 서브스택(Substack)에도 실립니다.이 글은 2026년 11월 2일까지 확인한 공개 자료를 바탕으로 작성한 개인의 분석이며, 특정 종목이나 금융상품의 매매를 권유하지 않습니다.

한국 수출은 크게 늘었는데 주식시장은 흔들린다. 코스피는 9월 말 6838.04에서 10월 말 5730.74로 한 달 동안 16.19% 하락했다. 역대 일곱 번째로 큰 월간 낙폭이다. 미국 중간선거가 끝나면 불안도 잦아들까. 개인투자자인 내가 먼저 확인하고 싶은 것은 한국 기업의 실적을 떠받치는 수요가 살아 있는지다.11월 1일 발표된 10월 수출입 동향에서 나는 긍정적인 근거를 찾았다. 해외의 인공지능(AI) 투자가 한국 반도체의 실제 출하로 이어지는 흐름은 유지되고 있었다. 동시에 반도체에 대한 높은 의존도와 원유 수입 비용의 상승도 드러났다. 수출 호조는 증시의 버팀목이 될 수 있지만, 선거 뒤 주가가 곧바로 오르리라는 보장은 아니다.산업통상부가 발표한 통관 기준 잠정치에 따르면 10월 수출은 1152억 8000만 달러로 지난해 같은 달보다 93.7% 증가했다. 9월에 이어 월간 기준 역대 두 번째 규모다. 수입은 727억 8000만 달러로 36.0% 늘었고, 무역수지는 425억 달러 흑자였다.우선 조업일수가 늘어난 효과를 구분할 필요가 있다. 추석 시점이 달라지면서 10월 조업일수는 지난해 20일에서 올해 22일로 늘었다. 이를 감안한 일평균 수출도 52억 4000만 달러로 76.1% 증가했다. 일한 날이 많아진 것만으로는 설명하기 어려운 증가 폭이다.수출 증가가 반도체에만 머문 것도 아니다. 반도체를 제외한 수출액은 34% 늘었고, 20대 주요 수출 품목 가운데 18개가 증가했다. 반도체 밖에서도 수출을 지탱할 근거가 확인된 셈이다.다만 10월 일평균 수출액은 역대 최대였던 9월의 56억 3000만 달러보다 낮았다. 전년 대비 급증과 전월 대비 감소가 함께 나타난 것이다. 계절조정을 하지 않은 한 달 비교만으로 추세가 꺾였다고 단정할 수는 없지만, 수출 호조가 매달 더 강해지고 있다고 읽어서도 안 된다.반도체 수출은 564억 4000만 달러로 전년 동월보다 259.4% 증가했다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 약 49%다. 산업통상부는 글로벌 빅테크의 AI 설비투자가 이어지면서 반도체의 높은 단가와 물량이 유지됐다고 설명했다.이는 내가 한국 증시를 긍정적으로 보는 중요한 근거다. AI 투자에 대한 우려가 커졌어도 한국에서 출하되는 반도체의 수요가 이미 무너졌다고 보기는 어렵다. AI 투자가 실제 제품 출하로 이어지고 있다는 점은 주가 하락과 따로 살펴야 한다.반면 수출의 절반을 반도체에 의존한다는 사실은 위험이 한곳에 몰려 있다는 뜻이기도 하다. 메모리 가격이나 대형 고객의 투자 계획이 바뀌면 한국 수출이 받는 영향도 커진다. 반도체 외 수출이 늘었다고 위험이 충분히 분산됐다고 보기도 어렵다. 컴퓨터와 전기기기 수출 역시 서버용 저장장치, 데이터센터용 변압기·전선처럼 AI 투자에 연결된 수요를 포함하기 때문이다.또 10월 수출은 그달 통관된 실적일 뿐, 앞으로의 주문이나 대금 회수, 기업 이익까지 보장하지는 않는다. 10월에는 미국 AI 데이터센터 기업 코어위브의 신용 위기가 불거지며 투자심리가 얼어붙었다.이런 자금조달 불안이 고객의 투자 축소와 주문 변경으로 번진다면, 그 영향은 시차를 두고 한국 수출에 나타날 수 있다. 지금의 수출 호조와 미래 수요에 대한 시장의 우려가 동시에 존재할 수 있는 이유다.수입에서는 생산 기반을 넓히려는 움직임과 비용 부담이 함께 드러난다. 반도체 장비 수입은 25억2000만 달러로 49.2% 늘었다. 생산설비를 위한 장비 반입이 이어지고 있다는 점은 긍정적이다. 다만 이후 가동률과 투자 수익은 실제 수요에 달려 있다.원유 수입은 다른 모습이다. 물량은 6.3% 줄었지만, 단가가 62.0% 올라 수입액은 51.9% 증가했다. 들여온 원유는 줄었는데 지출은 커진 것이다.수출액도 가격과 물량을 나눠 봐야 한다. 석유화학 수출액은 27.5% 늘었지만, 수출 물량은 6.8% 감소했다. 수출액 증가가 곧 판매량 증가나 수익성 개선을 뜻하지는 않는다는 사례다.내가 수출입을 함께 보는 이유다. 큰 무역흑자 속에서도 업종별 사정은 다를 수 있다. 수출 호조가 기업 이익으로 이어지려면 원료비와 운송비, 금융비용을 감당하고도 얼마를 남기는지 살펴야 한다.미국 중간선거는 11월 3일(현지 시간) 치러진다. 의회 구도가 정해지면 정치적 불확실성 일부는 줄어들 수 있다. 그러나 선거 결과가 한국 반도체의 다음 주문이나 미국 기업의 투자 수익을 곧바로 결정하지는 않는다.금리 부담도 남아 있다. 미국 연방준비제도(연준)는 9월 16일 기준금리를 0.25%포인트 올린 뒤 10월 28일에는 3.75~4.00%로 동결했다. 동결 결정은 10대 2로 갈렸다. 리사 쿡 연준 이사와 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재가 0.25%포인트 추가 인상을 주장했다.결정 직후 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 기준으로 금리선물 시장은 12월 9일 회의에서 금리가 오를 확률을 85% 안팎으로 반영했다. 선거가 끝나면 금리 부담도 곧 줄어들 것이라고 기대하기보다, 추가 인상이 기업의 자금조달 비용에 미칠 영향까지 살펴야 하는 상황이다.선거 뒤에는 미국 현지시간으로 11월 6일 고용보고서, 10일 소비자물가지수 발표가 이어진다. 물가와 고용에 따라 금리 전망이 달라지면 기업의 차입 비용과 주식의 가치 평가도 바뀔 수 있다. 수출이 좋아도 주가가 흔들릴 수 있는 이유다.AI 투자기업의 자금 사정도 구분해서 봐야 한다. 마이크로소프트는 7~9월 분기에 설비투자 현금 지출을 1년 전의 두 배 수준으로 늘리고도 186억 달러의 잉여현금흐름을 기록했다. 다만 전년 동기 257억 달러보다는 줄었다. 기존 사업에서 현금을 벌어들이는 기업도 투자 부담을 안고 있다는 뜻이다. 차입과 추가 자금조달에 대한 의존이 큰 기업에는 높은 금리가 더 큰 부담이 될 수 있다.한국 기업의 장기계약은 향후 수요를 가늠할 중요한 근거다. SK하이닉스는 10월 28일 실적 발표에서 글로벌 대형 클라우드 사업자를 포함한 주요 고객 14곳과 장기공급계약을 맺었으며, 확보한 물량이 2027~2028년 전체 생산능력의 50%를 넘는다고 밝혔다. 구매 계획이 실제 주문과 출하로 이어지도록 예치금 등 이행 장치도 마련했다고 설명했다.이는 수요의 불확실성을 낮추는 근거로 평가할 만하다. 다만 이 비중은 HBM만을 기준으로 한 수치가 아니며, 가격은 고객과 합의한 범위 안에서 시장 상황을 반영한다. 장기계약의 보호 효과는 인정하되, 시장이 나빠졌을 때 이행 장치가 얼마나 작동하는지와 고객의 재무 여력은 계속 지켜봐야 한다.지금 내 판단은 한국 증시가 중간선거 이후의 변동성을 견딜 실물 기반을 갖고 있다는 쪽이다. 조업일수를 감안한 수출이 늘었고, 반도체 외 품목에서도 증가세가 확인됐다. 주가 하락만으로 기업의 실적 기반까지 무너졌다고 판단할 근거는 부족하다.앞으로도 일평균 수출의 흐름과 주요 품목의 가격·물량, 미국 고객들의 투자와 주문이 유지되는지 확인할 생각이다. 수출이 기업의 이익과 현금흐름으로 이어진다면 지금의 판단을 지탱할 근거도 강해질 것이다.반대로 수출 둔화가 이어지고 가격과 물량이 함께 약해지거나, 고객이 투자와 발주를 실제로 줄인다면 판단을 바꿔야 한다. 자금조달 차질이 확산하는데 과거의 좋은 실적만 붙들고 낙관할 수는 없다.산업 전망을 긍정적으로 보는 것과 내가 감당할 수 있는 주가 변동의 크기는 별개다. 그래서 이번 수출 호조를 무조건 보유하거나 더 사야 한다는 결론으로 연결하지 않는다.개인투자자로서 나는 10월 수출입 동향을 한국 증시의 상승 가능성을 열어 둘 근거로 읽는다. 선거 이후에도 그 판단을 유지할지는 다음에 나올 수출과 기업 실적으로 확인하려 한다. 지금 필요한 것은 선거가 불안을 걷어주리라는 기대에 머무는 일이 아니라, 내가 기대한 수요가 실제 이익으로 이어지는지 살피는 일이다.